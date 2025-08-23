Detienen a once personas que se dedicarían al tráfico de drogas en La Pintana

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a once personas -entre ellas un adolescente imputado desde marzo por homicidio- presuntamente vinculadas al tráfico de drogas en la comuna de La Pintana, Región Metropolitana.

El subprefecto Claudio Cárcamo, jefe de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) La Pintana, destacó que la indagatoria fue llevada a cabo a partir de antecedentes entregados por vecinos de la comuna mediante el canal Denuncia Seguro.

Los detectives del equipo Modelo Territorial Cero -perteneciente a la Bicrim local -ejecutaron las diligencias en coordinación con la Fiscalía Metropolitana Sur específicamente en las poblaciones Santo Tomás y San Ricardo que, de acuerdo con lo informado por la policía civil, registra un alto índice de homicidios y delitos violentos.

Especies incautadas. Foto: PDI.

“Este procedimiento policial se destacó pues se utilizó el factor sorpresa aprovechando las precipitaciones de este jueves, lográndose desarticular y neutralizar bandas criminales dedicadas a la comercialización de droga en el sector", acotó el subprefecto Cárcamo.

Durante el operativo, se detuvo a once personas que estarían asociadas con el tráfico de sustancias y se incautó un arma de fuego marca Glock, un cargador con más de 30 tiros, un chaleco antibalas y drogas, entre ellas, clorhidrato de cocaína, cannabis, ketamina y cocaína base, cuyo avalúo sobrepasa los $25 millones. Adicionalmente, se detectó que en uno de los ocho domicilios allanados se realizaba la entrega de la droga mediante una compuerta pequeña en un muro.