“El humo nos atrapó en el piso 5”: el relato de las horas de terror vividas durante el incendio en Plaza de Armas

“Miré por la puerta y vi que estaba todo negro. Me tapé la nariz con una toalla, tomé a mi hijo, a nuestro perrito, y nos encerramos para que no entrara más humo”. Así recuerda Javiera Torres, psicóloga y residente del piso 5 de un edificio ubicado en la intersección de Monjitas con calle 21 de Mayo -a pasos de la Municipalidad de Santiago- la emergencia que vivió junto a su hijo y su mascota durante la tarde de este jueves, cuando se desató un incendio de gran magnitud en el inmueble.

El siniestro comenzó poco después de las 13:00 horas en el subterráneo, concretamente en el piso -3 del edificio, un espacio que antiguamente albergaba un cine y que hoy opera como bodega de locales comerciales de telefonía y joyería, principalmente de comerciantes asiáticos del sector. Allí se almacenaban artículos de alta carga combustible: cajas de cartón, plásticos, carcasas de celulares y elementos electrónicos.

Esa combinación, según Bomberos, generó una rápida propagación del fuego y una intensa emisión de gases y humo hacia el exterior y también al interior del edificio, alcanzando pisos de residentes, principalmente adultos mayores.

“Estuvimos atrapados como una hora y media. No se podía ver nada, el pasillo era un túnel oscuro. Tuvimos que poner toallas bajo la puerta para que no entrara más humo. Cuando bomberos logró ingresar, nos evacuaron con linternas por las escaleras”, relata Javiera, quien asegura que en los pisos superiores la visibilidad era prácticamente nula. “Menos mal que soy psicóloga, pude mantenerme tranquila por mi hijo, pero fue muy angustiante”.

Eduardo Altamirano, locatario de dos negocios en el edificio, también fue testigo directo del origen del incendio. “El fuego salía del subterráneo donde estaban los cines, muy fuerte, como lenguas. Nosotros evacuamos rápido, no se podía respirar. Me dijeron que ahí arrendaban bodegas los ‘chinitos’, tenían cajas con carcasas de celulares, mucho cartón y plástico. Eso es lo más difícil de apagar, según bomberos”, contó.

Aunque sus locales no resultaron dañados, Altamirano teme por el futuro del edificio. “Si el fuego se iba para arriba no sé cómo lo iban a parar”.

La escena fue caótica. Ante la rápida propagación del humo, bomberos trató de evacuar a los residentes por las escaleras de emergencia, junto a sus familias y mascotas. Otros, ante la desesperación, treparon los balcones y usaron la malla de seguridad para evacuar el edificio.

El balance entregado al cierre de esta nota por las autoridades reporta más de 200 personas evacuadas, al menos nueve personas trasladadas a centros asistenciales -una de ellas en riesgo vital-, y seis bomberos lesionados por shocks térmicos, esguinces y exposición a altas temperaturas. Además, unas 70 personas fueron atendidas en el lugar por efectos del humo y el calor.

Tras casi 24 horas de trabajo personal de Bomberos finalmente logró controlar el incendio. Según dio a conocer el 4to Comandante de Bomberos de Santiago, Sergio Yévenes, en conversación con 24 Horas, “en este minuto está controlado el incendio”, agregando que “estamos en las horas finales, que corresponden a ventilación y remoción final”.

Eso, si bien tardará un par de horas más, ya se controló el foco y con ello el siniestro. “Hemos medido temperaturas de hasta 400 grados”, indicó.

Una de las razones por las que costó controlar el fuego se dio debido a que la estructura del subterráneo fue modificada tras el cierre del cine, lo que ha dificultado aún más el acceso. “Ni siquiera los residentes logran identificar los niveles exactos que tiene el subterráneo”, dijo.

En total han trabajado más de 250 voluntarios de 18 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago, además de apoyo de otros cuerpos de la Región Metropolitana.

La falta de regulación

Ante la magnitud del daño y la posible responsabilidad en el uso ilegal del espacio, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN) , anunció que el municipio interpondrá acciones civiles y penales. “Aquí ya hay un responsable identificado. Vamos a demandar y a cobrar hasta el último peso que se gaste en esta emergencia”, señaló tras una reunión de coordinación durante la jornada de este viernes.

Y es que según explicó, el contrato de arriendo del antiguo cine prohibía expresamente cualquier actividad sin los permisos ni patentes correspondientes. “El arrendatario utilizó ese espacio como bodega sin autorización, lo que es totalmente ilegal”.

El jefe comunal también anunció que no se permitirá el regreso de residentes ni locatarios hasta que no exista un informe técnico que descarte daño estructural. “No podemos arriesgar la vida de nadie. El edificio es de 1956, no cumple con normas modernas. Por eso decretamos emergencia y contratamos una entidad para hacer el análisis estructural”, dijo.

Las declaraciones se dieron tras una reunión encabezada por Desbordes junto a los directores municipales de distintas áreas, entre ellas Dideco, Seguridad, Salud, Fiscalización, Emergencias, Obras Municipales, Operaciones y Comunicaciones. Tras el encuentro, se resolvió que los residentes no podrán ingresar al edificio afectado por el incendio hasta que el fuego en los subterráneos sea completamente sofocado y una empresa especializada realice un informe estructural que garantice que la edificación es segura para su habitabilidad

Para quienes no tienen dónde alojar, el municipio habilitó el Internado Nacional Barros Arana como albergue temporal. Se trata de al menos 40 personas que no podrán volver a sus hogares de forma inmediata.

Además, se evalúa permitir el ingreso puntual de algunos residentes para retirar objetos esenciales, siempre que las condiciones lo permitan.