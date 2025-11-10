El contragolpe en la trama bielorrusa: defensa de Mario Vargas refuta uno a uno los hechos imputados por la Fiscalía

“Siempre el lobo es el malo cuando la historia la cuenta Caperucita”.

De esa forma fue que durante la jornada de este lunes el abogado Sergio Contreras, quien representa a Mario Vargas en la denomina trama bielorrusa, inició la primera parte de su alegación.

En 60 minutos el profesional se hizo cargo del primer hecho que la Fiscalía Regional de Los Lagos le imputa a su representado, y que dice relación con dos millonarios sobornos que habría pagado a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivaco y a su pareja, Gonzalo Migueles, para que la Tercera Sala del máximo tribunal fallara en favor del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec.

Según el Ministerio Público, Vargas junto al coimputado Eduardo Lagos habrían pagado -en una primera etapa- US$ 29.600 dólares -US$ 15.600 en julio de 2023 y US$ 14.000 en diciembre de ese mismo año- a la exjueza. Eso, dijo Contreras, es solo un lado de la historia. Según la exposición del defensor, la imputación de la Fiscalía es totalmente falsa y, como detalló, hoy no existen elementos en la carpeta investigativa que permitan decir con certeza que aquello ocurrió.

Así, el penalista desmenuzó los argumentos expuestos por los fiscales para sostener ese primer delito de soborno y cohecho, y advirtió que hay una serie de consideraciones que los acusadores no expusieron y que permitirían entender los hechos, pero desde otra perspectiva. El defensor aseguró que hay una historia alternativa que explica lo que el Ministerio Público quiere instalar como si fuera una red de corrupción de la máxima gravedad.

El origen de los US$ 15.600

De acuerdo con las imputaciones, los abogados Vargas y Lagos habrían pagado a Vivanco US$ 15.600 en julio de 2023, tras un fallo favorable a Belaz Movitec. Ese dinero, como advirtió el fiscal Marco Muñoz, supuestamente habría sido retirado por la exministra en las oficinas de los penalistas y luego liquidados por Migueles para el pago de tarjetas de crédito y líneas de crédito.

Pues bien, la defensa de Vargas señaló que el Ministerio Público quiso pasar por alto que meses antes, el 20 marzo, Migueles había comprado US$ 20.000 en una transacción que el banco BCI sí les había informado. O sea, Contreras recalcó que Migueles tenía en su poder un volumen importante de dinero en la divisa norteamericana y que perfectamente podría ser ese dinero lícito el que utilizó para luego pagar sus productos bancarios.

Aquello, agregó, porque entre marzo y julio no tiene movimientos que den cuenta de que pudo haber utilizado ese dinero en otras cuestiones.

Por otra parte, agregó, no es real que el informe de Carabineros estableciera que la ministra Vivanco estuvo realmente en las oficinas de los abogados para retirar ese dinero, pues lo que dice el informe, como argumentó, es que el día del supuesto pago ella estuvo en la misma zona de las oficinas según lo registrado por las antenas telefónicas.

¿Por qué otra razón podría estar en sector? Tal como argumentó el abogado, porque Vivanco perfectamente pudo haber concurrido al edificio donde es propietaria de un departamento, y que se ubica a solo metros de las oficinas de su representado, en calle Napoleón, comuna de Las Condes.

El defensor continuó su relato agregando que Vivanco iba frecuentemente a ese lugar porque además Vivanco es integrante de la administración de ese edificio. Igualmente, solía concurrir a una peluquería ubicada en las zonas aledañas.

Adicionalmente, complementó el abogado, no existe registro en la carpeta de que Vargas o Lagos hayan comprado dólares con los dineros que recibieron por su trabajo con Belaz Movitec. El defensor reconoce como cierto que en la fecha cercana al 4 de julio les pagaron $50 millones por sus servicios, pero que no hay antecedentes sobre compra de dólares.

Sobre los mensajes con Harold Pizarro, dueño de una casa de cambios, Contreras recordó que tuvieron lugar el día 5 de julio. O sea, un día después del supuesto pago que, según el Ministerio Público, se hizo a Vivanco.

A juicio de Contreras, la Fiscalía solo se conformó con georreferenciar la antena de Vivanco en el rango cercano a la oficina de Vargas, pero no hizo más. Para esa imputación la Fiscalía no presentó cámaras de seguridad del edificio, ni registros de entrada ni tampoco declaración del chofer de la exministra.

El supuesto recurso desde la casa de Vivanco

Con respecto al supuesto recurso en favor de Belaz Movitec que se habría redactado y cargado a la página del Poder Judicial por parte de Vargas y Lagos desde la casa de Vivanco, el abogado Contreras lo descartó de plano.

Sostuvo que ese día su representado efectivamente estaba en la casa de la entonces magistrada, pero que era producto de una celebración que había en razón del quinto aniversario de su juramento en la Corte Suprema. De hecho, exhibió pantallazos de conversaciones de Gonzalo Migueles que cotizaba un cóctel para 30 personas.

Detalló, en el mismo sentido, que el recurso en cuestión, como se evidencia en documentos del mismo Poder Judicial, lo cargó al sistema Gabriel Silber, otro de los abogados del estudio de Vargas y Lagos. Y en ese momento Silber se encontraba en Maipú y no asistió al evento en la casa de la exministra.

Las firmas electrónicas de Vargas y Lagos en el documento, en tanto, las estampó la secretaria del estudio.

Al igual que el hecho anterior, el defensor reprochó a la Fiscalía haberse conformado con la georreferenciación de las antenas para situar la ubicación de los imputados. Esto debido que a juicio de Contreras eso es insuficiente para probar que los imputados, adentro de la casa de Vivanco, “redactaron y enviaron” el recurso.