    Nacional

    Edificio de Senapred: autoridades evacúan en medio de balance de incendios forestales del país

    El regreso fue solo unos minutos después y la directora de Senapred explicó que están "investigando qué fue lo que sucedió".

    Javiera Arriaza 
    Javiera Arriaza

    Autoridades de gobierno se encontraban realizando el balance de incendios forestales que afectan el país, cuando una alarma sonó en el lugar, indicando que se debe evacuar el edificio del Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred).

    En la instancia estaba el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, junto a la ministra (s) de Salud, Andrea Albagli y el ministro (s) de Agricultura, Alan Espinoza, junto a la directora de Senapred, Alicia Cebrián; el director de Conaf, Rodrigo Illesca y el jefe de difusión de la Dirección Meteorológica (DMC), Arnaldo Zúñiga, para revisar los cursos de acción ante el pronóstico de Altas Temperaturas Extremas entre las regiones de Valparaíso y Biobío.

    Tras la reunión, las autoridades efectuaron un punto de prensa, donde informaron sobre el despliegue del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, fue durante ello que un detector de humo fue activado en el edificio, provocando la activación de la alarma de evacuación.

    La directora de Senapred explicó que “estamos investigando qué fue lo que sucedió. La alarma ya se desactivó, por lo tanto, también quiero agradecer, además, aquí a los colegas de la prensa que evacuaron, también, a la zona segura del edificio”.

    Tras la evacuación, se volvió al punto de prensa tan solo unos ocho minutos después, donde el ministro Elizalde señaló que “se generó un hecho que va a generar comentarios, incluso alguna anécdota, pero lo relevante es promover en Chile la cultura de la prevención”.

    “Los estándares que se utilizan en Senapred son los más exigentes del país. Por lo tanto, apenas se activó la alarma correspondiente y hubo que evacuar el edificio. Afortunadamente, no fue nada más grave, pero esa es la conciencia que queremos generar en Chile”, destacó el secretario de Estado.

