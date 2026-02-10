SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Dos carabineros heridos tras persecución policial en San Joaquín: sujetos dispararon en su contra

    Los funcionarios policiales fueron trasladados hasta el hospital institucional, mientras continúa la búsqueda de los responsables.

    Claudio Portilla 
    Claudio Portilla
    Imagen referencial. Foto: Jonnathan Oyarzún / Aton Chile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Dos funcionarios de Carabineros resultaron heridos durante la madrugada de este martes luego de delincuentes dispararan en su contra en medio de una persecución policial en la comuna de San Joaquín.

    De acuerdo a información preliminar, los hechos se habrían registrado alrededor de las 2:00 de la madrugada, cuando personal de Carabineros se encontraba realizando patrullajes por el sector, ocasión en que habrían intentado fiscalizar un vehículo.

    Los sujetos que se encontraban en el vehículo, al percatarse de la presencia policial, deciden huir produciéndose una persecución.

    En medio de su escape es que los sujetos dispararon contra la patrulla policial resultando dos carabineros con lesiones. Uno de estos con una contusión en el hombro, y el otro con diversos cortes en el rostro por las esquirlas de vidrio.

    Los carabineros fueron trasladados hasta el hospital institucional, mientras personal policial intenta dar con el paradero de los responsables.

