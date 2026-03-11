Doble homicidio frustrado en Quilicura: dos personas fueron baleadas por desconocidos

Un doble homicidio frustrado se registró en horas de la noche en la comuna de Quilicura en la Región Metropolitana.

Los hechos ocurrieron al interior de un local comercial en calle Las Azucenas, donde por causas que se investigan, sujetos atacaron a dos personas que se encontraban en el lugar para posteriormente darse a la fuga.

Tras los hechos las víctimas, de nacionalidad chilena, fueron trasladadas hasta la Clínica Alemana.

De acuerdo a lo que detalló la fiscal ECOH, Luz Gavilán, “se empadrono testigos, verificación de la existencia de cámaras de seguridad, tanto en el interior como en el exterior del lugar, verificación a través de equipo especializado en el sitio del suceso, levantamiento de huellas, evidencia biológica, a fin de determinar si existe algún rastro que nos permita dar luces respecto de la participación de determinadas personas cuyas identidades esperamos tener con estas diligencias”.