    Nacional

    Dos detenidos por porte de arma en feria navideña en Lo Espejo: sujetos habrían disparado al aire

    Los sujetos mantenían antecedentes policiales y uno de ellos una orden de detención vigente.

    Claudio Portilla 
    Claudio Portilla
    Foto referencial: Javier Salvo/Aton Chile

    Dos sujetos fueron detenidos en la comuna de Lo Espejo por el porte de armas de fuego y disparar al aire en una feria navideña.

    Los hechos se habrían registrado alrededor de las 00:40 horas, cuando personal policial se constituyó en el lugar y se entrevistó con cuatro Carabineros que se encontraban de franco.

    En la ocasión los funcionarios apuntaron que momentos antes habían escuchado disparos al aire, percatándose de la presencia de dos hombres armados con pistolas. Es así como los funcionarios que portaban su armamento particular debidamente inscrito, se identificaron y detuvieron a los individuos.

    Según detalló el teniente Agustín Bello, oficial de ronda Prefectura Santiago Rinconada, “sorprendieron a dos individuos portando armas de fuego, por lo que se identificaron como Carabineros y procedieron a la detención de dos hombres chilenos, adultos con antecedentes policiales y uno de ellos con una orden de detención vigente por porte de munición y sustancias químicas”.

    Además, según explicó, “en el procedimiento se incautaron dos pistolas, una de ellas con encargo vigente por robo, además de cargadores y munición, evitando así un riesgo mayor para las personas que se encontraban en el sector”.

