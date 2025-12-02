Dos hombres mueren acribillados en cercanías del barrio Meiggs: les dispararon desde otro vehículo

ECOH trabaja en el vehículo donde murió el copiloto de un auto y a metros de allí, falleció el conductor del mismo, quien huyó en medio del ataque. Foto: @ECOH_FiscaliaRM

Dos hombres murieron la noche de este lunes, luego de ser atacados a disparos en el centro de Santiago. Las víctimas, corresponden al conductor y el copiloto de un vehículo, los que perdieron la vida luego de que desconocidos a bordo de otro auto realizaran una serie de disparos en su contra.

El hecho ocurrió alrededor de las 22 horas, en una calle lateral del túnel de avenida Blanco Encalada, a la altura de Exposición, en las cercanías del sector sur del Barrio Meiggs.

Según la dinámica preliminar del hecho, el lugar antes mencionado corresponde a un primer sitio del suceso, donde quedó fallecido el copiloto del auto de los afectados. Asimismo, en medio del ataque, otro sujeto que sería el conductor del auto baleado intentó huir a pie, sin embargo, los agresores lo siguieron, disparando en su contra, cayendo muerto en las cercanías de Claudio Gay con calle Conferencia.

De momento, Carabineros llegó hasta el sitio del suceso para acordonar el sector.

Asimismo, se desplegó el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía para realizar las primeras diligencias. Se instruyó el trabajo del Departamento OS-9 y el Laboratorio de Criminalística de la policía uniformada.

La fiscal ECOH, Paola Salcedo, detalló que “la primera dinámica que se logra observar en una de las cámaras que se levantó, es que llegan dos vehículos hasta este lugar. Desciende la primera víctima, la que ingresa al segundo vehículo y luego es impactado por un sujeto que le produce impactos balísticos en el cuerpo”.

“El conductor huye del lugar y es alcanzado en otra arteria cercana al lugar, donde también se le da muerte por impactos balísticos (...) sin perjuicio de lo que pueda arrojar la investigación, todo indica que el conductor huye vivo, sin lesiones y es alcanzado por los sujetos en las calles contiguas a este lugar”, agregó Salcedo.

En ambos sitios del suceso se logró rescatar entre 10 a 15 evidencias balísticas, de acuerdo a lo señalado por la persecutora, quien descartó adelantar un móvil para este crimen.

Al cierre de esta nota, no se han reportado personas detenidas por este hecho, ni tampoco la identidad de las víctimas.