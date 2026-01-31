SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Detienen a tres integrantes de banda que realizó “turbazo” en Las Condes: víctimas fueron golpeadas

    El asalto ocurrió en la madrugada del 4 de enero. Los sujetos, dos de ellos menores de edad, ingresaron a un domicilio, agredieron a una pareja y robaron especies avaluadas en más de $20 millones.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz
    Foto: Referencial/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a tres integrantes de una banda criminal que protagonizó un violento “turbazo” en un domicilio de la comuna de Las Condes, hecho ocurrido durante la madrugada del pasado 4 de enero.

    Según los antecedentes del caso, el delito se registró cerca de las 03.15 horas, cuando al menos tres sujetos a rostro cubierto ingresaron a un inmueble y agredieron a una pareja para sustraer diversas especies tecnológicas y un vehículo. El botín fue avaluado en más de $20 millones.

    El subcomisario Benjamín Molina, de la Brigada Investigadora de Robos e Intervención Criminalística de la PDI, explicó que “la génesis de esta investigación comienza con la realización de primeras diligencias por un robo con violencia en un domicilio, donde sujetos desconocidos irrumpen en un inmueble, teniendo contacto con las víctimas, incluso golpeando en la frente a una de ellas con un arma de fuego”.

    A partir del trabajo en el sitio del suceso, que incluyó declaraciones, empadronamiento y revisión de cámaras, la PDI logró establecer que los sujetos se desplazaban en un jeep robado, cuyo último movimiento fue detectado en las cercanías de la población Huamachuco, en la comuna de Renca.

    “Se logró ubicar tanto el vehículo sustraído como el utilizado en el delito. A estos se les realizaron pericias, donde se levantaron huellas que permitieron la individualización de varios sujetos”, detalló Molina.

    Con esos antecedentes, se solicitaron órdenes de entrada, registro y detención, que culminaron con la captura de tres personas: un adulto y dos menores de edad, todos de nacionalidad chilena y con antecedentes por delitos como hurto y receptación.

    El mayor de edad quedó en prisión preventiva, mientras que los dos menores quedaron en internación provisoria”, indicó el subcomisario, quien agregó que “se continúan realizando diligencias investigativas a fin de posicionar fehacientemente al último integrante de la banda”.

    Lee también:

    Más sobre:Las CondesRoboTurbazoPDIPolicía de InvestigacionesRenca

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos

    Explosión de origen desconocido sacude edificio en ciudad portuaria de Irán

    Pase Cultural bajo lupa: Culturas presenta denuncia ante el CDE y futuro gobierno anticipa suspensión del beneficio

    Quién es Laura Dogu, la próxima jefa de la misión diplomática de EE.UU. en Venezuela que llega al país este sábado

    EE.UU. enfrenta nuevo cierre del Gobierno federal en medio de crisis por ICE

    El extraño caso de la vaca inteligente que aprendió a usar una herramienta

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Servicios

    Los artistas que se presentan este sábado en el Festival de Las Condes 2026

    Los artistas que se presentan este sábado en el Festival de Las Condes 2026

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Colo Colo por la Liga de Primera

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Colo Colo por la Liga de Primera

    Temblor hoy, sábado 31 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 31 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Pase Cultural bajo lupa: Culturas presenta denuncia ante el CDE y futuro gobierno anticipa suspensión del beneficio
    Chile

    Pase Cultural bajo lupa: Culturas presenta denuncia ante el CDE y futuro gobierno anticipa suspensión del beneficio

    Los artistas que se presentan este sábado en el Festival de Las Condes 2026

    Detienen a tres integrantes de banda que realizó “turbazo” en Las Condes: víctimas fueron golpeadas

    Natura saca cuentas alegres de la expansión de su red de tiendas: “Chile tenía vocación de ser un laboratorio global”
    Negocios

    Natura saca cuentas alegres de la expansión de su red de tiendas: “Chile tenía vocación de ser un laboratorio global”

    La frenética bitácora en Chile de Brandon Judd para blindar la inversión estadounidense

    Hacienda reconoce un déficit fiscal mucho mayor al previsto y anuncia ajuste de gastos

    El extraño caso de la vaca inteligente que aprendió a usar una herramienta
    Tendencias

    El extraño caso de la vaca inteligente que aprendió a usar una herramienta

    Cómo aprovechar el Día de los Patrimonios al máximo con Google

    A qué hora comienzan la lluvia y tormentas eléctricas hoy: revisa las comunas de Santiago afectadas

    Elena Rybakina bate a Aryna Sabalenka y se corona como la nueva reina del Abierto de Australia
    El Deportivo

    Elena Rybakina bate a Aryna Sabalenka y se corona como la nueva reina del Abierto de Australia

    Diego Sánchez: “Caputto solo tiene que agregar un poco; si no perdemos desde abril es porque las cosas no están mal”

    Novak Djokovic va por el título en el Abierto de Australia y un récord de longevidad en Grand Slams

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Prohibido bailar: Chile es el pueblo de Footloose
    Cultura y entretención

    Prohibido bailar: Chile es el pueblo de Footloose

    Sam Raimi: “Ser repetitivo y hacer secuelas funciona para cierto tipo de películas, pero no para el terror”

    Sirāt: Todo el Tiempo Vivo en Éxtasis

    Explosión de origen desconocido sacude edificio en ciudad portuaria de Irán
    Mundo

    Explosión de origen desconocido sacude edificio en ciudad portuaria de Irán

    Quién es Laura Dogu, la próxima jefa de la misión diplomática de EE.UU. en Venezuela que llega al país este sábado

    EE.UU. enfrenta nuevo cierre del Gobierno federal en medio de crisis por ICE

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos
    Paula

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?