Detienen a violador serial que contactaba a víctimas por falsas entrevistas de trabajo

Un presunto violador serial fue detenido en el marco de una investigación de la Fiscalía Metropolitana Occidente y la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI).

⁠El hombre contactaba a sus víctimas por falsas entrevistas de trabajo. Una vez que se reunía con ellas, las trasladaba bajo amenazas a sitios apartados y las agredía sexualmente.

El sujeto, chileno de 36 años, habría cometido al menos tres ataques de este tipo.

La indagatoria, encabezada por el fiscal jefe de San Bernardo, Paul Martinson, permitió la detención del supuesto violador serial durante la madrugaba.

Hay tres denunciantes cuyos testimonios apuntarían al mismo agresor, pero se estima que podrían haber otras seis víctimas.

El sujeto será formalizado la mañana de este miércoles en el Juzgado de Garantía de San Bernardo.