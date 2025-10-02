Detienen a tres sujetos que transitaban en vehículo robado: dos eran menores de edad

Carabineros detuvo a tres sujetos que se encontraban transitando en un vehículo con encargo por robo en la comuna de Independencia.

Los hechos se iniciaron en la intersección de Américo Vespucio con calle San Martín, en la comuna de Quilicura, donde los sujetos al percatarse de la presencia policial realizaron un viraje en “U”, cruzando un semáforo en rojo y circulando contra el tránsito.

En este momento es que se inició un seguimiento controlado, el cual se extendió hasta Av. Independencia con General Saavedra en la comuna de Independencia, donde los individuos colisionaron contra uno de los vehículos policiales.

Los sujetos de 14, 16 y 19 años de edad, fueron detenidos por personal de Carabineros.

Según detalló el capitán Rodrigo Avello, Oficial de Ronda Prefectura Santiago Norte, “el vehículo logra ser interceptado por motivos de que los individuos colisionan a un vehículo policial, y se logra la detención de tres individuos, tres varones, de los cuales uno es mayor de edad, los otros dos son menores. Y el detenido de 19 años mantiene antecedentes penales anteriores, uno de 16 también, y el de 14 no registra antecedentes pendientes”

Además agregó que "no tenemos registro de armamento en el interior del móvil. No hay especies que hayan sido reconocidas como producto de otro ilícito".