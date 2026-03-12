SUSCRÍBETE
    Nacional

    El concierto de la Filarmónica de Santiago en Plaza de Armas al que fueron invitados Kast y sus ministros

    El municipio capitalino organizó una actividad al aire libre que contará con cerca de 3 mil asistentes y la que aspiran llegue el Presidente José Antonio Kast, quien aún no define su agenda del fin de semana.

    Por 
    Roberto Gálvez
     
    Rocío Latorre

    Santiago es Música: El pulso de la ciudad”.

    Así se llama el concierto que este domingo 15 de marzo se estará desarrollando en la Plaza de Armas de Santiago, organizado por el municipio capitalino y al que fueron invitados el Presidente José Antonio Kast y todos sus ministros.

    La invitación al Mandatario y a los nuevos secretarios de Estado fue entregada hace algunos días por gente del equipo del alcalde santiaguino Mario Desbordes directamente en la ahora ex Oficina del Presidente Electo (OPE).

    “Mario Desbordes Jiménez, alcalde de Santiago, junto al concejo municipal y el Teatro Municipal de Santiago, tienen el agrado de invitar a usted al concierto ”Santiago es Música", que ofrecerá la Orquesta Filarmónica de Santiago", rezaba la invitación.

    La misma decía que el espectáculo “busca revitalizar los espacios públicos como lugares de encuentro ciudadano, fortalecer la proyección cultural de la capital y acercar el arte a los habitantes del corazón histórico del país”. La invitación es a partir de las 18:45 horas del domingo, en la explanada poniente de la Plaza de Armas.

    Desde La Moneda transmiten, en todo caso, que la presencia de Kast está en veremos porque aún no tiene cerrada su agenda del fin de semana, entre otras cosas, porque hay varias actividades de los primeros días pendientes en agenda, como un posible viaje al sur a la zona de los incendios. Lo que sí, ya hay ministros que tienen programada su asistencia, como la vocera Mara Sedini.

    Para la actual administración municipal el concierto marcará un hito, destacando que después de 20 años la filarmónica vuelve a presentarse en la Plaza de Armas bajo la dirección de Pedro-Pablo Prudencio para interpretar la Sinfonía n.° 9 en mi menor, op. 95 “Desde el Nuevo Mundo” de A. Dvořák. La puesta en escena debería durar aproximadamente una hora, sin intermedios, y se esperan unos 3 mil asistentes.

