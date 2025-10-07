SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

“El gobierno solo ha buscado ganar tiempo”: dueños de terreno de la toma de San Antonio solicitan fijar nueva fecha de desalojo

Desde la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A. dijeron esperar que "simplemente el Estado cumpla con el fallo de la justicia".

Paula ParejaPor 
Paula Pareja
JUAN GONZALEZ/ATON CHILE

Una vez más, lo dueños del terreno donde está instalada la toma más grande del país, solicitaron a la Corte de Apelaciones de Valparaíso que se fije una fecha para el desalojo de las personas que mantienen usurpado el sector en la comuna de San Antonio.

La toma ubicada en el cerro Centinela concentra a casi 4 mil familias. En concreto, las personas están emplazadas en un total de 260 hectáreas, terrenos pertenecientes a la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A. La empresa es propietaria de las tierras desde 1997.

Hace varios meses la inmobiliaria ha trabajo en mesas técnicas junto al gobierno para alcanzar acuerdos que permitan la expulsión de los cerca de 10 mil residentes del sector. Sin embargo, la empresa acusa que el gobierno “solo ha buscado ganar tiempo y no ha generado las condiciones para un acuerdo justo”.

“Hoy solo estamos a la espera de que el Ejecutivo cumpla con su deber constitucional y acate el fallo judicial que ordena el desalojo, habilitando los albergues que sean necesarios con prontitud”, indicaron a través de un comunicado.

En ese sentido, señalaron que han “sido víctimas de una usurpación desde hace seis años y pedimos simplemente que el Estado cumpla con el fallo de la justicia, que dispone la devolución de nuestra propiedad”.

En el documento, la inmobiliaria especificó que el viernes 3 de octubre solicitaron a la Corte de Apelaciones de Valparaíso que “fije un plazo para el desalojo de la toma”.

“Si bien la semana pasada la Corte de Apelaciones de Valparaíso ratificó el cúmplase de esta medida, en los escritos presentados ante la Corte distintos organismos públicos informaron que no están las condiciones para implementar esta resolución de la justicia", indicaron.

Junto con ello, señalaron que consideran “pertinente solicitar que se establezca una fecha específica para el desalojo y se aperciba a las carteras ministeriales involucradas a cumplir con lo establecido en el fallo”.

Si bien, destacaron la disposición del ministro de Seguridad, Luis Cordero, y de la subsecretaría del Interior en cumplir el fallo, sostienen en que creen “importante que la justicia establezca una fecha específica para evitar dilaciones”.

“En este contexto, es necesario reiterar que participamos de buena fe durante seis meses en una mesa técnica donde el gobierno no propuso ninguna alternativa viable de solución, sobre la base de un protocolo que establecía tres condiciones: financiamiento, garantía y un acuerdo de precio sobre la totalidad del terreno. En los hechos, nada de eso se alcanzó”, lamentaron.

En esa línea señalaron que “no hubo financiamiento, garantías y, en materia de precio, el ministerio solo buscó que la empresa financiara con su patrimonio una mala política pública, como son las cooperativas”.

Más sobre:Toma San AntonioFalloInmobiliaria

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Retail financiero crea comité para detección de fraudes y lavado de dinero

Series sobre Arturo Prat y Teleanálisis destacan entre las ganadoras del Fondo CNTV 2025

Orrego, Alessandri, Schneider y Villegas: candidatos del distrito 10 marcan posturas por sistema electoral y estallido social

Blumel, Kast y un empresario: la tríada a cargo de la campaña que busca salvar Evópoli

La sentencia aún pendiente del tercer intento de Jorge Tocornal por probar su inocencia ante la Corte Suprema

¿Está el Tiny Desk de 31 Minutos entre los mejores de los últimos años? Esto dicen los especialistas

Lo más leído

1.
Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

2.
Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

3.
La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

4.
Ossandón pide ayuda a Boric para activar reforma a “supersueldos” de funcionarios del Congreso

Ossandón pide ayuda a Boric para activar reforma a “supersueldos” de funcionarios del Congreso

5.
Nuevas patentes para los vehículos: histórico cambio diferenciará autos híbridos y eléctricos de los tradicionales

Nuevas patentes para los vehículos: histórico cambio diferenciará autos híbridos y eléctricos de los tradicionales

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Servicios

Cómo funcionará el comercio durante el feriado del 12 de octubre

Cómo funcionará el comercio durante el feriado del 12 de octubre

Minvu abre nuevas postulaciones al Subsidio de arriendo: estos son los plazos y requisitos

Minvu abre nuevas postulaciones al Subsidio de arriendo: estos son los plazos y requisitos

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Bayern Múnich por la Champions League Femenina

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Bayern Múnich por la Champions League Femenina

Orrego, Alessandri, Schneider y Villegas: candidatos del distrito 10 marcan posturas por sistema electoral y estallido social
Chile

Orrego, Alessandri, Schneider y Villegas: candidatos del distrito 10 marcan posturas por sistema electoral y estallido social

Blumel, Kast y un empresario: la tríada a cargo de la campaña que busca salvar Evópoli

La sentencia aún pendiente del tercer intento de Jorge Tocornal por probar su inocencia ante la Corte Suprema

Retail financiero crea comité para detección de fraudes y lavado de dinero
Negocios

Retail financiero crea comité para detección de fraudes y lavado de dinero

Kast promete que si llega a La Moneda hará auditoría externa al gobierno: resultados estarían en 6 meses

Firma chilena ingresa a evaluación ambiental proyecto de almacenamiento de energía por US$220 millones en Región de Arica

Desde computación cuántica hasta los avances de la IA: lo que debes saber del VIII Seminario Internacional de Ciberseguridad
Tendencias

Desde computación cuántica hasta los avances de la IA: lo que debes saber del VIII Seminario Internacional de Ciberseguridad

Roku y su apuesta de streaming en Chile: “La gente puede transformar su Smart TV en uno realmente inteligente”

Alerta en Brasil: cuáles son las bebidas adulteradas que dejaron 12 muertos y que recomiendan no consumir

Sicólogos en Valparaíso y videos para reforzar las métricas: cómo Nicolás Córdova rearma a la Roja Sub 20 ante México
El Deportivo

Sicólogos en Valparaíso y videos para reforzar las métricas: cómo Nicolás Córdova rearma a la Roja Sub 20 ante México

Christiane Endler olvida la renuncia y vuelve a la Roja: Luis Mena la convoca para la Liga de Naciones

“Te recordamos con mucho cariño”: el mensaje de aliento de la U a Miguel Ángel Russo

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico
Finde

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Series sobre Arturo Prat y Teleanálisis destacan entre las ganadoras del Fondo CNTV 2025
Cultura y entretención

Series sobre Arturo Prat y Teleanálisis destacan entre las ganadoras del Fondo CNTV 2025

¿Está el Tiny Desk de 31 Minutos entre los mejores de los últimos años? Esto dicen los especialistas

La animada noche que reunirá a Kendrick Lamar y Ca7riel y Paco Amoroso en la vuelta del Estadio Monumental a la música

Alexander Heffner, periodista de EE.UU.: “Muchas de las tácticas de Trump contra la prensa son como las de Nixon, pero con esteroides”
Mundo

Alexander Heffner, periodista de EE.UU.: “Muchas de las tácticas de Trump contra la prensa son como las de Nixon, pero con esteroides”

La Global Sumud Flotilla confirma que nueve activistas siguen detenidos en Israel

Quién es la ex “Abuela MAGA”: Atacó el Capitolio de EE.UU. en 2021 y ahora hace campaña contra Trump

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?