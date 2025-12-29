DMC alerta que las olas de calor “se están haciendo más recurrentes y prolongadas”

Una calurosa Navidad se vivió en gran parte del país y el escenario se espera sea similar para la celebración de Año Nuevo, puesto que los pronósticos indican que los termómetros sobrepasarán los 33° grados en la zona central.

Las altas temperaturas han hecho que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declarara alerta roja en cuatro regiones del país (Metropolitana, Ñuble, O’Higgins y Maule).

En ese escenario, el meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), Arnaldo Zúñiga, en diálogo con radio Agricultura, explicó que las olas de calor “se se están haciendo más recurrentes y más prolongadas”.

“Si hablamos de olas de calor, están siendo más recurrentes en el tiempo y también con mayor extensión temporal, o sea, más días con los umbrales que definen justamente una ola de calor climatológica“, sostuvo.

MARIO TELLEZ

En concreto, detalló que la ola de calor se entiende en base a un “umbral que es dinámico, que va cambiando cada dos o tres días”. En ese sentido, señaló que “para fin de año, el umbral son 32.7°, o sea, si tenemos tres días consecutivos con 32.7° o más, ya estamos hablando de una ola de calor climatológica, pero tiene que ser por lo menos tres días o más".

En consecuencia -indicó- “vamos a estar viviendo una ola de calor bastante extendida“.

Verano con máximas “sobre los umbrales normales”

El meteorólogo, si bien señaló que “es muy difícil” precisar si este verano será un de los más calurosos de la historia, adelantó que, de acuerdo a las temperaturas que se han dejado sentir en los últimos días, podría ser una temporada con temperaturas sobre las normales.

“Recordemos que la temperatura máxima registrada fue el 26 de enero del 2019, fue 38.3° y esa sí fue excepcional, y veníamos también un alza térmica importante en diciembre", señaló.

En base a esa experiencia, indicó que “hay una alta probabilidad” de que el escenario se repita. “El pronóstico estacional habla de que en este verano las máximas van a estar sobre los umbrales normales”.

Por otra parte, explicó que el peak de las temperaturas se registra habitualmente “en torno a las 4.00 o 5.00 de la tarde, cuando llega la temperatura mayor o el aire se calienta más”.

Este escenario puede facilitar la propagación de incendios, considerando además que los días estarán “muy secos, bajas humedades, sobre todo en los valles, el sector costero estará ligeramente un poquito más húmedo que el viento del este”, señaló.

“En las tardes es cuando se empieza a insolar más el suelo, se empieza a producir un viento local. Así que va a estar todo dado como para que, lamentablemente, si hay un incendio forestal, esto se propague rápidamente ”, sostuvo.