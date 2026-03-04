Detienen a sujeto que atacó a golpes a persecutor subrogante en acceso a la Fiscalía de San Felipe

Carabineros concretó la detención de un sujeto que durante este martes atacó a golpes a un persecutor subrogante en el acceso al edificio de la Fiscalía de San Felipe.

Claudia Perivancich, fiscal regional de Valparaíso, precisó que el funcionario atacado resultó con lesiones menos graves.

La investigación abierta tras la agresión permitió detener al autor del hecho.

“Ayer, desafortunadamente, uno de los abogados asistentes de la Fiscalía Local de San Felipe, que estaba ejerciendo como fiscal subrogante, fue atacado en el acceso a la Fiscalía de ese lugar por un sujeto que hoy ha sido individualizado”, informó Perivancich.

La Sección de Investigación Policial de la Comisaría de Carabineros de San Felipe realizó diligencias para ubicar al sujeto que será puesto a disposición del tribunal este jueves para el respectivo control de detención.

Perivancich destacó que la Fiscalía Regional de Valparaíso “está permanentemente ocupada en priorizar la protección y el cuidado de los equipos, de las personas que todos los días llevan adelante la función de persecución penal”.

En esa línea, anunció que implementarán medidas adicionales.

“Reevaluaremos nuestros protocolos de seguridad para dar garantía a fiscales, funcionarios y funcionarias del Ministerio Público en orden a continuar con su labor, llevando al mínimo posible los riesgos de situaciones como esta”, señaló.

El sujeto, según adelantó la persecutora jefe de la Región de Valparaíso, será formalizado y enfrentará una imputación por “atentado en contra del fiscal con este resultado lesivo”.

“En ese momento se expondrán los antecedentes y se requerirán medidas cautelares para garantizar el éxito de la investigación y, asimismo, la seguridad del fiscal”, dijo.