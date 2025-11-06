OFERTA ELECCIONES $990
Nacional

Detienen a sospechoso de asesinar a joven de 19 años durante fiesta de Halloween en clandestino de Concepción

La captura del sujeto -que tendría un amplio prontuario policial- fue efectuada por personal de la PDI en la Rotonda Aeropuerto Carriel Sur, emplazada en las cercanías del terminal aéreo penquista.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios
Fiscalía del Biobío

Personal de la PDI, en conjunto con la Fiscalía del Biobío, detuvo este miércoles a un sujeto de 40 años por su presunta responsabilidad en el homicidio de un joven de 19 años, ocurrido la madrugada del 1 de noviembre en un centro nocturno clandestino de Concepción.

El hecho se registró en el marco de una fiesta de Halloween, en el recinto emplazado en la esquina de la avenida Arturo Prat con Bulnes, en la capital regional.

Ahí, por razones que se investigan, el sujeto dio muerte con un arma de fuego a Sebastián Valdebenito mientras se encontraba en el frontis del establecimiento.

En esa ocasión, el subprefecto Enrique Guzmán, jefe de la BH de Concepción, explicó que la víctima habría recibido un impacto de bala en su cabeza.

Según conoció La Tercera, la detención del sospechoso -que tendría un amplio prontuario policial- se efectuó esta jornada en la Rotonda Aeropuerto Carriel Sur, emplazada en las cercanías del terminal aéreo penquista.

Trascendió que las imágenes de cámaras de seguridad levantadas del sitio del suceso permitieron identificar al imputado y permitir su captura.

El hecho

El día del homicidio, el subprefecto Guzmán informó que la víctima se encontraba en el frontis del establecimiento clandestino, en momentos en que desconocidos habrían disparado hacia el interior.

Con base a las diligencias iniciales realizadas por los peritos de la PDI en el lugar, la autoridad policial señaló que se habrían realizado al menos siete disparos, según la evidencia balística encontrada hasta ese momento.

Una de las hipótesis estudiadas en el homicidio sería que habría sido un hecho fortuito, ya que la víctima no tendría vínculos con los posibles agresores.

Para desarrollar la investigación, el Ministerio Público dispuso al Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de Fiscalía, además de la BH de la PDI.

