    Nacional

    Juez de Familia es víctima de robo en su casa en Buin: especies sustraídas son avaluadas en $37 millones

    La esposa del juez Salvador Briceño, Danae Gómez, comentó que "gracias al registro de cámaras, se constató que el vehículo que utilizaron los delincuentes era el mismo que se vio en otros robos en el sector del Lindero y El Solar de Buin".

    María José HalabiPor 
    María José Halabi
    Créditos: Policía de Investigaciones

    Este domingo en la madrugada se registró un robo en la casa de un juez en Buin, Región Metropolitana.

    Se trata de la familia de Salvador Briceño, quien se encontraba durmiendo con su esposa, Danae Gómez, y su hija, de 14 años.

    El hecho ocurrió cerca de las 4.20 de la mañana, momento en que tres sujetos descendieron de un vehículo para ingresar a la casa del magistrado y robar diferentes especies.

    El subinspector Lucas Álvarez de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Occidente explicó que “conforme a instrucciones impartidas por la Fiscalía, el personal especializado concurrió hasta Buin con la finalidad de adoptar procedimientos por el delito de robo con intimidación, ocurrido el día 9 de noviembre en horas de la madrugada. La víctima se encontraba junto a su núcleo familiar al interior del domicilio”.

    Informó que el juez y su familia “sintieron un fuerte ruido desde el exterior, instante en el cual tres personas de sexo masculino hicieron ingreso al domicilio, premunidos con armas de fuego y con su rostro cubierto con máscaras. Allí intimidaron a las víctimas y procedieron a revisar la dependencia del lugar, sustrayendo diversas especies para finalmente huir del lugar con el vehículo en el cual se movilizaban. Además, robaron el vehículo de la víctima”.

    “Las víctimas se encontraban en el domicilio de la hija del matrimonio y los sujetos estuvieron aproximadamente 10 minutos, sustrayendo diversas especies para posteriormente huir. Hay un robo de similares características que ocurre durante esta misma semana”, declaró.

    El subinspector también detalló que el avalúo aproximado es de $37 millones.

    Las víctimas

    El juez Salvador Briceño comentó a Meganoticias que “estábamos en la casa durmiendo. Habíamos llegado unas horas atrás la fiesta de graduación de nuestra hija de octavo básico. Escuchamos un fuerte ruido en la reja y nos percatamos que gente ya había ingresado al antejardín”.

    “Ahí nos movimos rápidamente a la habitación de nuestra hija para estar los tres juntos. Y bueno, los delincuentes entraron, nos ubicaron y ahí nos dicen que nos quedemos tranquilos, que nos quedemos quietos y nos piden las claves de los celulares repetidas veces. Se llevan celulares, tablet, notebook, un televisor, encuentran rápidamente también las llaves del vehículo. También preguntaron por dinero y les indicamos dónde está. Después se llevan todo, toman el vehículo y se lo llevan en dirección desconocida”, aclaró.

    La esposa del juez, Danae Gómez, declaró que “gracias al registro de cámaras, Carabineros pudo constatar que el vehículo que utilizaron los delincuentes era el mismo que se vio en otros robos en el sector del Lindero y El Solar”.

    Sobre los sujetos, destacó que “eran cuatro delincuentes, uno de ellos se quedó en el vehículo y los otros tres ingresaron a nuestra casa. Uno andaba con una máscara y el otro andaban con mascarilla quirúrgica por lo tanto no pudimos visualizar sus rostros pero sí nos dimos cuenta que eran gente joven entre 20 y 30 años, chilenos”.

    Nos apuntaron con la pistola y nos pedían las cosas. (…) nosotros nunca habíamos sufrido un robo de ninguna especie. Mi hija está muy afectada, preocupada más que nada por nosotros. Actuó súper bien también. Los tres actuamos muy calmados. Era algo que lo habíamos conversado en algún momento entre los tres. Si nos hacían alguna encerrona, si entraban a la casa, quedamos en que teníamos que estar calmados, no llorar ni gritar y entregar todo. Hicimos lo que nos pidieron, por eso no nos pegaron, ni amarraron”, concluyó.

    PolicialBuinRegión MetropolitanaPDIFiscalía

