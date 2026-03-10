El amplio despliegue de Carabineros para blindar la seguridad del cambio de mando

“Nada queda al azar”. Esa es la frase que se repite por estos días al interior de Carabineros cuando se habla de la seguridad del cambio de mando de este miércoles 11 de marzo. La policía uniformada lleva meses preparando un minucioso y delicado plan con el que busca blindar el hito republicano en el que el Presidente Gabriel Boric traspasará la banda presidencial al futuro mandatario, José Antonio Kast.

Este tipo de eventos son de los más complejos de abordar en materia de seguridad por parte de la policía uniformada , dada la cantidad de servicios policiales que hay que prestar y el número de funcionarios que se deben desplegar. Por lo mismo, desde aproximadamente el mes de diciembre es que se coordina tanto con Presidencia y la Cancillería, el plan con el que se resguardará el cambio de mando.

Por parte de Carabineros, se conforma una plana mayor, conformada por los oficiales que están a cargo de toda la seguridad que implica el evento y la cual es encabezada -en esta ocasión- por el jefe de Zona Metropolitana, el general inspector Manuel Cifuentes. Bajo ese alero, la policía uniformada distribuye las funciones según las áreas que se deben abordar, y que van desde el resguardo del tránsito y hasta la seguridad de los invitados.

Este miércoles, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, afirmó que “ todas las cápsulas de seguridad ya se encuentran adecuadamente programadas , coordinadas con las embajadas respectivas, así que no existe ningún inconveniente en ese sentido. Nosotros creemos que el cambio de mando desde el punto de vista de la seguridad va a ser impecable”.

El plan de seguridad para este cambio de mando, de hecho, ya se encuentra activado, más aún cuando los primeros invitados y delegaciones ya están en Chile.

Las cápsulas de seguridad

Una de las tareas claves en el cambio de mando está a cargo del Departamento de Protección de Personas Importantes (PPI). Dicha unidad policial es la encargada, como su nombre lo esboza, de asumir la seguridad tanto de las autoridades entrantes como salientes, así como también de los invitados internacionales del evento.

En esta ocasión, según el último reporte de Cancillería, son 14 los presidentes y jefes de Estado, además de otras 19 autoridades que encabezarán la representación de algunos países invitados . Para dichas 33 delegaciones, Carabineros elaboró un perfil de riesgo con el cual se determinó qué tipo de seguridad se requería, pudiendo categorizarlos según la necesidad de escolta y protección que requiera. Todo lo anterior, en coordinación, además, con los equipos de seguridad de cada autoridad internacional.

Cápsula de seguridad del Presidente Gabriel Boric. Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ATONCHILE

Por ejemplo, aquellas delegaciones más pequeñas o bien con menor conocimiento en el país, se considera un resguardo menor, por lo cual pueden ser movilizadas en grupo con un chofer y un escolta. En el caso de mandatarios, según los resultados de cada perfil que se elaboró, el despliegue podría ser mucho mayor.

Conocedores del asunto, afirman que en casos como el rey de España, Felipe VI o Javier Milei de Argentina, Carabineros establece cápsulas de seguridad , lo que implica una serie de vehículos de protección, motos para despejar el tránsito, equipos de avanzada, entre otros. Para este tipo de seguridad, se pueden considerar entre 20 y 30 funcionarios de Carabineros . En otros casos, el número puede ser menor. A pesar de eso, dicha cifra siempre es variable según el número de actividades que tienen los invitados en el país. Por lo mismo, el equipo de PPI suele ser reforzado para este tipo de eventos.

21/10/2024 ESCOLTA PDI MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

El general (r) de Carabineros Aldo Vidal, quien fue jefe de escoltas de la expresidenta Michelle Bachelet, explica que una de las principales preocupaciones en ceremonias como estas son los desplazamientos. “La conformación de las cápsulas pasa a ser un elemento que de alguna manera hace la diferencia entre una buena organización y una mala organización”, afirma. Junto con eso, plantea que la “principal preocupación en seguridad del cambio de mando radica principalmente, de acuerdo al historial, en las modificaciones que hay a última hora programadas por cada invitado especial que tiene el cambio de mando”.

Los despliegues

Para el cambio de mando, según fuentes policiales, el número de funcionarios a los que se debe recurrir es amplio. Según estimaciones en cambios de mandos pasados, fueron más de 4.500 los funcionarios que se deben destinar a realizar las variadas funciones .

Uno de los primeros servicios que debe prestar Carabineros, explican conocedores del evento, es el resguardo de los lugares en los que se llevará a cabo el cambio de mando. Eso incluye despliegues en anillos de seguridad en el entorno del Congreso en Valparaíso, donde se consideran funcionarios de tránsito y Control de Orden Público, a los cuales también se suman equipos como el Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) que debe revisar el lugar.

GOPE en el Congreso - Imagen referencial. Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ATONCHILE

En Santiago, también se deben desplegarán funcionarios en gran parte del centro, teniendo que resguardar no sólo el Palacio de La Moneda, sino que también enfrentar los múltiples cortes de tránsito.

Vidal plantea que “siempre hay un estrés en función del tránsito, siempre hay un efecto colateral que la gente lo reciente, por sus desplazamientos, por las actividades que tiene que llevar adelante. Y eso lo trata de mitigar Carabineros con mucha información, que es muy importante, con anuncios previos, con cortes de tránsito que permitan también fluidez por otras vías”.

Desvíos de tránsito del miércoles 11 de marzo. Foto: Carabineros

Para el día del cambio de mando, también se considera la protección de puntos de interés, como lo es el sector de Plaza Baquedano o de lugares como el Palacio Cousiño, donde el futuro presidente está recibiendo a las delegaciones internacionales.

A este tipo de servicios policiales también se debe agregar la protección y resguardo que se presta a los hoteles en los cuales se alojan las diversas delegaciones que están invitadas al cambio de mando. En todos estos casos, en general, se recurre a las unidades territoriales.