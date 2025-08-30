SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

El boom de las comunas “pet friendly” en la Región Metropolitana

El aumento en la tenencia de mascotas ha llevado a la RM a adaptar su infraestructura y servicios para responder a las necesidades de los que muchos consideran un miembro más de la familia. Comunas de la zona oriente lideran en este ámbito, aunque también hay ejemplos en Santiago, San Miguel y Macul.

Gabriela MondacaPor 
Gabriela Mondaca
Comunas pet friendly, Municipalidad de Providencia.

Accesos a parques, cafeterías con agua para mascotas o departamentos con políticas amigables. Estos factores hoy están pesando casi tanto como la conectividad o el valor a la hora de decidir dónde vivir en Santiago. Y es que en la Región Metropolitana hay 1.113.891 mascotas inscritas en el Registro Nacional de Mascotas, entre perros, gatos u otros animales, y su presencia ha transformado la vida urbana, obligando a las comunas a adaptarse con infraestructura y servicios pensados en ellos.

El fenómeno no es casual. “Este cambio hacia comunas más amigables con las mascotas se dio como respuesta a una necesidad creciente, especialmente después de la pandemia, cuando aumentó la adopción de animales”, explica Valeria Morillo, vocera de Comunidad Feliz.

Y agrega: “Eso impulsó la actualización de la ley de tenencia responsable y obligó a las comunidades a incluir a las mascotas en los reglamentos de copropiedad”.

El concepto no solo es un eslogan publicitario. Una comuna pet friendly se mide, según los expertos e inmobiliarias, en varios indicadores: cantidad y calidad de áreas verdes, existencia de ordenanzas de convivencia, cercanía a clínicas veterinarias, oferta comercial que permita el ingreso de animales y disposición de edificios y arrendadores a aceptarlos.

Y pese a que los entendidos coinciden en que las comunas de este tipo se concentran mayormente en la zona oriente, pues en ese sector la cultura se encuentra más adaptada, otros sectores de la capital también han decidido comenzar a adaptarse a este nuevo estilo de vida.

“En algunos conjuntos habitacionales hasta un 80% de las unidades tienen mascotas. Y en Santiago, 8 de cada 10 personas tiene mascota”, añade Morillo.

Las líderes

Según los expertos, las comunas más “pet friendly” -amigables para mascotas- en la capital son Providencia, Las Condes, Vitacura, Ñuñoa y Santiago Centro. A la lista se suman otras con atributos específicos por el espacio de las viviendas, como La Reina, Macul, La Florida y San Miguel.

Providencia, por ejemplo, lidera gracias a su red de parques y programas de tenencia responsable. La comuna cuenta con cuatro zonas caninas en el Parque Inés de Suárez y en las plazas Loreto Cousiño, Río de Janeiro y Alcaldesa, donde los perros pueden circular sin correa. Además, dispone de 28 monitores distribuidos en plazas que educan a los vecinos sobre la Ley de Tenencia Responsable y fomentan buenas prácticas. “Ha logrado combinar espacios tradicionales, como el Parque Inés de Suárez, con innovaciones como bebederos, estaciones de bolsas y talleres de adiestramiento gratuitos”, dice Morillo.

FONDA-DE-MASCOTAS.jpg la-tercera

Las Condes ocupa el segundo lugar por su infraestructura. El Parque Araucano y el Juan Pablo II cuentan con circuitos exclusivos para perros, mientras que el municipio ofrece esterilización gratuita con retiro y devolución de la mascota en el hogar. “Ese servicio es muy valorado, porque da tranquilidad y comodidad a los dueños”, agrega Morillo.

Vitacura también se ha posicionado con una política integral: permite el ingreso de animales en edificios municipales, habilitó bebederos y kits de primeros auxilios y organiza jornadas mensuales de vacunación, microchip y esterilización gratuita. Además, cuenta con diez áreas recreativas caninas, entre ellas el Parque Bicentenario.

“La gente llega preguntando por parques y áreas verdes cercanas. Incluso familias que acuden a nosotros porque ya estudiaron la zona y los parques llamaron la atención para sus mascotas”, dice Claudia Carrasco, agente de RE/MAX Central propiedades.

Ñuñoa destaca por su mezcla de vida de barrio y cultura pet friendly. Y es que además de sus plazas que funcionan como punto de encuentro, la ruta de restaurantes y cafeterías permiten la presencia de animales son valoradas por los vecinos. Pero también por el metraje de sus espacios.

El-Camino-mascotas-ok.jpg la-tercera

“Los clientes que buscan departamentos o casas llegan con esa mentalidad. Muchos hablan de ‘perro de departamento’ y buscan espacios sobre los 55 m², o casas con patios aunque sean pequeños, porque lo consideran esencial para sus mascotas”, señala Carrasco.

En Santiago Centro, donde el año pasado se inscribieron en el Registro Nacional 49.580 mascotas, destaca por la cercanía a parques abiertos, como el Forestal, y la instalación de zonas caninas y específico para el esparcimiento tanto de perros. En cuanto al espacio, suele tener más restricciones por el tamaño de los departamentos, aunque siguen siendo ideales para quienes tienen gatos.

Emergentes y con desafíos

Entre las comunas emergentes destaca Macul, sobre todo por el boom inmobiliario que ha incorporado pet spas en sus proyectos, que tratan de salas equipadas con bañeras y secadores para las mascotas.

San Miguel también aparece en el radar: el municipio ha instalado siete circuitos caninos y trabaja con agrupaciones animalistas para promover la adopción. “El aumento de la construcción en altura ha traído consigo la llegada de nuevos residentes, muchos de ellos jóvenes con perros y gatos, y la comuna ha debido adaptarse”, señalan desde la municipalidad.

En La Reina, el atractivo está en sus amplias áreas verdes y casas con patio, mientras que en La Florida el punto fuerte es el espacio residencial, aunque sigue al debe en servicios veterinarios como tiendas. Algo similar, según las expertas, ocurre en Maipú.

Para Carrasco, la tendencia es irreversible: “Llevo nueve años en el rubro y he visto cómo ha cambiado la demanda. Cada vez hay más perros y gatos, se consideran un hijo más dentro de las familias, y poner restricciones como ‘no mascotas’ es cerrarse a gran parte del mercado”.

Al final, elegir dónde vivir depende del estilo de vida de cada familia. Si se buscan paseos urbanos y cafés, Providencia es la opción ideal. Para quienes priorizan espacio y patios, La Reina ofrece tranquilidad. Y si lo que se quiere es barrio y cultura, Ñuñoa logra combinar ambas dimensiones.

Más sobre:MascotasPet friendlySantiagoLas CondesÑuñoaVitacuraMaculProvidencia

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Un origen humilde, una renuncia fallida y un vínculo con Arturo Prat: las revelaciones de la biografía de Manuel Montt

La dura realidad que atenta contra Mejor Niñez

Denzel Washington: “En esta etapa de mi carrera sólo me interesa trabajar con los mejores”

Nicolás Grau (FA), la apuesta personal de Boric para revitalizar su comité político

La evolución de los suicidios en Chile: más hombres y de mayor edad

Los favoritos de los candidatos presidenciales para llegar al Congreso

Lo más leído

1.
“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

2.
Contraloría revela que Puente Alto, Maipú y La Florida son las que recibieron más recursos del Fondo Común Municipal

Contraloría revela que Puente Alto, Maipú y La Florida son las que recibieron más recursos del Fondo Común Municipal

3.
Senador Saavedra (PS) acusa que “el Partido Comunista ya soltó la candidatura de Jeannette Jara”

Senador Saavedra (PS) acusa que “el Partido Comunista ya soltó la candidatura de Jeannette Jara”

4.
Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

5.
Suprema complica al fiscal Valencia: ordena investigar si reunión con Chadwick y Hermosilla se ajustó a Ley de Lobby

Suprema complica al fiscal Valencia: ordena investigar si reunión con Chadwick y Hermosilla se ajustó a Ley de Lobby

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

Servicios

A qué hora y dónde ver el Superclásico de Colo Colo vs. Universidad de Chile por TV y streaming

A qué hora y dónde ver el Superclásico de Colo Colo vs. Universidad de Chile por TV y streaming

Termina el plazo para pagar la segunda cuota del permiso de circulación: ¿De cuánto es la multa por no tenerlo?

Termina el plazo para pagar la segunda cuota del permiso de circulación: ¿De cuánto es la multa por no tenerlo?

Rating del jueves 28 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 28 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

La dura realidad que atenta contra Mejor Niñez
Chile

La dura realidad que atenta contra Mejor Niñez

El boom de las comunas “pet friendly” en la Región Metropolitana

Nicolás Grau (FA), la apuesta personal de Boric para revitalizar su comité político

Blue Express desplazó a Chilexpress como el líder del mercado de la última milla
Negocios

Blue Express desplazó a Chilexpress como el líder del mercado de la última milla

Casi dos tercios de las empresas Ipsa mejoraron sus resultados durante el primer semestre

Ripley marca récord histórico en el primer semestre: triplica las cifras del año pasado

Robert Seamans, experto en Inteligencia Artificial: “La IA es un chivo expiatorio fácil para los cambios que están ocurriendo”
Tendencias

Robert Seamans, experto en Inteligencia Artificial: “La IA es un chivo expiatorio fácil para los cambios que están ocurriendo”

“Puro teatro”: los venezolanos que continúan su rutina diaria en medio del conflicto con Estados Unidos

Qué armas tenían las turistas de EEUU detenidas en el Aeropuerto de Santiago

Juvenal Olmos reclama la placa por el primer gol en San Carlos y destaca el de Zampedri: “Tuvo similitudes con el mío”
El Deportivo

Juvenal Olmos reclama la placa por el primer gol en San Carlos y destaca el de Zampedri: “Tuvo similitudes con el mío”

El plan de los Cóndores para doblegar a Uruguay y clasificar al Mundial de Rugby

El apoyo clave para el resurgimiento de Lucas Assadi, la nueva figura de la U

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual
Finde

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 30 y 31 de agosto

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

Un origen humilde, una renuncia fallida y un vínculo con Arturo Prat: las revelaciones de la biografía de Manuel Montt
Cultura y entretención

Un origen humilde, una renuncia fallida y un vínculo con Arturo Prat: las revelaciones de la biografía de Manuel Montt

Denzel Washington: “En esta etapa de mi carrera sólo me interesa trabajar con los mejores”

El lineup de Lollapalooza Chile 2026: adelante joven

El escándalo que sacude a Milei: coimas, audios y la sombra de su hermana Karina
Mundo

El escándalo que sacude a Milei: coimas, audios y la sombra de su hermana Karina

Los motivos de Trump tras el despliegue militar de EE.UU. cerca de Venezuela

Jueza bloquea la ampliación de competencias en las deportaciones “express” de Trump

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura
Paula

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”

Lupus, el gran imitador