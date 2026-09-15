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    Efecto liberación de cabecillas: tribunal revisará cautelares de Camilo Huerta y otros imputados por Imperio Ámsterdam

    La audiencia para el debate de la proporcionalidad de las cautelares quedó programada para el próximo lunes 19 de octubre.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    Camilo Huerta

    La misma jornada en que la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la revocación de la prisión preventiva que se había decretado contra los cabecillas del Dispensario Nacional y de MÁ Botanics, imputados en el marco de la denominada operación Imperio Ámsterdam, las defensas del resto de los involucrados comenzaron a presentar recursos para que también se revisaran las disposiciones de seguridad respecto de sus representados.

    Se trata de acciones interpuestas ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago por los imputados que tendrían -a juicio de sus defensas- menor grado de participación en los hechos indagados, y quienes estiman que hay nuevos antecedentes para que se modifiquen sus cautelares.

    Uno de los primeros en requerir que se fije audiencia para debatir sobre el punto fue el abogado Rodrigo Núñez, quien representa al modelo y chico reality Camilo Huerta. “Vengo en solicitar acceda fijar audiencia a la brevedad para debatir la revisión de las medidas cautelares que pesan sobre mi defendido, al existir nuevos e importantes antecedentes que exponer”, expresó el penalista.

    En el mismo sentido se sumó el abogado de Andrés Gómez, José Antonio Henríquez, quien planteó: “Que existiendo nuevos antecedentes en la presente causa que permiten a esta defensa cuestionar el presupuesto material y la necesidad de cautela que se tuvieron a la vista para imponer las cautelares vigentes respecto de mi representado, vengo en solicitar se fije audiencia en el tiempo más breve posible para solicitar la modificación de las mismas respecto de mi representado, hacia cautelares menos gravosas del artículo 155 del Código Procesal Penal”.

    Lo mismo requirió el abogado David Olmos, quien representa a Vicente Rebolledo, Nicolás Hernández, Almaria González, Karen Athens, Erick Ruhl, Simón Unda, Gino Athens Garcés, Carla Rivera, Juan Trujillo, Catalina Silva, Christian Ossa, Cristóbal Risco, Agustín Saavedra, Raúl Bravo, Cristián Villegas, Ignacio Toledo, Valeska Frías y Juan Pablo Astorga.

    Luego lo solicitó Mauricio Padilla, en representación de Nicolás Ljubetic. E igualmente, Cristián Mardones respecto de Eduardo Oviedo, quien también solicitó su sobreseimiento definitivo parcial.

    Ante las presentaciones, la jueza Ximena Rivera fijó audiencia para el próximo lunes 19 de octubre, a partir de las 9.00 horas.

    Para la discusión en torno al sobreseimiento de Oviedo, se fijó audiencia para el 21 de enero de 2027.

    ¿Qué dijo la corte?

    En medio de la resolución con que la Corte de Santiago dictó la libertad de los principales imputados, Matías Landerer, Andrés Astorga, Gino Athens, Mario Astorga, Sergio Olmedo, Luis Quintanilla, Rodrigo Buzeta y Raimundo Silva, se indicó que no había sustento para mantenerlos en prisión.

    “No obstante la gravedad de los delitos que se atribuye a los imputados a que se refiere esta providencia y la gravedad de la pena señalada en abstracto por la ley a los mismos, en tanto esa pena, es una de crimen o al menos en uno de sus grados alcanza a una pena de crimen, considera la Corte que no se han hecho valer por el Ministerio Público antecedentes de entidad tal que permitan considerar que la prisión preventiva sea la única cautelar indispensable para asegurar los fines del procedimiento”, se lee en la determinación unánime de la Cuarta Sala del tribunal de alzada, integrada por el ministro Jaime Balmaceda, ministro suplente Rodrigo Carrasco, y el abogado integrante Luis Hernández.

    Luego agregaron: “No existen antecedentes que permitan presumir que ese peligro de reiteración efectivamente exista, en tanto, por una parte, objetivamente éstos no registran condenas previas en sus extractos de filiación y antecedentes y, por otra, por las circunstancias especialmente particulares en que tienen lugar los acontecimientos que se les atribuyen”.

    Más sobre:Camilo HuertaOperación ÁmsterdamDispensario Nacionalcannabis medicinalmarihuana

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