SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Dos lesionados, una vivienda destruida y 100 hectáreas arrasadas deja incendio forestal en Zapallar

    El siniestro en el sector La Foresta continúa en combate y obligó a evacuar a cerca de un centenar de personas este domingo. Un cuidador resultó herido y un bombero fue trasladado a Viña del Mar, mientras autoridades mantienen alerta roja.

    Por 
    Roberto Martínez

    Un incendio forestal de gran magnitud, en el sector La Foresta, mantiene en alerta a las comunas de Zapallar y La Ligua, en la Región de Valparaíso.

    El fuego, que permanece en combate, ha afectado -hasta la noche de este domingo- una superficie aproximada de 100 hectáreas, dejando como balance preliminar dos personas lesionadas y una vivienda destruida.

    De acuerdo con el último reporte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), las personas lesionadas corresponden a dos adultos. El primero es el cuidador de la vivienda que resultó afectada, quien fue atendido en el lugar por los equipos de emergencia.

    El segundo corresponde a un bombero de la comuna de Zapallar, quien sufrió una caída durante las labores de combate del incendio y fue trasladado al Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) de Viña del Mar para su evaluación médica, quedando en observación.

    En paralelo, personal de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) continúa desplegado en el sector, trabajando intensamente para evitar la propagación de las llamas. Las labores incluyen la construcción de líneas de control en el perímetro del incendio, mediante herramientas de corte y raspaje, además del uso de líneas húmedas y lanzamientos de agua con retardante desde aeronaves, con el objetivo de proteger zonas habitadas y contener el avance del fuego.

    Producto del riesgo que representa el siniestro para la población, a las 15.08 horas se activó el sistema de mensajería SAE, solicitando la evacuación preventiva de cerca de un centenar de residentes del sector Población 18 de Septiembre, en la comuna de Zapallar.

    En consideración con estos antecedentes y sobre la base de la información técnica entregada por Conaf, la dirección regional de Senapred, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, decidió mantener la alerta roja para las comunas de La Ligua y Zapallar, la que seguirá vigente hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten.

    En el lugar trabajan de manera coordinada voluntarios de los Cuerpos de Bomberos de Zapallar, La Ligua, Papudo, Nogales, Cabildo, Quintero, Puchuncaví y Quillota, junto a cinco técnicos y 12 brigadas de Conaf.

    El despliegue aéreo y terrestre incluye tres aviones cisterna, un avión tanker, cuatro helicópteros y cuatro camiones aljibe, recursos destinados a reforzar el combate del fuego y proteger a la población y la infraestructura del sector.

    Más sobre:Incendio forestalZapallarLa LiguaSenapredConafSistema SAENacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rescatan a 130 estudiantes y profesores que seguían secuestrados en Nigeria

    “No hemos debatido el monto del sueldo”: Kast evita comprometer una rebaja en su remuneración como Presidente

    Kast se reúne con Bachelet y viaja a Ecuador a cita con presidente Noboa

    Incendio en Estación Central: fuego destruye locales comerciales colindantes al Persa Estación y deja una persona en riesgo vital

    Vicepresidenta de Venezuela confirma el zarpe de un buque con petróleo rumbo a Estados Unidos

    Robos violentos y hurtos: los delitos más frecuentes en vísperas de Navidad que generan alerta en el comercio y el gobierno

    Lo más leído

    1.
    “No hemos debatido el monto del sueldo”: Kast evita comprometer una rebaja en su remuneración como Presidente

    “No hemos debatido el monto del sueldo”: Kast evita comprometer una rebaja en su remuneración como Presidente

    2.
    Incendio en Estación Central: fuego destruye locales comerciales colindantes al Persa Estación y deja una persona en riesgo vital

    Incendio en Estación Central: fuego destruye locales comerciales colindantes al Persa Estación y deja una persona en riesgo vital

    3.
    Armada rescata con éxito a familia australiana que quedó varada en sector de canal Ballenero, en Magallanes

    Armada rescata con éxito a familia australiana que quedó varada en sector de canal Ballenero, en Magallanes

    4.
    “Solo quiero darle un abrazo gigante”: madre de Daniela Sáez agradece rescate de su hija extraviada en Farellones

    “Solo quiero darle un abrazo gigante”: madre de Daniela Sáez agradece rescate de su hija extraviada en Farellones

    5.
    Quienes no lo hicieron en marzo: Minsal llama a completar esquema de vacunación contra influenza H3N2

    Quienes no lo hicieron en marzo: Minsal llama a completar esquema de vacunación contra influenza H3N2

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Senapred declara alerta roja en La Ligua y Zapallar por incendio forestal

    Senapred declara alerta roja en La Ligua y Zapallar por incendio forestal

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Barcelona en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 21 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 21 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dos lesionados, una vivienda destruida y 100 hectáreas arrasadas deja incendio forestal en Zapallar
    Chile

    Dos lesionados, una vivienda destruida y 100 hectáreas arrasadas deja incendio forestal en Zapallar

    “No hemos debatido el monto del sueldo”: Kast evita comprometer una rebaja en su remuneración como Presidente

    Kast se reúne con Bachelet y viaja a Ecuador a cita con presidente Noboa

    Jiménez (CPC) dice que sintonía con Argentina en agenda económica proyecta “perspectivas muy positivas” para Chile
    Negocios

    Jiménez (CPC) dice que sintonía con Argentina en agenda económica proyecta “perspectivas muy positivas” para Chile

    García descarta estancamiento de proyectos de inversión y afirma que “el Consejo de Ministros se junta regularmente”

    Aldo Lema, economista: “Un plazo de seis meses es razonable para que la ciudadanía evalúe si las expectativas se están cumpliendo”

    Review del Huawei nova 14 Pro: una cámara selfie que compite con la gama alta
    Tendencias

    Review del Huawei nova 14 Pro: una cámara selfie que compite con la gama alta

    Temporada de vacaciones: 3 recomendaciones para no intoxicarte con comida callejera mientras viajas, según expertos

    Por qué está aumentando el número de pacientes con enfermedad renal, según un estudio

    Manuel Pellegrini saca pecho tras la goleada del Betis al Getafe: “Es el nivel que uno quiere como equipo”
    El Deportivo

    Manuel Pellegrini saca pecho tras la goleada del Betis al Getafe: “Es el nivel que uno quiere como equipo”

    A 20 años de su primera corona: Mark Tullo gana el Abierto de Chile y obtiene su tercer título

    El Betis de Manuel Pellegrini cierra el 2025 con una goleada de principio a fin sobre Getafe

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Muere James Ransone, actor de The Wire e It: Capítulo Dos, a los 46 años
    Cultura y entretención

    Muere James Ransone, actor de The Wire e It: Capítulo Dos, a los 46 años

    Muere Julio Zegers, destacado cantautor chileno y ganador del Festival de Viña

    Un karaoke masivo: Macha y el Bloque Depresivo hacen historia con su emotivo show en el Estadio Nacional

    Rescatan a 130 estudiantes y profesores que seguían secuestrados en Nigeria
    Mundo

    Rescatan a 130 estudiantes y profesores que seguían secuestrados en Nigeria

    Vicepresidenta de Venezuela confirma el zarpe de un buque con petróleo rumbo a Estados Unidos

    Cancillería peruana anuncia visita de José Antonio Kast a Lima en medio de coordinación migratoria

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida
    Paula

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida

    Más allá del ingreso: las carencias que definen a la niñez en situación de pobreza

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar