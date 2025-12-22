Dos lesionados, una vivienda destruida y 100 hectáreas arrasadas deja incendio forestal en Zapallar

Un incendio forestal de gran magnitud, en el sector La Foresta, mantiene en alerta a las comunas de Zapallar y La Ligua, en la Región de Valparaíso.

El fuego, que permanece en combate, ha afectado -hasta la noche de este domingo- una superficie aproximada de 100 hectáreas, dejando como balance preliminar dos personas lesionadas y una vivienda destruida.

De acuerdo con el último reporte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), las personas lesionadas corresponden a dos adultos. El primero es el cuidador de la vivienda que resultó afectada, quien fue atendido en el lugar por los equipos de emergencia.

El segundo corresponde a un bombero de la comuna de Zapallar, quien sufrió una caída durante las labores de combate del incendio y fue trasladado al Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) de Viña del Mar para su evaluación médica, quedando en observación.

En paralelo, personal de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) continúa desplegado en el sector, trabajando intensamente para evitar la propagación de las llamas. Las labores incluyen la construcción de líneas de control en el perímetro del incendio, mediante herramientas de corte y raspaje, además del uso de líneas húmedas y lanzamientos de agua con retardante desde aeronaves, con el objetivo de proteger zonas habitadas y contener el avance del fuego.

Producto del riesgo que representa el siniestro para la población, a las 15.08 horas se activó el sistema de mensajería SAE, solicitando la evacuación preventiva de cerca de un centenar de residentes del sector Población 18 de Septiembre, en la comuna de Zapallar.

En consideración con estos antecedentes y sobre la base de la información técnica entregada por Conaf, la dirección regional de Senapred, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, decidió mantener la alerta roja para las comunas de La Ligua y Zapallar, la que seguirá vigente hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten.

En el lugar trabajan de manera coordinada voluntarios de los Cuerpos de Bomberos de Zapallar, La Ligua, Papudo, Nogales, Cabildo, Quintero, Puchuncaví y Quillota, junto a cinco técnicos y 12 brigadas de Conaf.

El despliegue aéreo y terrestre incluye tres aviones cisterna, un avión tanker, cuatro helicópteros y cuatro camiones aljibe, recursos destinados a reforzar el combate del fuego y proteger a la población y la infraestructura del sector.