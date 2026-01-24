SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Extraditan desde EE.UU. a Yuber Padilla, sublíder de “Los Orientales”

    Yuber Padilla, de 29 años, es acusado de coordinar la captación y traslado de mujeres y adolescentes para su explotación sexual en Santiago Centro y Estación Central.

    Joaquín Díaz 
    Joaquín Díaz

    Desde Estados Unidos fue extraditado a Chile Yuber Padilla, sindicado como el número dos de la organización criminal transnacional “Los Orientales”, banda de origen venezolano vinculada a delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes con fines de explotación sexual.

    Según los antecedentes investigativos, “Los Orientales” se especializa en la captación de víctimas en situación de vulnerabilidad —incluidas menores de edad— traídas desde Venezuela mediante engaños, para luego someterlas a explotación sexual. Además, la organización está vinculada a delitos de lavado de activos, tráfico de drogas, extorsiones y sicariato.

    En ese sentido, el comisario Edgardo del Valle, jefe de la OCN Interpol Santiago, explicó que el imputado fue detenido en febrero de este año por personal de ICE en Estados Unidos. “Ya habíamos realizado coordinaciones previas con Washington, considerando que su paradero había sido ubicado y se había solicitado el proceso de extradición”, señaló.

    Además, indicó que “Los Orientales” mantenían rencillas con el Tren de Aragua.

    Por su parte, la subprefecta Elena Hidalgo, jefa de la Brigada Investigadora de Trata de Personas Metropolitana, detalló que Padilla, venezolano de 29 años, cumplía la función de “gestionar y coordinar la captación, traslado y recibimiento de mujeres y adolescentes”, quienes luego eran explotadas sexualmente en departamentos del centro de Santiago y Estación Central. Habría huido de Chile en 2022.

    El sujeto mantenía a varias mujeres extranjeras “multadas”, obligándolas a ejercer el comercio sexual para pagar altas sumas de dinero, aprovechándose de su vulnerabilidad socioeconómica. Para ello, utilizaba métodos extorsivos y de coacción, a través de amenazas y actos de violencia en su contra.

    Una vez en territorio nacional, Padilla será puesto a disposición de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago.

