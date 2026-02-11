SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “Tenemos una situación distinta”: Mulet anuncia que el FRVS recurrirá al Tricel ante eventual disolución del partido

    El parlamentario sostuvo que su partido cumple con el mínimo de parlamentarios exigidos por ley y cuestionó la interpretación del Servel. Si el tribunal rechaza el recurso, la colectividad deberá disolverse.

    Por 
    Felipe Alcafus
    DIPUTADO JAIME MULET. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    El Servicio Electoral (Servel) inició el proceso de notificación para aquellos partidos políticos que no cumplen los requisitos mínimos para seguir vigentes. Por ello, el diputado Jaime Mulet anunció que el Frente Regionalista Verde Social (FRVS) recurrirá al Tribunal Calificados de Elecciones (Tricel) debido a que “tenemos una situación distinta respecto de los otros partidos”.

    En conversación con radio ADN, el excandidato por la primaria oficialista aseguró que, como partido, cuentan con los cuatro parlamentartios mínimos requeridos. Entre ellos figuran, René Alinco, con quien lograron formar parte de la Cámara Baja, y Miguel Ángel Calisto, senador electo que cuenta con una protección constitucional mientras está siendo formalizado por fraude al fisco.

    Sin embargo, cuentan con dos senadores electos por el periodo 2022 - 2030, Alejandra Sepulveda y Esteban Velásquez, situación que el Servel sostiene que no se puede considerar.

    “Esto es un tema de interpretación legal que nosotros creemos que vamos a ganar en el Tricel”, señaló Mulet, agregando que, a su juicio, la interpretación del organismo genera situaciones “absurdas” en comparación con otros escenarios parlamentarios.

    Mulet declaró que de no ser reconocido el reclamo por parte del tribunal, el partido deberá disolverse: “Si el Tricel no acoge lo que nosotros creemos, el partido se disuelve, al igual que los otros 11″. En ese caso, aclaró que resultaría difícil reinscribir un nuevo partido puesto que implica reunir las firmas requeridas, inscribir jurídicamente y estar atentos a los posibles cambios en la reforma al sistema político.

    Respecto a su futuro, el parlamentario afirmó que de concretarse la disolución continuaría como diputado independiente. “Si dejo de ser militante por disolución de la Federación, no es fácil llegar y meterse a otro partido”, sostuvo, aunque confirmó que ha mantenido conversaciones con la Democracia Cristiana, el Partido por la Democracia y el Partido Liberal para integrar un comité político en la Cámara de Diputados.

    Asimismo, al ser consultado por el nuevo rol de la oposición, afirmó que debería ser disuelto en dos bloques diferenciados y concretando que mantiene esta postura desde hace al menos dos años “yo era partidario de que fuéramos en dos primarias, una de la centro izquierda y de izquierda, primaria presidencial y en dos listas parlamentarias”.

    En esa misma línea, apuntó al Presidente Gabriel Boric por la insistencia en mantener la unión como oposición, de frente al próximo periodo presidencial y expresó que “creo que la idea de una sola oposición o una sola coalición que ha insistido muchos presidentes Boric, desde el centro hacia la izquierda, es una idea y un camino que fraca”.

    Adicionalmente, señaló que ya existen diálogos en curso para avanzar en esa definición. “Efectivamente, ahora, existe la voluntad clara de articularse y en ese sentido, veo en la duda al Partido Socialista, es una decisión más compleja que tienen que tomar ellos” señaló.

    Más sobre:PolíticaJaime MuletServelTricelPartidos Políticos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cancillería argentina viaja al Vaticano e invita oficialmente al Papa León XIV al país

    El caso de una joven asesinada por su padre tras una discusión sobre Donald Trump

    La acción de Entel extiende su caída luego de la compra de Telefónica Chile por parte de Millicom

    Fiscalía Nacional Económica inicia investigación por la adquisición de Empresas Banmédica y de Andes Logistics

    Chile registra su mayor producción de oro de la década y también aumenta la de plata

    The Cardigans en Santiago: una noche entre el homenaje a Violeta Parra y sus hits

    Lo más leído

    1.
    “De ninguna forma afecta la candidatura” de Bachelet: la respuesta de Cancillería por la deuda con la ONU

    “De ninguna forma afecta la candidatura” de Bachelet: la respuesta de Cancillería por la deuda con la ONU

    2.
    “Se están rompiendo los códigos del partido”: ministro Gajardo por reproches de Jadue contra el gobierno

    “Se están rompiendo los códigos del partido”: ministro Gajardo por reproches de Jadue contra el gobierno

    3.
    Siguen las turbulencias en el PC: Jadue sugiere que Cataldo es hipócrita y que Boric le tiene “temor a los gringos”

    Siguen las turbulencias en el PC: Jadue sugiere que Cataldo es hipócrita y que Boric le tiene “temor a los gringos”

    4.
    Las razones de La Moneda tras la ofensiva de Boric contra Kast y la UDI

    Las razones de La Moneda tras la ofensiva de Boric contra Kast y la UDI

    5.
    Boric cuestiona a Kast por discurso en Bruselas y vuelve a acusar a la UDI de trabar proyecto de sala cuna

    Boric cuestiona a Kast por discurso en Bruselas y vuelve a acusar a la UDI de trabar proyecto de sala cuna

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    2 características que tienen los súper ancianos y que los hacen resistentes al alzhéimer y la demencia

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Buenos Aires

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Buenos Aires

    Rating del martes 10 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 10 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver Sunderland vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver Sunderland vs. Liverpool en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Buenos Aires
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy por el ATP de Buenos Aires

    “Tenemos una situación distinta”: Mulet anuncia que el FRVS recurrirá al Tricel ante eventual disolución del partido

    Qué propone el proyecto de sala cuna que el gobierno pide aprobar en marzo

    La acción de Entel extiende su caída luego de la compra de Telefónica Chile por parte de Millicom
    Negocios

    La acción de Entel extiende su caída luego de la compra de Telefónica Chile por parte de Millicom

    Fiscalía Nacional Económica inicia investigación por la adquisición de Empresas Banmédica y de Andes Logistics

    Chile registra su mayor producción de oro de la década y también aumenta la de plata

    El caso de una joven asesinada por su padre tras una discusión sobre Donald Trump
    Tendencias

    El caso de una joven asesinada por su padre tras una discusión sobre Donald Trump

    La actividad que puede ayudar a retrasar el envejecimiento, según una investigación científica

    Por qué Rusia está limitando la app Telegram y qué hay detrás de la medida

    Real Madrid y la UEFA hacen las paces: se anuncia el final del fallido proyecto de la Superliga europea
    El Deportivo

    Real Madrid y la UEFA hacen las paces: se anuncia el final del fallido proyecto de la Superliga europea

    Mauricio Pinilla revela que tiene cáncer y que se encuentra en pleno tratamiento

    Con el club a cinco puntos del descenso: Tottenham pierde la paciencia y despide a Thomas Frank

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos
    Tecnología

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Review del Dyson Purifier Cool Formaldehyde: el guardián silencioso de un millón de pesos que no sabías que necesitabas

    El Unpacked 2026 de Samsung ya tiene fecha y coordenadas oficiales

    The Cardigans en Santiago: una noche entre el homenaje a Violeta Parra y sus hits
    Cultura y entretención

    The Cardigans en Santiago: una noche entre el homenaje a Violeta Parra y sus hits

    A más de 30 años de su muerte: un equipo forense privado postula que Kurt Cobain fue asesinado

    Entre la euforia y la intimidad: cómo será el show de Kali Uchis en Chile

    Cancillería argentina viaja al Vaticano e invita oficialmente al Papa León XIV al país
    Mundo

    Cancillería argentina viaja al Vaticano e invita oficialmente al Papa León XIV al país

    Zelenski adelanta que las próximas conversaciones con Rusia tratarán sobre la cuestión territorial

    Rusia adelanta que adoptará “contramedidas apropiadas” en caso de “militarización” de Groenlandia

    Bombones de tahini y dátiles
    Paula

    Bombones de tahini y dátiles

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York