Dos sujetos detenidos en San Bernardo tras ser descubiertos realizando una transacción de droga

Dos sujetos fueron detenidos en la comuna de San Bernardo, tras ser descubiertos realizando una transacción de droga.

Los hechos se registraron en Calle San Juan de Saavedra, donde personal de la la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 62° Comisaría San Bernardo, que se encontraba realizando patrullajes preventivos, se percató de la situación.

El capitán de Carabineros, Luis Jara de la 62° Comisaría de San Bernardo, detalló que personal policial “al estar efectuando un patrullaje predictivo, pueden visualizar que al interior de la población, en la comuna de San Bernardo, se realizaba una transacción de droga, tanto un comprador como un vendedor al interior de un departamento”.

De acuerdo a lo que agregó, “Al darse cuenta, el comprador se da la fuga, siendo detenido más allá, encontrándole droga en su poder. Inmediatamente, y por la fragancia de este delito, se ingresa a este domicilio, en el cual fueron aprendidos un hombre adulto con amplio control policial y una mujer adulta también, con más de 13 reiteraciones”.

En el interior del domicilio se encontró 535 papelillos de pasta base de cocaína, un arma de fuego tipo pistola con su respectivo cargador y $418 mil en dinero en efectivo.