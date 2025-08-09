Detienen en Osorno a sujeto con más de 16 kilos de drogas en su vehículo

Un hombre fue detenido portando más de 16 kilos de drogas en su vehículo durante un control policial realizado en Osorno, Región de Los Lagos, en la noche del viernes.

De acuerdo con lo informado por Carabineros, fue una bolsa con una sustancia verde -que parecía ser marihuana- en el asiento del copiloto lo que motivó al personal policial a revisar el vehículo.

El capitán Juan Castro, comisario de servicio de la 3a Comisaría Osorno, comunicó que luego de verificar que la sustancia era efectivamente marihuana, “se logró encontrar una maleta con 15 envoltorios de color blanco y uno de color rojo, que correspondían a 16.256 gramos de marihuana y 515 gramos de cocaína”.

Adicionalmente, los uniformados requisaron $400 mil de dinero en efectivo. En vista de lo incautado, el sujeto -de 30 años de edad y sin antecedentes penales- fue aprehendido y pasará a control de detención esta jornada por infringir la Ley 20.000.