BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Dos sujetos detenidos en San Bernardo tras ser descubiertos realizando una transacción de droga

    A raíz del procedimiento se logró la incautación de droga, un arma de fuego y dinero en efectivo.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    FOTO: Referencial (ATON).

    Dos sujetos fueron detenidos en la comuna de San Bernardo, tras ser descubiertos realizando una transacción de droga.

    Los hechos se registraron en Calle San Juan de Saavedra, donde personal de la la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 62° Comisaría San Bernardo, que se encontraba realizando patrullajes preventivos, se percató de la situación.

    El capitán de Carabineros, Luis Jara de la 62° Comisaría de San Bernardo, detalló que personal policial “al estar efectuando un patrullaje predictivo, pueden visualizar que al interior de la población, en la comuna de San Bernardo, se realizaba una transacción de droga, tanto un comprador como un vendedor al interior de un departamento”.

    De acuerdo a lo que agregó, “Al darse cuenta, el comprador se da la fuga, siendo detenido más allá, encontrándole droga en su poder. Inmediatamente, y por la fragancia de este delito, se ingresa a este domicilio, en el cual fueron aprendidos un hombre adulto con amplio control policial y una mujer adulta también, con más de 13 reiteraciones”.

    En el interior del domicilio se encontró 535 papelillos de pasta base de cocaína, un arma de fuego tipo pistola con su respectivo cargador y $418 mil en dinero en efectivo.

    Más sobre:PolicialDrogaSan BernardoCarabineros

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Qué se sabe de las víctimas del tiroteo contra la Guardia Nacional en Washington D.C.

    Cómo es “Ozempic 2.0”, la nueva generación de medicamentos para bajar de peso

    Cómo cambia tu cerebro durante el Black Friday (y cómo repercute en tu decisión de compra), según la ciencia

    Aviso por tormentas eléctricas: qué regiones de Chile tendrán truenos y relámpagos desde hoy, según el tiempo

    Índice de Desempleo: los históricos pioneros del punk chileno estrenan su primer disco

    Trump anuncia su intención de “pausar permanentemente” la inmigración desde “todos los países del tercer mundo”

    Lo más leído

    1.
    Contraloría sanciona a exalcaldesa Peñaloza por compra de Cesfam en Las Condes y destituye al exdirector de Control

    Contraloría sanciona a exalcaldesa Peñaloza por compra de Cesfam en Las Condes y destituye al exdirector de Control

    2.
    Bachelet hace gesto a Jara y pone incertidumbre a su candidatura a la ONU en caso de triunfo de Kast

    Bachelet hace gesto a Jara y pone incertidumbre a su candidatura a la ONU en caso de triunfo de Kast

    3.
    La fisura en el oficialismo que abrió el alcalde de Peñalolén tras arremetida judicial contra subsecretaria Leitao

    La fisura en el oficialismo que abrió el alcalde de Peñalolén tras arremetida judicial contra subsecretaria Leitao

    4.
    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    5.
    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo es “Ozempic 2.0”, la nueva generación de medicamentos para bajar de peso

    Cómo es “Ozempic 2.0”, la nueva generación de medicamentos para bajar de peso

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré
    Aviso por tormentas eléctricas: qué regiones de Chile tendrán truenos y relámpagos desde hoy, según el tiempo

    Aviso por tormentas eléctricas: qué regiones de Chile tendrán truenos y relámpagos desde hoy, según el tiempo

    Guía de compras Black Friday 2025: celulares, tablets y laptops con descuentos

    Guía de compras Black Friday 2025: celulares, tablets y laptops con descuentos

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 28 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 28 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora comienza el Black Friday y dónde revisar las ofertas

    A qué hora comienza el Black Friday y dónde revisar las ofertas

    La programación de artistas invitados al Festival del Huaso de Olmué 2026

    La programación de artistas invitados al Festival del Huaso de Olmué 2026

    Dos sujetos detenidos en San Bernardo tras ser descubiertos realizando una transacción de droga
    Chile

    Dos sujetos detenidos en San Bernardo tras ser descubiertos realizando una transacción de droga

    Temblor hoy, viernes 28 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Encuesta Criteria: José Antonio Kast alcanza el 51% y Jeannette Jara el 35%

    José Luis Daza y su crítica al gobierno: “El virus que trajo Boric y sus amigos (...) nuestra sociedad lo rechazó”
    Negocios

    José Luis Daza y su crítica al gobierno: “El virus que trajo Boric y sus amigos (...) nuestra sociedad lo rechazó”

    Asesores económicos de Jara y Kast vuelven a enfrentarse por recorte fiscal de US$6.000 millones y el gasto social

    Las últimas alertas del saliente gerente general de AFP Habitat sobre los cambios de la reforma previsional a las inversiones

    Qué se sabe de las víctimas del tiroteo contra la Guardia Nacional en Washington D.C.
    Tendencias

    Qué se sabe de las víctimas del tiroteo contra la Guardia Nacional en Washington D.C.

    Cómo es “Ozempic 2.0”, la nueva generación de medicamentos para bajar de peso

    Cómo cambia tu cerebro durante el Black Friday (y cómo repercute en tu decisión de compra), según la ciencia

    ¿Está Paulo Díaz? La lista de cortados de Marcelo Gallardo en River Plate para el próximo año
    El Deportivo

    ¿Está Paulo Díaz? La lista de cortados de Marcelo Gallardo en River Plate para el próximo año

    El título se puede definir en Qatar: lo que necesita Lando Norris para ser campeón de la Fórmula 1

    La mejor patada de Cristiano Ronaldo: se hace socio de una organización de MMA

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel
    Finde

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas

    Índice de Desempleo: los históricos pioneros del punk chileno estrenan su primer disco
    Cultura y entretención

    Índice de Desempleo: los históricos pioneros del punk chileno estrenan su primer disco

    Cris MJ anuncia show en el Estadio Nacional y es el primer artista urbano chileno en presentarse en el lugar

    Los elogios (y las dudas) que despierta el inicio del final de Stranger Things

    Trump anuncia su intención de “pausar permanentemente” la inmigración desde “todos los países del tercer mundo”
    Mundo

    Trump anuncia su intención de “pausar permanentemente” la inmigración desde “todos los países del tercer mundo”

    Ascienden a 128 los muertos por el enorme incendio de un complejo de rascacielos en Hong Kong

    Trump afirma que EE.UU. comenzará “muy pronto” a “detener por tierra” a narcotraficantes venezolanos

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer
    Paula

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida