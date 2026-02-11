“Tenemos una situación distinta”: Mulet anuncia que el FRVS recurrirá al Tricel ante eventual disolución del partido

El Servicio Electoral (Servel) inició el proceso de notificación para aquellos partidos políticos que no cumplen los requisitos mínimos para seguir vigentes. Por ello, el diputado Jaime Mulet anunció que el Frente Regionalista Verde Social (FRVS) recurrirá al Tribunal Calificados de Elecciones (Tricel) debido a que “ tenemos un a situ a ción distint a respecto de los otros p a rtidos ”.

En conversación con radio ADN, el excandidato por la primaria oficialista aseguró que, como partido, cuentan con los cuatro parlamentartios mínimos requeridos. Entre ellos figuran, René Alinco, con quien lograron formar parte de la Cámara Baja, y Miguel Ángel Calisto, senador electo que cuenta con una protección constitucional mientras está siendo form a liz a do por fr a ude a l fisco .

Sin embargo, cuentan con dos senadores electos por el periodo 2022 - 2030, Alejandra Sepulveda y Esteban Velásquez, situación que el Servel sostiene que no se puede considerar.

“Esto es un tema de interpretación legal que nosotros creemos que vamos a ganar en el Tricel”, señaló Mulet, agregando que, a su juicio, la interpretación del organismo genera situaciones “absurdas” en comparación con otros escenarios parlamentarios.

Mulet declaró que de no ser reconocido el reclamo por parte del tribunal, el partido deberá disolverse: “Si el Tricel no acoge lo que nosotros creemos, el p a rtido se disuelve , al igual que los otros 11″. En ese caso, aclaró que resultaría difícil reinscribir un nuevo partido puesto que implica reunir las firmas requeridas, inscribir jurídicamente y estar atentos a los posibles cambios en la reforma al sistema político.

Respecto a su futuro, el parlamentario afirmó que de concretarse la disolución continuaría como diputado independiente. “Si dejo de ser militante por disolución de la Federación, no es fácil llegar y meterse a otro partido”, sostuvo, aunque confirmó que h a m a ntenido convers a ciones con l a Democr a ci a Cristi a n a , el P a rtido por l a Democr a ci a y el P a rtido Liber a l para integrar un comité político en la Cámara de Diputados.

Asimismo, al ser consultado por el nuevo rol de la oposición, afirmó que debería ser disuelto en dos bloques diferenciados y concretando que mantiene esta postura desde hace al menos dos años “yo era partidario de que fuéramos en dos primarias, una de la centro izquierda y de izquierda, primaria presidencial y en dos listas parlamentarias”.

En esa misma línea, apuntó al Presidente Gabriel Boric por la insistencia en mantener la unión como oposición, de frente al próximo periodo presidencial y expresó que “creo que la idea de una sola oposición o una sola coalición que ha insistido muchos presidentes Boric, desde el centro hacia la izquierda, es un a ide a y un c a mino que fr a c a só ”.

Adicionalmente, señaló que ya existen diálogos en curso para avanzar en esa definición. “Efectivamente, ahora, existe la voluntad clara de articularse y en ese sentido, veo en la duda al Partido Socialista, es una decisión más compleja que tienen que tomar ellos” señaló.