Disparos en base municipal de Estación Central: Durán apunta a una “venganza” por fiscalizaciones al comercio ambulante

Pasadas las 4.00 de la madrugada, la base de seguridad municipal de la comuna de Estación Central fue atacada con disparos. Según informó Carabineros, cerca de ocho funcionarios municipales se encontraban al interior de la infraestructura cuando se percataron de un ruido proveniente del exterior. Pensaron que eran fuegos artificiales pero, tras notar evidencia balística, dieron aviso a personal policial.

Si bien, no hubo heridos por este hecho, desde el gobierno, el delegado de la Región Metropolitana (RM) Gonzalo Durán, calificó la situación como “gravísima”.

Junto con ello, explicó que el hecho se enmarcaría en “una denuncia que ya se había recibido con anterioridad, en orden a que grupos d e comerciantes estarían organizán d ose con el propósito d e atacar d epen d encias municipales d e seguri d a d , como una venganza pro d ucto d el acto d e fiscalización que el municipio d e Estación Central d esarrolla permanentemente".

Esto a propósito de los trabajos de recuperación de barrios donde se desarrolla el comercio ambulante. Hace unas semanas, por ejemplo, las municipalidades de Estación Central y Santiago junto con Carabineros llevaron adelante un operativo para sacar los “toldos azules” de Meiggs. Lo mismo ha estado efectuando la municipalidad liderada por el alcalde Felipe Muñoz, en el sector de Toro Mazotte y la Plaza Argentina.

En ese contexto, el delegado afirmó que se está trabajando para “determinar las circunstancias en que se produjeron estos hechos y ojalá identificar a algunos de los responsables”.

De acuerdo al relato de testigos, los disparos habrían sido ocasionados por un solo sujeto, puesto que cerca de la hora de los hechos, se divisó a un hombre saltando un muro de la dependencia municipal, para posteriormente escapar.

Respecto a las medidas que se adoptarán para evitar situaciones similares a futuro, Durán aseguró que se “dispuso de inmediato un refuerzo de la presencia policial".

“En particular, va a haber un monitoreo permanente en las inmediaciones. Carabineros ha estado aquí desde primeras horas de la madrugada y se va a disponer de un equipo especial que va a estar monitoreando", sostuvo, agregando que se reforzarán “las condiciones de seguridad de los propios funcionarios municipales”.

Sumado a ello, planteó que se incrementarán las cámaras de seguridad en el sector, “con el propósito de que cualquier situación extraña que ocurra en las inmediaciones pueda ser detectada de inmediato”.

Una denuncia previa

El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, informó que la semana pasada la central de llamados recibió una denuncia de parte de una vecina, quien alertaba que se estaría orquestando un ataque a la base de seguridad municipal.

El jefe comunal señaló que la mujer “había escuchado, a partir de conversaciones que estaban realizando los comerciantes ambulantes del sector de Toro Mazotte, que ellos planeaban realizar un ataque a esta central de seguridad con quema de vehículos y que iban a lanzar también disparos". “Esto finalmente se materializa”, indicó.

Muñoz afirmó que se hizo la denuncia correspondiente y se reforzaron las medidas de seguridad en el sector, “para poder proteger también a nuestros funcionarios".

Sobre el origen de las amenazas, el alcalde infirió que su comuna “debe ser de las que más retira carros (de comercio ambulante). Dentro de toda la RM llevamos más de mil carros retirados solamente durante el primer semestre”.

Sumado a ello, destacó el trabajo de recuperación en la Plaza Argentina, “y también se ha visto durante estos meses cómo este trabajo que realizan los funcionarios municipales cada vez se vuelve más peligroso”.