Detienen a tres sujetos tras persecución por varias comunas de la Región Metropolitana

Durante la madrugada de este miércoles, tres sujetos fueron detenidos por Carabineros por el robo de un vehículo en la comuna de Lo Barnechea.

Los hechos se registraron alrededor de las 1:40 de la madrugada cuando personal policial, que se encontraba realizando patrullajes preventivos, fue informado del robo ocurrido en la intersección de calle Comandante Malbec con avenida Padre Alfredo Arteaga.

Tras la denuncia es que junto a patrullas municipales lograron dar con el paradero del automóvil, iniciándose una persecución la cual se extendió por varias comunas y que culminó en Recoleta.

De acuerdo a lo que detalló el mayor Marcelo Ruiz, comisario de la 53a comisaría Lo Barnechea, la víctima fue abordada “por tres sujetos, los cuales premunidos de un arma de fuego, una pistola foguero, y también un arma blanca, lo intimidan y en base a esta intimidación y en base a la violencia, lo hacen descender del vehículo para sustraerlo”.

Según explicó ”se inicia un seguimiento controlado por diferentes arterias de la comuna, incluso se toma la Costanera Norte, donde este vehículo continúa con su huida, logrando darle alcance en la comuna de Recoleta, donde se logra recuperar el vehículo y materializar la detención de tres sujetos".

Respecto a los detenidos, se trata de dos adultos y un menor de edad. Además, uno de estos mantenía antecedentes penales.

Al interior del vehículo se incautó una pistola a fogueo utilizada en el ilícito. La víctima, resultó con un fuerte dolor en la zona costal, lesiones aparentemente leves.