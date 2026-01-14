Juez resuelve que Calisto al ganar la elección de senador adquirió un nuevo fuero y suspende solicitud de cautelares

El juez de garantía de Coyhaique, Mario Devaud, decidió suspender por 30 días la audiencia de formalización del diputado y senador electo Miguel Ángel Calisto, pues este, al ser electo para ejercer en el Senado, recuperó el fuero que perdió el pasado 14 de noviembre del 2025.

Calisto -y otros tres imputados que sí fueron formalizados esta jornada- enfrenta desde el pasado 19 de junio de 2025 una investigación en su contra como autor del delito de fraude al Fisco.

Los hechos se remontan al primer periodo como diputado de Calisto, entre 2018 y 2022. Según lo investigado por la Fiscalía, durante ese periodo el parlamentario “se concertó con el imputado Roland Cárcamo Catalán y con la imputada Carla Graf Toledo para obtener recursos de manera fraudulenta de parte del Fisco de Chile, a través de un mecanismo en perjuicio del Congreso, originando una pérdida de $ 103.664.697”.

Es en ese contexto que la Fiscalía, para solicitar cautelares en contra de Calisto, solicitó su desafuero dada la protección constitucional especial que tiene por su investidura de diputado. En esta petición tuvo éxito ante la Corte de Coyhaique, una decisión que finalmente fue confirmada por la Corte Suprema.

Los planes del Ministerio Público se vieron frustrados el pasado 16 de noviembre cuando Calisto fue elegido como senador en representación de la Región de Aysén para el periodo 2025-2034.

Esta situación abrió un inédito problema constitucional debido a que no estaba clara la situación procesal del parlamentario debido a que había voces que planteaban que Calisto, al momento de ser electo, adquiría un nuevo fuero por su condición de futuro senador.

Una postura que no era compartida por la Fiscalía, en donde defendían que el desafuero conseguido por su investidura de diputado abarcaba también su investidura de senador.

Este complejo debate finalmente fue zanjado esta jornada, ya que durante la formalización el juez de garantía de Coyhaique resolvió que Calisto recuperó su fuero parlamentario: “La sentencia de desafuero de fecha 4 de agosto 2025, confirmada el 14 de noviembre de 2025, no tiene efecto extensivo ni expansivo ni puede tenerlo, dándose la situación tal vez inédita en los anales de la República que el desaforado diputado Señor Calisto Águila ha vuelto a tener la calidad de aforado desde el 16 de noviembre de 2025, oportunidad que fue elegido senador y en consecuencia afecto desde ese día a nuevo fuero para parlamentario”.

El juez Devaud añadió que el diputado “no está desaforado en su condición de senador electo por la jurisdicción de Aysén, y no hay razón alguna de economía procesal que permita a los persecutores obviar el antejuicio de desafuero como senador”. La única opción para terminar nuevamente con el fuero del ahora senador, según argumentó el magistrado, es que él mismo renuncie a su garantía constitucional como parlamentario.

Devaud mencionó en la formalización que “ahora, si el mencionado no renuncia a su fuero luego de ser formalizado que es lo que ha ocurrido ahora y hasta el momento no he escuchado que haya renunciado a su fuero, solo procede dar aplicación al artículo 416 inciso segundo del Código Procesal Penal. Esto es suspender la tramitación a su respecto hasta que el tribunal de alzada correspondiente declare haber lugar a la formación de esa causa”.

El defensor del diputado, el abogado César Ramos, explicó que “el fuero parlamentario es simplemente una necesidad para la imposición de medidas cautelares y la audiencia hoy día lo demostró”. En esa línea afirmó que “la necesidad de solicitar una medida cautelar es lo que el tribunal puso ojo y dijo no, acá tenemos que suspender, pero el fuero no fue obstáculo para la formalización”.

Ramos agregó que “la situación hoy día es que tenemos una investigación que está formalizada, que tiene 120 días de plazo, que está realizando diligencia investigativa y por lo tanto no existe obstáculo algún hoy día para que en el mes de marzo pueda asumir el senador electo Miguel Ángel Calisto su cargo parlamentario”.

Por su parte, Calisto afirmó que la resolución le permite asumir “con mucha tranquilidad el 11 de marzo” cuando jurará como senador. Respecto de la investigación, aseguró que nunca la ha obstaculizado y que contribuirá “con toda la información necesaria, porque evidentemente soy el más interesado en que este tema se aclare pronto”.

La respuesta de la Fiscalía

Por su parte, el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, declaró después de la formalización que la suspensión por la situación de Calisto “la verdad es que no nos sorprende, pues es un tema sumamente debatible si es que efectivamente está cubierto por este nuevo fuero parlamentario en su calidad de senador electo”.

Libedinsky precisó que los hechos que se le imputan a Calisto fueron cometidos durante su primer periodo como diputado y, por lo tanto, “la protección que se brinda en ese sentido es a la función parlamentaria, indistintamente si es en calidad de diputado o senador, es decir, el fuero es uno solo a nuestro juicio y nosotros sostenemos que no sería necesario solicitar o requerir un nuevo desafuero respecto del señor Calisto”.

Debido a esto, el fiscal mencionó que está considerando recurrir a la Corte de Apelaciones de Coyhaique para que zanje el debate.