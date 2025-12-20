Doble homicidio queda al descubierto en cité de Santiago Centro: cuerpos presentan impactos de bala y uno estaba maniatado

La noche de este viernes, un doble homicidio fue reportado al interior de un cité del centro de Santiago, en la Región Metropolitana.

Las víctimas, de acuerdo con la información preliminar, corresponden a dos sujetos de nacionalidad venezolana, los que presentan impactos de bala.

El hecho ocurrió en un inmueble ubicado en calle Emiliano Figueroa, hasta donde se trasladaron los equipos de emergencia.

Debido a lo anterior, concurrió el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, el que trabajará junto a la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones.

En el lugar se desplegaron, además del equipo investigativo, peritos del Laboratorio Criminalístico (Lacrim) y el médico criminalista para analizar los cuerpos y el sitio del suceso.

El fiscal ECOH Rodrigo Mena, detalló que “hay una escena bastante fuerte. En una de las piezas hay dos personas fallecidas por impactos de bala”.

“Uno de estos cuerpos se encuentra maniatado y no sabemos todavía la cantidad de los proyectiles, pero por lo menos, cada uno de los cuerpos tiene un proyectil en la cabeza”, agregó el persecutor.

De momento, no se ha establecido la identidad de las víctimas y se señaló que ambos fallecidos se mantenían en situación migratoria irregular..

“Muy preliminarmente, se podría decir que esto ocurrió durante la madrugada de hoy”, agregó sobre la data de muerte de las personas.

Respecto a cómo se dio con la escena del crimen, el fiscal Mena señaló “tuvimos la presencia de gente que se percató de la existencia de estos cuerpos, en horas de la mañana, sin embargo, la denuncia se realizó horas posteriores. Estamos investigando esas circunstancias”.