Detienen a tres integrantes de banda que realizó “turbazo” en Las Condes: víctimas fueron golpeadas

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a tres integrantes de una banda criminal que protagonizó un violento “turbazo” en un domicilio de la comuna de Las Condes, hecho ocurrido durante la madrugada del pasado 4 de enero.

Según los antecedentes del caso, el delito se registró cerca de las 03.15 horas, cuando al menos tres sujetos a rostro cubierto ingresaron a un inmueble y agredieron a una pareja para sustraer diversas especies tecnológicas y un vehículo. El botín fue avaluado en más de $20 millones.

El subcomisario Benjamín Molina, de la Brigada Investigadora de Robos e Intervención Criminalística de la PDI, explicó que “la génesis de esta investigación comienza con la realización de primeras diligencias por un robo con violencia en un domicilio, donde sujetos desconocidos irrumpen en un inmueble, teniendo contacto con las víctimas, incluso golpeando en la frente a una de ellas con un arma de fuego”.

A partir del trabajo en el sitio del suceso, que incluyó declaraciones, empadronamiento y revisión de cámaras, la PDI logró establecer que los sujetos se desplazaban en un jeep robado, cuyo último movimiento fue detectado en las cercanías de la población Huamachuco, en la comuna de Renca.

“Se logró ubicar tanto el vehículo sustraído como el utilizado en el delito. A estos se les realizaron pericias, donde se levantaron huellas que permitieron la individualización de varios sujeto s”, detalló Molina.

Con esos antecedentes, se solicitaron órdenes de entrada, registro y detención, que culminaron con la captura de tres personas: un adulto y dos menores de edad, todos de nacionalidad chilena y con antecedentes por delitos como hurto y receptación.

“El mayor de edad quedó en prisión preventiva, mientras que los dos menores quedaron en internación provisoria”, indicó el subcomisario, quien agregó que “se continúan realizando diligencias investigativas a fin de posicionar fehacientemente al último integrante de la banda”.