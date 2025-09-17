Detienen a sujeto por intento de atropello a carabinera en las inmediaciones del Aeropuerto de La Serena

Detienen a sujeto que intentó atropellar a carabinera en La Serena.

Este martes, un sujeto mayor de edad que mantenía dos órdenes de detención vigentes, terminó detenido luego de intentar atropellar a una funcionaria de Carabineros en la ciudad de La Serena, en la Región de Coquimbo.

De acuerdo a la información compartida por Carabineros, el hecho ocurrió esta tarde en la Ruta 41-CH, en las inmediaciones del Aeródromo La Florida, cuando los efectivos policiales realizaban fiscalizaciones de tránsito.

En ese momento, el sujeto de 44 años, que conducía una motocicleta, no hizo caso a las peticiones de detención de la efectiva policial, impactándola con la moto e intentando huir del lugar.

Sin embargo, su caída facilitó su detención por el delito de homicidio frustrado.

El individuo mantiene 14 detenciones previas por diversos delitos y al momento de su captura, portaba un celular que había sido robado previamente desde un camión.

En tanto, la policía mantiene lesiones leves producto del intento de atropello y el imputado pasará a control de detención durante este miércoles.