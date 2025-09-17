Detienen a sujeto por intento de atropello a carabinera en las inmediaciones del Aeropuerto de La Serena
El hombre de 44 años mantenía dos órdenes de detención vigente y había sido detenido en 14 ocasiones anteriores. La policía terminó con lesiones leves.
Este martes, un sujeto mayor de edad que mantenía dos órdenes de detención vigentes, terminó detenido luego de intentar atropellar a una funcionaria de Carabineros en la ciudad de La Serena, en la Región de Coquimbo.
De acuerdo a la información compartida por Carabineros, el hecho ocurrió esta tarde en la Ruta 41-CH, en las inmediaciones del Aeródromo La Florida, cuando los efectivos policiales realizaban fiscalizaciones de tránsito.
En ese momento, el sujeto de 44 años, que conducía una motocicleta, no hizo caso a las peticiones de detención de la efectiva policial, impactándola con la moto e intentando huir del lugar.
Sin embargo, su caída facilitó su detención por el delito de homicidio frustrado.
El individuo mantiene 14 detenciones previas por diversos delitos y al momento de su captura, portaba un celular que había sido robado previamente desde un camión.
En tanto, la policía mantiene lesiones leves producto del intento de atropello y el imputado pasará a control de detención durante este miércoles.
