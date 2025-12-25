Detienen a presunto homicida en Talca: víctima fue atacada con arma blanca en su domicilio

La Policía de Investigaciones (PDI) del Maule detuvo al presunto autor de un homicidio en Talca, registrado durante este jueves.

La víctima fue identificada como un hombre de 37 años, quien sufrió un ataque con un arma blanca, estando en su domicilio.

Según el comisario Ignacio Jara, de la Brigada de Homicidios de la PDI, recibieron información del hecho por parte de la Fiscalía de Flagrancia Regional del Maule, por lo que se constituyeron en el lugar para recabar mayores antecedentes.

En ese sentido, horas más tarde, la PDI logró la detención de un hombre de 43 años, quien es sindicado como el principal sospechoso del crimen, ocurrido en el sector nororiente de la ciudad de Talca.