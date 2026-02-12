Disolución de partidos: Demócratas asume el dictamen y FRVS acudirá al Tricel

En medio del reordenamiento del mapa político tras las elecciones parlamentarias de 2025, el Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel) dispuso este jueves la disolución de 13 partidos políticos luego de no cumplir con la normativa que señala que las colectividades deben alcanzar umbrales mínimos de votación o representación parlamentaria para mantener su existencia legal.

La ley de Partidos Políticos señala que los partidos deben obtener al menos el 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional en la elección de diputados, o bien elegir un mínimo de cuatro parlamentarios (diputados o senadores) en al menos dos regiones distintas. En caso de no obtenerlos, el Servel tiene la facultad de disolver las colectividades.

El Partido Demócratas reconoció formalmente, mediante un comunicado, la disolución de la colectividad. “Queremos, desde lo más profundo de nuestros corazones y hermanados en nuestras convicciones, agradecer muy sinceramente a todos y cada uno de ustedes el enorme y valiente esfuerzo desplegado en pos de nuestros ideales, y en la defensa del interés superior de Chile”, señaló el partido.

A pesar de la disolución, la colectividad insiste en la continuidad política de sus ideales: “La voluntad de servir a Chile permanece”. Asimismo, manifestaron un “especial orgullo” por “marcar presencia permanente en el debate público y trabajo legislativo” desde la fundación del partido en 2022.

El documento está firmado por la directiva del partido, encabezada por la presidenta nacional y próxima ministra de Energía del gobierno entrante, Ximena Rincón.

En tanto, la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), tal como lo había anunciado ayer el diputado Jaime Mulet, acudirá al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para apelar a la decisión del Servel.

“Creemos que vamos a revertir esta decisión del Servel, una decisión —a nuestro juicio— equivocada, como lo vamos a demostrar en el Tricel, que es donde vamos a reclamar”, apuntó el mismo parlamentario durante la presente jornada.

A juicio de Mulet, la colectividad sí cumple con las exigencias legales vigentes, considerando los resultados parlamentarios obtenidos en los últimos procesos electorales. “Esta situación afecta particularmente a los regionalistas verdes y al partido Evópoli, por cuanto en las elecciones del año 2022 y las de ahora del 2025, tenemos cinco parlamentarios; cumplimos la exigencia legal”, afirmó.

El diputado recalcó que la representación política del partido cuenta con respaldo ciudadano y sostuvo que la colectividad “va a seguir defendiendo las regiones, la descentralización, la profundización de la democracia y los temas verdes que son tan urgentes”.

Al cierre de esta nota, las otras 11 colectividades afectadas por el dictamen aún no habían emitido declaraciones.