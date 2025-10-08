SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Detienen a violador serial que contactaba a víctimas por falsas entrevistas de trabajo

La Fiscalía Metropolitana Occidente y la PDI lograron la detención del sujeto por agresiones sexuales a tres víctimas y se indaga su responsabilidad en otros casos.

José NavarretePor 
José Navarrete
Imagen referencial de archivo PDI

Un presunto violador serial fue detenido en el marco de una investigación de la Fiscalía Metropolitana Occidente y la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI).

⁠El hombre contactaba a sus víctimas por falsas entrevistas de trabajo. Una vez que se reunía con ellas, las trasladaba bajo amenazas a sitios apartados y las agredía sexualmente.

El sujeto, chileno de 36 años, habría cometido al menos tres ataques de este tipo.

La indagatoria, encabezada por el fiscal jefe de San Bernardo, Paul Martinson, permitió la detención del supuesto violador serial durante la madrugaba.

Hay tres denunciantes cuyos testimonios apuntarían al mismo agresor, pero se estima que podrían haber otras seis víctimas.

El sujeto será formalizado la mañana de este miércoles en el Juzgado de Garantía de San Bernardo.

Más sobre:PolicialPDIViolador serial

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Camila Vallejo por desinformación y fake news: “Afecta la vida de las personas, la calidad de nuestra democracia”

La UF cada vez más cerca de los $ 40.000 tras el IPC de septiembre

Qué se sabe del accidente de Zion, el famoso reguetonero que fue hospitalizado de urgencia

Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar Yaghi ganan Nobel de Química 2025 por desarrollar estructuras metalorgánicas

Autoridades de Gaza denuncian 10 muertos por ataques de Israel en medio de los contactos en Egipto

La señal de Sheinbaum a Bachelet tras su nominación a la ONU

Lo más leído

1.
El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

2.
“No nos van a dar ese logro político”: Grau anticipa que la oposición bloqueará el avance de sala cuna universal por las elecciones

“No nos van a dar ese logro político”: Grau anticipa que la oposición bloqueará el avance de sala cuna universal por las elecciones

3.
Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

4.
Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

5.
Colegio Mayflower de Lo Barnechea se ve obligado a reincorporar a tres alumnos expulsados por supuesta venta de vapeadores

Colegio Mayflower de Lo Barnechea se ve obligado a reincorporar a tres alumnos expulsados por supuesta venta de vapeadores

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

El caso de Paloma Nicole, la niña de 14 años que falleció por una cirugía plástica

El caso de Paloma Nicole, la niña de 14 años que falleció por una cirugía plástica

Hasta más de 30 °C: en qué comunas de Santiago hará “calor extremo” a partir de hoy

Hasta más de 30 °C: en qué comunas de Santiago hará “calor extremo” a partir de hoy

Nintendo muestra los nuevos Metroid y Kirby para la Switch 2 y revela sus planes para Latinoamérica

Nintendo muestra los nuevos Metroid y Kirby para la Switch 2 y revela sus planes para Latinoamérica

Servicios

Temblor hoy, miércoles 8 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 8 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Sube el Bono Bodas de Oro: este es el nuevo monto y los requisitos para solicitarlo

Sube el Bono Bodas de Oro: este es el nuevo monto y los requisitos para solicitarlo

Detienen a violador serial que contactaba a víctimas por falsas entrevistas de trabajo
Chile

Detienen a violador serial que contactaba a víctimas por falsas entrevistas de trabajo

Camila Vallejo por desinformación y fake news: “Afecta la vida de las personas, la calidad de nuestra democracia”

La señal de Sheinbaum a Bachelet tras su nominación a la ONU

La UF cada vez más cerca de los $ 40.000 tras el IPC de septiembre
Negocios

La UF cada vez más cerca de los $ 40.000 tras el IPC de septiembre

El IPC de septiembre en línea con las expectativas: suben los tomates y la carne, baja el transporte aéreo internacional

SoftBank Group comprará el negocio de robótica de ABB por US$ 5.375 millones

Qué se sabe del accidente de Zion, el famoso reguetonero que fue hospitalizado de urgencia
Tendencias

Qué se sabe del accidente de Zion, el famoso reguetonero que fue hospitalizado de urgencia

Nintendo muestra los nuevos Metroid y Kirby para la Switch 2 y revela sus planes para Latinoamérica

Qué se sabe del presunto intento de asesinato contra el presidente Daniel Noboa en Ecuador

¿Qué selecciones juegan hoy en el Mundial Sub 20? ¿Dónde se pueden ver los partidos?
El Deportivo

¿Qué selecciones juegan hoy en el Mundial Sub 20? ¿Dónde se pueden ver los partidos?

La queja de Daniel Garnero en la UC por el Claro Arena: “Lamentablemente con los eventos que hay lo podemos usar poco”

Apoyo a federaciones no tradicionales, infraestructura y menos megaeventos: las claves del presupuesto 2026 para deporte

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico
Finde

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Yo, Ed Gein: así se transformó Charlie Hunnam en el psicópata en el que se basa la serie de Netflix
Cultura y entretención

Yo, Ed Gein: así se transformó Charlie Hunnam en el psicópata en el que se basa la serie de Netflix

La prensa internacional se rinde ante Tiny Desk de 31 Minutos y medios mexicanos destacan que “se burló” de Trump

El rap de alto voltaje de Kendrick Lamar remeció la noche del Estadio Monumental

Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar Yaghi ganan Nobel de Química 2025 por desarrollar estructuras metalorgánicas
Mundo

Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar Yaghi ganan Nobel de Química 2025 por desarrollar estructuras metalorgánicas

Autoridades de Gaza denuncian 10 muertos por ataques de Israel en medio de los contactos en Egipto

Unicef cifra en más de 64.000 los niños palestinos muertos o mutilados por la ofensiva de Israel en Gaza

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?