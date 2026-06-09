Diputados del PDG emplazan al gobierno a flexibilizar condiciones para renegociar deuda por CAE

La bancada de diputados del Partido de la Gente (PDG) emplazó este martes al gobierno para que se flexibilicen las condiciones para que los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) puedan acceder a los convenios para renegociar la deuda.

En ese contexto, los legisladores piden al Ejecutivo que se regularicen los requisitos de cobro y que el pie exigido para concretar un convenio de pago sea del 5% del total adeudado.

Desde el PDG, no obstante, respaldan las gestiones de renegociación iniciadas por la Tesorería General de la República (TGR), aunque matizaron que existen barreras que impiden que algunas personas se acerquen al organismo a regularizar su deuda.

La diputada Eileen Urqueta señaló que “como bancada del PDG estamos convencidos de que las deudas se tienen que pagar. Nadie está planteando lo contrario, pero también creemos que el Estado debe generar mecanismos realistas para que las personas puedan cumplir de acuerdo con sus ingresos y con la realidad económica que viven”.

El grupo parlamentario afirmó que detrás de la falta en el pago del CAE abundan distintas realidades, entre ellas, personas que abandonaron sus estudios en los primeros años, otros que no lograron completar la malla curricular y, en el peor de los casos, profesionales titulados que no logran ejercer su carrera, por lo que justifican su petición de renegociar con el 5% del pie.

“Lo que le proponemos al gobierno es que el pago del pie no supere el 5% de la deuda total. Si queremos que las personas se pongan al día, debemos entregarles herramientas reales para hacerlo”, afirmó la diputada Tamara Ramírez.

Embargo de cuentas a deudores del CAE

Asimismo, la bancada del PDG abordó los embargos bancarios realizados durante los últimos días a deudores del CAE, los que denunciaron que a través del procedimiento de cobranza, se vaciaron sus cuentas, descontando incluso remuneraciones, en contraveniencia al artículo 57 del Código del Trabajo.

Ante lo anterior, desde el PDG reclamaron que las personas deben iniciar largos procesos judiciales para demostrar que los descuentos se hicieron a sus sueldos, por lo que proponen realizar un procedimiento simplificado a través de la TGR, utilizando cartolas bancarias y otros antecedentes simples, “evitando así costos, burocracia y trámites judiciales innecesarios para las familias”, agregan.

“Hoy el Estado se ha convertido en una empresa de cobranza y eso ha significado un golpe para muchas familias chilenas que ya vienen arrastrando dificultades económicas. No podemos seguir generándoles más problemas a quienes están haciendo esfuerzos por salir adelante”, agregó la diputada Ramírez.

Los diputados del PDG hicieron un llamado al Ejecutivo a incorporar estas propuestas en la discusión del nuevo sistema de pago y renegociación del CAE, asegurando que el objetivo debe ser recuperar los recursos adeudados sin seguir afectando el patrimonio y la estabilidad económica de las familias chilenas.