Detienen en Iquique a peruano buscado por Interpol: integraba banda criminal “Los monos de Quepepampa”

En la Zona Franca de Iquique fue detenido un ciudadano peruano de 35 años que era intensamente buscado en el vecino país por sus vínculos con la banda “Los monos de Quepepampa”, organización criminal a la que se le imputan diversos delitos, incluyendo homicidio, secuestro y robo con arma de fuego, entre otros.

Carlos Alberto Vergel Arguedas, conocido en el mundo del hampa peruano por los alias de “Chuky” o “Chuculun” y por cuya captura el gobierno peruano ofrecía una recompensa, está imputado por el delito de asociación ilícita. Por este motivo, pesaba en su contra una notificación roja de Interpol.

Así, fue detenido en Iquique, a más de 1.500 kilómetros de su ciudad de origen, Quepampa, ubicada en el distrito peruano de Chancay. En esta localidad, la organización criminal comenzó sus actividades ilícitas, para luego continuar acciones similares a lo largo de otras localidades del distrito de Chancay.

La captura se produjo luego de que personal de la PDI, en un cruce de información entre diversas unidades y áreas internas de trabajo, logró determinar la presencia de Vergel Arguedas en el país, por lo que compartió dicha información con sus pares peruanos. Desde el vecino país, las autoridades resaltaron la importancia criminalistica que ‘Chuculun’ tenía al otro lado de la frontera, por lo que activaron los protocolos policiales, judiciales y diplomáticos para lograr su detención, la que se concretó en en el sector de la “Puerta 4” de la Zona Franca de Iquique.

El subcomisario Felipe Ayala, de la OCN Interpol Chile, destacó que el sujeto detenido “reconocido por su violencia y se encontraba en Chile hace aproximadamenteb un año, habiendo ingresado de manera irregular a nuestro país, por lo que se gestiónó su detención para, ahora, comenzar los tramités para su envío de regreso a Perú”.

“Los Monos de Quepepampa”, de acuerdo con la prensa de Perú, es una red delictiva que ha sembrado el terror en las ciudades de Huacho, Huaral, Huaura y otras zonas aledañas.