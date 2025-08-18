Detienen a Ricardo Villón, alias Tío Lukas: otro involucrado en el sicariato del Rey de Meiggs

Este lunes, la Fiscalía Oriente confirmó la detención de Ricardo Valdimir Villón Pérez, conocido como Tío Lukas, por su presunta participación en el sicariato de José Felipe Reyes, comerciante del barrio Meiggs que fue asesinado a tiros el 9 de julio mientras se encontraba afuera de su domicilio en Ñuñoa.

Villón –de nacionalidad ecuatoriana– fue detenido el viernes 15 de agosto durante el megaoperativo que realizó la PDI en un edificio de la comuna de Independencia, donde diferentes grupos ejercían comercio sexual y traficaban drogas, entre otros negocios ilegales.

El suejeto pasará a control de detención durante la mañana de esta jornada.

La detención de Villón se suma a la captura en Colombia de Alberto Carlos Mejía Hernández, quien se encontraba prófugo luego de ser liberado por error cuando pesaba en su contra una orden de prisión preventiva.

La liberación irregular está siendo investigada por el Ministerio Público y hasta ahora tiene a suspendidos a tres funcionarios del Poder Judicial. Se trata de la jueza del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, Irene Rodríguez y dos funcionarios administrativos.

Con estas detenciones, hasta ahora, son cinco los sujetos capturados: Neomar Arismendi Duarte, Yonder Blanco Véliz y Wilson Verdugo Díaz, empresario hípico y gastronómico, que es sindicado como el autor intelectual del asesinato.