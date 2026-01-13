Diputado Raúl Soto tras portazo de Perú a corredor humanitario: “Podría significar un fracaso respecto de un compromiso en la campaña de Kast”

El jefe de la bancada PPD-Independientes, diputado Raúl Soto, abordó este lunes el portazo del presidente de Perú, José Jerí, a la implementación de un corredor humanitario regional propuesto por el presidente electo, José Antonio Kast, para facilitar el retorno de migrantes en situación irregular a Venezuela.

La iniciativa había sido parte de la agenda del republicano en materia migratoria, e impulsada durante su campaña y en reuniones con líderes regionales como parte de una respuesta conjunta al flujo de ciudadanos extranjeros irregulares en la región.

Al respecto, el parlamentario miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores afirmó que el presidente electo “ha generado muchas expectativas, ha hecho muchas promesas y ha intentado dar muestras de gestiones pero que no han tenido resultados positivos, y generan dudas respecto si va a cumplir sus compromisos, y si va a alcanzar esas altas expectativas”.

En ese sentido, agregó que “el rechazo de Perú a estas iniciativas es una prueba fehaciente de gestiones que no han sido eficaces, y que eventualmente podría significar un fracaso respecto de un compromiso que era importante en la campaña de José Antonio Kast”.

“Está descartada”

El domingo, el mandatario del país vecino había declarado, en una entrevista con CNN en Español, que la idea de establecer un corredor humanitario “está descartada” y que su gobierno no puede permitir un aumento de migrantes irregulares en su territorio.

Al mismo tiempo, explicó que las autoridades peruanas realizan acciones continuas para identificar y devolver a los migrantes sin estatus legal a sus países de origen y planteó que la solución a la crisis migratoria debe buscarse en conjunto con otras estrategias diplomáticas.

Jerí también vinculó el problema de la migración irregular con desafíos de seguridad interna y prácticas que “han contaminado” su país.

Tras descartar el corredor, el presidente peruano puntualizó que se trabajará con la Cancillería de ese país para definir mecanismos colectivos que permitan facilitar el retorno a sus naciones de origen “una vez que se venga a recuperar el orden democrático en Venezuela y también exista la voluntad de parte de los que están acá”.

Presidente peruano José Jerí

Kast defendió la viabilidad de la propuesta

Cabe recordar que, en declaraciones realizadas el pasado martes 6 de enero, previo a su viaje a Lima, el presidente electo José Antonio Kast sostuvo que su objetivo era avanzar en acuerdos regionales para enfrentar la migración irregular, el narcotráfico y el crimen organizado, materias que -según indicó- afectan a todos los países de Sudamérica.

En ese contexto, afirmó que el encuentro con el mandatario peruano José Jerí buscaba “habilitar todas las medidas para generar este corredor humanitario para aquellas personas que quieran volver a su patria”, enfatizando que se trata de migrantes forzados.

El republicano había señalado además que la iniciativa había sido planteada durante la campaña presidencial y que, pese a las dudas iniciales, “se han ido despejando ciertas complicaciones”, entre ellas el escenario político en Venezuela.