Efecto apertura: consultas de urgencia por Covid-19 aumentan en la RM

En los últimos cuatro días, las consultas de urgencia en la Región Metropolitana han registrado una variación: si hasta el domingo el 15% eran por sospecha de coronavirus, la proporción ha ido al alza, llegando ayer al 22%. Así lo revela el informe que elabora la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (Sochimi), con el reporte de toda la red asistencial.

Según el presidente de la Sociedad de Medicina de Urgencia (Sochimu), Luis Enberg, la mayor movilidad podría estar detrás de los primeros contagios asociados a la reapertura. Esto, considerando las siete primeras comunas que salieron de cuarentena hace tres semanas -liberando a un millón de personas- y las dos que se sumaron el pasado lunes: Santiago y Estación Central, con 709 mil residentes que dejaron el confinamiento.

La sensación es que están aumentando las consultas respiratorias, hay un leve ascenso en los centros de salud. Y es que cuando aumenta la movilidad, aumenta el riesgo de contagio, y se puede explicar desde ahí. Luis Enberg, presidente de Sochimu

Sin embargo, enfatiza que el aumento también puede estar dado por un cambio en la conducta preventiva de la población que, tras el largo período de pandemia, tiene mayor conciencia de consultar ante los primeros síntomas para evitar el agravamiento del cuadro.

Para el decano de Medicina de la Universidad Finis Terrae, Alberto Dougnac, el elevado número de exámenes PCR que se está realizando -a propósito de la búsqueda activa que impulsa el Ministerio de Salud-, la consulta espontánea es un valor relevante a observar si se intenta predecir la tendencia en el aumento en los casos, o un eventual rebrote.

“Una consulta espontánea no depende de la estrategia de testeo. Seguir ese número resulta interesante, pues está reflejando de una mejor manera el curso de la enfermedad y la circulación de ésta”, comenta Dougnac.

El presidente de la Sochimi, Tomás Regueira, coincide con la apreciación. “Lo que uno pudiera interpretar es un indicador muy precoz de una pequeña reactivación del virus. Aún estamos aprendiendo y estamos observando si esta mayor consulta se va a asociar a mayores pacientes de Covid-19 ingresando nuevamente a unidades de cuidado de intensivo”, advierte.

Regueira, de todos modos, asegura que “este ir y venir del virus es algo con lo que vamos a convivir por un largo tiempo, y si esto representará mayor demanda asistencial lo vamos a ver en los próximos 10 a 14 días”.

En paralelo, en el reporte de ayer, el Ministerio de Salud informó 1.813 nuevos casos, lo que eleva a 391.849 los contagios por coronavirus desde el inicio de la pandemia. De ellos, 595 casos corresponden a la RM, cifra que casi duplica los 322 contagios informados el día anterior.

“Veníamos bajando (en casos) y obviamente eso (el alza) puede deberse a esas aglomeraciones que ocurrieron en el Mall Chino y en otros lugares, donde la gente no tiene ningún cuidado, no se separa”, dijo ayer el ministro de Salud, Enrique Paris, en entrevista con Radio Infinita, añadiendo que son varias las zonas del país, por sus tasas de contagios, las que se encuentran con brotes más agresivos. “A nivel país me sigue preocupando Magallanes, mucho. Me siguen preocupando todavía Tarapacá y Atacama, aunque han hecho un esfuerzo importante. Valparaíso no veo que haya mejorado. Me preocupa, también, Biobío”, agregó la autoridad.

Sobre la situación de Magallanes, Claudio Castillo, académico de Salud Pública de la Usach, dice que “vuelven a aumentar los contagios por el relajo de las medidas y la importación de otras regiones, porque no se ha hecho una estrategia integral”.

En tanto, para el académico, el aumento de las consultas de urgencia en la Región Metropolitana debe ser una alerta.

El plan ‘Paso a Paso’ no tiene la gradualidad necesaria para compensar estos cambios bruscos de comportamiento de las personas, que pasan del confinamiento a la transición, con apertura de locales comerciales, lo que genera un mensaje contradictorio, pues se entiende que las personas podrían salir a hacer cualquier actividad. Claudio Castillo, académico Usach

A su vez, el informe de Espacio Público advierte que, mientras la Región Metropolitana mantiene la disminución sostenida de los contagios, “la situación en regiones es dispar, con un crecimiento bastante acelerado en Magallanes y con mejorías incipientes en Atacama y Arica, pero aún con niveles altos de contagio”.

Al respecto, afirma el reporte, el esfuerzo en el testeo, trazabilidad y aislamiento que se realice “es fundamental para poder contener estos brotes”.

En la misma línea, el académico de la Escuela de Salud Pública de la U. de Chile, Mauricio Canals, planteó que es clave reforzar la trazabilidad a lo largo del país, para detectar y contener a tiempo los brotes. Una falla en este proceso, indica, puede representar, a corto plazo, una pérdida del control de la epidemia. “En la medida en que no puedas identificar los casos ni establecer el aislamiento, vas a tener una gran cantidad de contactos secundarios que no vas a poder controlar. El ejemplo de esto es Corea, el famoso ‘caso 31’, donde, a partir de ese, la investigación posterior reveló que se generaron miles de otros casos”, recuerda.