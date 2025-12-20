SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    ¿Dónde crecieron más Kast y Jara? ¿Qué comunas fueron las más peleadas? Los otros datos que dejó la elección presidencial

    En los comicios del domingo pasado se registraron comunas con hasta un 11% de votación nulo y otras donde hubo menos de un 1% de diferencia en la votación.

     
    Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Los resultados de las elecciones presidenciales entre José Antonio Kast y Jeannette Jara no solo arrojaron que el republicano venció con un 58,16% de los votos válidamente emitidos ante el 41,84% de su contendora, sino que a una semana del balotaje y al hacer un análisis más fino de los datos es posible dar con una serie de hallazgos curiosos.

    A pesar del aplastante triunfo del republicano, hubo comunas donde la victoria fue más estrecha. En términos porcentuales, donde menos distancia hubo fue en El Bosque, en la Región Metropolitana, con 0,42%, seguido por Tocopilla, en Antofagasta (0,62%), y Freirina, en Atacama (1,28%). En contraste, la comuna donde Kast más aventajó a Jara fue en Colchane, en Tarapacá, con 93,81% versus 6,19%. En total, Kast duplicó en preferencias a Jara en 109 comunas y en 22 logró el triple.

    Las cifras arrojan, además, cuáles fueron los lugares donde los candidatos presidenciales más crecieron respecto de la primera vuelta. En el caso de Kast, donde más subió fue en el mismo Colchane, pasando de 31,9% a un 93,81% de las preferencias (+61,91), seguido por Ollagüe (Antofagasta), donde creció desde un 15,94% a un 70,62% (+54,68). En ambas comunas se había impuesto Parisi en la primera vuelta.

    Santiago, 14 de diciembre 2025. Adheptos a Jose Antonio Kast celebran el triunfo luego de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales 2025. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Por el contrario, los lugares en que menos creció Kast fueron la Antártica, que de 45,45% pasó a 65,38% (+19,93), y Juan Fernández, en Valparaíso, donde subió de 16,64% a un 40,71% (+24,07).

    En la vereda derrotada, las comunas donde menos creció Jara en el balotaje fueron Vitacura -de 7,2% a 12,87% (+5,67)- y Colchane, donde pasó de 2,06% a 6,19% (+4,13). ¿Y dónde creció más? María Elena (Antofagasta), que pasó de 22,27% a 50,47% (28,2%).

    Otra mirada interesante tiene que ver con las regiones donde más votos netos de diferencia hubo entre los candidatos, lo que es distinto a aquellas regiones donde Kast ganó por mayor porcentaje. En primer lugar está el Biobío, donde el republicano obtuvo 310.693 votos de diferencia, luego de haber conseguido 716.357 sufragios y Jara 405.664. Después figuran la RM (309.703), La Araucanía (275.376), el Maule (257.858), Los Lagos (189.910) y Ñuble (150.260). El factor común es que son casi todas del sur, en línea con otro dato interesante: desde la Región de O’Higgins hasta la de Magallanes el presidente electo triunfó en todas las comunas.

    Participación y nulos

    En cuanto a participación electoral, las peores comunas fueron Alto del Carmen (87,38%), Tocopilla (87,80%) y María Elena (87,85%). En esos tres territorios los votos nulos superaron el umbral del 10%.

    Por el contrario, las comunas con mayor participación electoral fueron Colchane (97,09%), Timaukel (96,7%) y Cabo de Hornos (96,47%). Cabe mencionar que esas tres comunas tienen en común una población baja.

    Si se analizan los votos de acuerdo al padrón electoral de 15.618.167 electores habilitados para votar, Kast se impuso en las cinco comunas con mayor porcentaje de hombres: en la Antártica (84,6% electores hombres), Timaukel (68,3% hombres), Río Verde (67,2% hombres), Primavera (65,9% hombres) y San Gregorio (64% hombres).

    Si se hace el mismo ejercicio con el rango etario del padrón, la comuna con más jóvenes es Alto Hospicio (28,8% entre 18-29 años) y ahí se impuso Kast, al igual que en la comuna con más adultos mayores, que fue El Tabo (40,9% de votantes mayores de 60 años). Pero ahí estuvo disputado: Kast sacó 50,84% contra 49,16% de Jara.

    Presidenciales 2025 en el Liceo Poeta Federico Garcia Lorca comuna de Conchali. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El primero, además, se impuso en la comuna con mayor cantidad de inmigrantes habilitados para votar: Independencia (34,6% de electores extranjeros), así como en la segunda y tercera con más foráneos, que son Santiago (33,7% extranjeros) y Estación Central (23,2% inmigrantes).

    Si antes de las elecciones el voto nulo se creyó podía ser factor, al final representaron el 5,83% de quienes acudieron a las urnas, lo que implica el mayor porcentaje que se ha dado en elecciones presidenciales, aunque lejos de lo que se temió. No pocos expertos vaticinaron que podía superar los dos dígitos.

    Pero si se mira el desglose detallado de las 346 comunas del país -en 310 de las cuales el vencedor fue Kast-, los lugares donde mayor porcentaje de votos nulos hubo fueron todos del norte, donde estaba el peso del votante de Franco Parisi, el candidato del PDG que para el balotaje llamó a anular: Alto del Carmen (11,11%), en Atacama; Tocopilla (10,67%), en Antofagasta; Punitaqui (10,33%), en Coquimbo, y María Elena (10,26%), en Antofagasta. Si se suman los votos nulos más los blancos, 17 comunas superaron el umbral del 10%, mientras que en 141 estuvieron sobre el total nacional de nulos más blancos (7,06%).

    La comuna donde mejor le fue a Parisi en la primera vuelta fue Ollagüe, en Antofagasta, donde los nulos alcanzaron 9,99% en la segunda vuelta.

