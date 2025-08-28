Detienen a sujeto que roció líquido acelerante a su pareja y le prendió fuego en Villarrica

Por el delito de femicidio frustrado, personal de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI Temuco detuvo esta jornada a un sujeto, de nacionalidad chilena, que está acusado de rociar a su pareja con líquido acelerante y prenderle fuego en la ciudad de Villarrica, la cual resultó con lesiones graves y se mantiene internada producto del ataque.

Todo se registró el pasado lunes 25 de agosto, cuando la víctima ingresó con graves quemaduras al Hospital Regional de Temuco, las que, en primera instancia, la propia mujer atribuyó a un accidente doméstico.

Sin embargo, en el marco de una investigación de la Fiscalía de Villarrica y la PDI Temuco, se confirmó que la pareja de la mujer la obligó a mentir a las autoridades -por medio de amenazas- y que las lesiones habían sido causadas por el hombre, en el marco de una discusión con la víctima.

El subprefecto Sergio Alarcón, subjefe de la BH Temuco, informó que detectives concurrieron a la UCI del Hospital Regional de Temuco, donde, tras entrevistarse con autoridades médicas y verificar el estado de las lesiones, constataron que las características de estas correspondían a un ataque de terceros.

“Se logró establecer que las lesiones que la víctima mantenía habrían sido provocadas por su pareja, una persona de sexo masculino, mayor de edad, quien en medio de una discusión le habría lanzado algún tipo de acelerante para posteriormente prenderle fuego” , afirmó.

Así, tras una orden de detención emanada del Tribunal de Garantía de Villarrica, el sujeto fue aprehendido en su domicilio y puesto a disposición del Ministerio Público.