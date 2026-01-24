SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Detienen en el centro de Santiago a estafador dedicado a la sustracción de dinero a turistas extranjeros

    Claudio Alejandro Palma Pinto, quien fue capturado el 22 de enero, era parte de una red de estafadores que funcionaban alrededor de las calles Agustinas, Huérfanos, Morande y paseo Ahumada, alrededor de las casas de cambio presentes en el lugar.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Detienen en el centro de Santiago a estafador dedicado a la sustracción de dinero a turistas extranjeros Carabineros de Chile

    Tras una serie de denuncias por parte de turistas extranjeros en el casco histórico de Santiago, Carabineros de Chile logró la detención de un sujeto chileno dedicado a la sustracción de dinero a turistas.

    Según la información proporcionada por la institución policial, la identidad del capturado es Claudio Alejandro Palma Pinto. Se trataría de un sujeto con antecedentes policiales anteriores y que formaría parte de una red de estafadores que funcionaban alrededor de las calles Agustinas, Huérfanos, Morandé y paseo Ahumada.

    “El modus operandi de estas personas era poder captar a personas, turistas, y poder efectuar el cambio monetario de divisas y ofrecían dinero a mejor precio. Una vez que ya contaban con el dinero en su poder, se les sustraía el dinero y obviamente huían del lugar dejando a estos turistas varados sin tener respuesta alguna”, explicó sobre la estafa que realizaba esta persona el teniente coronel Hugo Troncoso, de la 1ª Comisaría de Santiago.

    Carabineros de Chile

    Gracias a las denuncias por parte de los turistas a Carabineros, se coordinó un equipo de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la institución, que de civil lograron la captura del sujeto el pasado 22 de enero.

    Los policías lograron además recuperar 3 mil dólares americanos que habían sido robados por parte del antisocial.

    Troncoso instó a los turistas a denunciar los posibles delitos de los que puedan ser víctimas. “Esa denuncia a nosotros nos permite georreferenciar, localizar aquellos lugares donde son afectadas estas personas y poder derivar, cierto, poder planificar los servicios y derivar carabineros para poder dar una atención mayor”, explicó.

    Además, también entregó una serie de recomendaciones para no sufrir esta clase de estafas: “Se sugiere poder ser atendidos o dirigirse principalmente a aquellos locales comerciales, casas de cambio, debidamente establecido. No acercarse a ninguna persona, ni recibir ningún tipo de instrucción de personas que están apostadas en la vía pública, porque por lo general va a resultar en una condición distinta, probablemente en sustracción de dinero o alguna comisión de un delito distinto”.

