El amenazante mensaje que recibió Kaminski: desconocidos le pidieron pagar suma millonaria y le impusieron plazo

Eran pasadas las 20.30 cuando el animador de televisión y radio Francisco Kaminski recibió un mensaje en su teléfono que perturbó su tranquilidad.

Kaminski se encontraba en su casa, luego de la ajetreada jornada en la que, además de sus labores en radio Corazón, tuvo contactos telefónicos con varios matinales. En esos espacios televisivos el animador fue consultado por la declaración judicial que otorgó ante el OS9 de Carabineros por su relación de amistad con Felipe Reyes, alias el rey de Meiggs, quien fue víctima de un homicidio por encargo.

En esa misma declaración, Kaminiski señaló a la policía cómo conoció a Reyes y en qué consistía su relación. De hecho, dijo que le debía $45 millones por eventos pasados.

Sin embargo, el día para el animador terminó de la peor forma. En su WhatsApp llegó un amenazante mensaje que decía: “ Te seguimos al Enjoy, no nos viste. El jefe dijo que deposites tres millones antes de las 00.00 ″.

Posterior a eso, el desconocido adjuntó un número de cuenta. Alertado por esa situación, Kaminski acudió hasta la subcomisaría de Lo Barnechea de Carabineros para estampar una denuncia de que había recibido este mensaje de un remitente desconocido.

La declaración de Kaminiski

El presentador prestó su testimonio el mismo día en que detuvieron a Wilson Verdugo, el empresario que la Fiscalía imputa como el presunto autor intelectual del crimen de Reyes.

Uno de los motivos que tuvo el fiscal para citar a Kaminiski, en calidad de testigo, fue que uno de las últimas personas que habló por teléfono con Reyes fue justamente el exrostro televisivo.

En su declaración dijo que conoció a Reyes en 2015. Lo conoció debido a que importadores de Meiggs, entre ellos el comerciante, compraban publicidad para la radio donde trabajaba. En sus palabras dijo que el dinero que le quedó debiendo fue para instalar una fonda. “Puedo agregar que yo sentía que José me tenía harto cariño. Fue muy cercana en momentos de mi separación. Siempre estuvo muy preocupado por mí”, dijo ante los investigadores. Según aseguró, pagará su deuda a la viuda de Reyes.

Francisco Kaminski y el "Rey de Meiggs".

Respecto a la última conversación que tuvo con la víctima señaló lo siguiente: “ Fue el mismo día que lo mataron . Bien temprano en la mañana, fue un llamado bien breve. Me llamó por videollamada. Recuerdo que iba viajando de Viña a Santiago, iba entrando a la capital. Me señaló que iba enojado porque tenía que hacer un trámite y estaba de vacaciones en la Quinta Región. Pero era algo breve y luego se iba a ir de regreso“.

Kaminski relató que también conocía al imputado Wilson Verdugo hace años. De hecho, la última vez que se reunió con Reyes en persona fue en el restaurante La Vaquita Sabrosa, de barrio Bellavista, propiedad de Verdugo. En esa cita, que se produjo hace un mes, estuvieron los tres en la mesa del restaurante. La idea de Verdugo era que Kaminiski le guardara un puesto en las fondas que el animador hace en La Florida para las Fiestas Patrias . Para esto, Verdugo pagó un millón de pesos de adelanto.

Pero al imputado lo conocía de 2013, según él mismo dijo. De hecho, quien le contó que Reyes había muerto fue el propio Verdugo: “ Me señaló que le habían puesto un balazo . Le consulté, ¿cómo es posible? Wilson me respondió que otro amigo le había dicho que parece que lo venían siguiendo del banco, que venía con plata y se la habían quitado. Dijo que después me iba a llamar, cosa que nunca hizo".

Por último, Kaminiski le dijo a la policía que su contacto con Verdugo era “más bastante más esporádico e indirecto que la que tenía con José”.