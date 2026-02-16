SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    El informe en derecho de Gastón Gómez que concluye que la Corte de Santiago debe rechazar el desafuero de Orrego

    El abogado constitucionalista, cercano a RN, ingresó un documento en donde argumenta que “resulta jurídicamente improcedente y constitucionalmente desproporcionado autorizar el levantamiento del fuero sobre la base de imputaciones que no satisfacen los estándares estrictos desarrollados por la jurisprudencia”.

    Juan Manuel OjedaPor 
    Juan Manuel Ojeda

    El equipo jurídico del gobernador Metropolitano, Claudio Orrego, está jugando todas sus cartas para enfrentar con éxito la solicitud de desafuero que presentó la Fiscalía de Antofagasta ante la Corte de Apelaciones de Santiago en el marco del caso ProCultura.

    Será este martes cuando el pleno del tribunal de alzada capitalino reciba en audiencia al fiscal Cristián Aguilar y al abogado Ciro Colombara quien intentará de convencer a los magistrados que la Fiscalía no tiene pruebas suficientes para sustentar los delitos imputados y por lo tanto el caso no debería prosperar.

    En el marco de la estrategia de defensa de Orrego fue que a fines de enero ingresaron en la causa ante la corte un informe en derecho firmado por el reconocido abogado constitucionalista, exmilitante de RN, Gastón Gómez.

    Que Gómez sea el informante en el equipo de Orrego es un punto clave en la defensa del gobernador. El constitucionalista es una voz más que escuchada en Chile Vamos. Era uno de los constitucionalistas favoritos del expresidente Sebastián Piñera, a quien conoció de su época de senador cuando lo asesoraba legislativamente.

    El documento de 43 páginas se titula “Sobre el estándar de plausibilidad exigible para el desafuero del Gobernador Regional Metropolitano“.

    JAVIER SALVO/ATON CHILE

    En el informe Gómez hace un análisis pormenorizado del caso que levantó la Fiscalía contra Orrego, pero luego profundiza sobre el marco constitucional y legal aplicable al fuero del gobernador así como también el estándar jurisprudencial que han tenido las cortes respecto de los desafueros de autoridades.

    De esta manera es que Gómez establece que el fuero del cargo de Gobernador Regional “constituye una garantía institucional de carácter excepcional, cuyo objeto no es la protección personal de la autoridad, sino la preservación del normal funcionamiento del órgano gobierno regional y de la voluntad popular expresada en la elección democrática del cargo”. Es por esa razón que en el informe concluye que “en cuanto excepción al principio de igualdad ante la ley, su interpretación y aplicación deben ser necesariamente restrictivas y ajustadas a estándares estrictos de mérito penal”.

    Gómez plantea que “conforme a la jurisprudencia reiterada de los tribunales superiores de justicia, dicho estándar ha sido construido como un juicio de plausibilidad riguroso, funcionalmente equivalente a las dos primeras exigencias del artículo 140 del Código Procesal Penal, exigiendo copulativamente: la justificación plausible de la existencia del delito imputado y la presunción fundada de participación penal del aforado”.

    El proceso se desafuero, se lee en el informe, debe hacerse en armonía con el principio de inocencia y por lo mismo “ello impide fundar el levantamiento del fuero en imputaciones genéricas, inferencias amplias, reproches de gestión o confusiones entre responsabilidad administrativa y responsabilidad penal, y exige que la imputación sea penalmente precisa, objetivamente fundada y resistente a las explicaciones plausibles de la defensa”.

    En esa línea, se expone que las cortres han sido exigentes en este punto: “De manera uniforme los tribunales han exigido un estándar elevado de tipicidad y suficiencia probatoria, rechazando las solicitudes cuando los hechos no encajan estrictamente en los elementos del tipo penal o cuando la participación del aforado se construye de manera indirecta, especulativa o meramente institucional”.

    “No se configura el delito de fraude al Fisco”

    En el caso concreto de Orrego, el informe concluye que “la imputación formulada por el Ministerio Público no logra superar el umbral mínimo de plausibilidad exigido para autorizar la formación de causa. En particular, no se configura de manera razonable el delito de fraude al Fisco, por cuanto la imputación carece de una descripción concreta de dolo defraudatorio, simulación contractual o consentimiento doloso de una defraudación ajena, descansando principalmente en reproches administrativos, déficits de control o cuestionamientos ex post a decisiones adoptadas en un contexto normativo distinto y mediante procedimientos colegiados”.

    Otra conclusión del informe establece lo siguiente: “Tampoco se satisfacen los elementos típicos de los delitos de usurpación de funciones ni de aplicación pública diferente, los que presentan obstáculos estructurales insalvables desde el punto de vista de sus presupuestos objetivos y subjetivos, especialmente en lo relativo al fingimiento de la calidad funcionaria y a la administración directa de caudales públicos por parte del aforado”.

    Gómez informó a la corte que “la solicitud de desafuero no alcanza la suficiencia probatoria requerida para presumir fundadamente una participación penal personal, dolosa y jurídicamente relevante del gobernador. Los antecedentes invocados no permiten establecer un nexo directo entre la autoridad aforada y un perjuicio fiscal penalmente relevante, ni desvirtúan las explicaciones plausibles ofrecidas por la defensa, conforme a las exigencias jurisprudenciales del estándar de antecedentes calificados”.

    El documento también utiliza a su favor el hecho de que el Consejo de Defensa del Estado haya decidido no querellarse en contra de Orrego: “La decisión del Consejo de Defensa del Estado de no interponer querella penal por los mismos hechos constituye un antecedente institucional particularmente relevante, que refuerza la conclusión de que los antecedentes disponibles no permiten configurar, ni siquiera de manera preliminar, la existencia de ilícitos penales que justifiquen la formación de causa, situando el reproche -en lo sustancial- en el ámbito de eventuales responsabilidades administrativas o de control”.

    Por esas razones es que Gómez es de la idea de que “resulta jurídicamente improcedente y constitucionalmente desproporcionado autorizar el levantamiento del fuero sobre la base de imputaciones que no satisfacen los estándares estrictos desarrollados por la jurisprudencia”.

    Más sobre:Claudio OrregoProCulturaFiscalíaDesafueroCorte de Apelaciones de SantiagoGastón Gómez

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cataldo y Arzola afinan el traspaso del Mineduc en cita de más de tres horas junto a todos sus subsecretarios

    Vallejo reitera defensa a manejo fiscal y afirma que nuevo gobierno tendrá que pagar menos intereses por deuda

    Corte de Costa Rica falla a favor de chileno al que negaron ingreso por dibujos que sobrina hizo en su pasaporte

    Gobierno confirma cónclave oficialista para primera semana de marzo y reactivación del comité político ampliado

    Presidente de Frutas de Chile desestima que la industria de las cerezas esté en peligro: “Llegó para quedarse”

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión

    Lo más leído

    1.
    Tomás Vodanovic por desalojo del campamento Santa Marta: “Se ha ofrecido alternativa de traslado transitorio a todas las familias”

    Tomás Vodanovic por desalojo del campamento Santa Marta: “Se ha ofrecido alternativa de traslado transitorio a todas las familias”

    2.
    De republicanos al Frente Amplio: Servel rechaza el balance contable de 14 de los 24 partidos políticos

    De republicanos al Frente Amplio: Servel rechaza el balance contable de 14 de los 24 partidos políticos

    3.
    Desde Palestina hasta el Caribe: las ayudas humanitarias de Chile bajo la administración Boric

    Desde Palestina hasta el Caribe: las ayudas humanitarias de Chile bajo la administración Boric

    4.
    Corte de Costa Rica falla a favor de chileno al que negaron ingreso por dibujos que sobrina hizo en su pasaporte

    Corte de Costa Rica falla a favor de chileno al que negaron ingreso por dibujos que sobrina hizo en su pasaporte

    5.
    De poderoso fiscal a imputado sin fuero: el desplome de Manuel Guerra a partir de los chats de Hermosilla

    De poderoso fiscal a imputado sin fuero: el desplome de Manuel Guerra a partir de los chats de Hermosilla

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Servicios

    Rating del domingo 15 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 15 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Quedan las últimas semanas con horario de verano

    ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Quedan las últimas semanas con horario de verano

    Dónde y a qué hora ver a Girona vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Girona vs. Barcelona en TV y streaming

    Corte de Costa Rica falla a favor de chileno al que negaron ingreso por dibujos que sobrina hizo en su pasaporte
    Chile

    Corte de Costa Rica falla a favor de chileno al que negaron ingreso por dibujos que sobrina hizo en su pasaporte

    Gobierno confirma cónclave oficialista para primera semana de marzo y reactivación del comité político ampliado

    Futuros ministros de Kast valoran revocación de asilo a Galvarino Apablaza: “Esto es un paso adelante”

    Vallejo reitera defensa a manejo fiscal y afirma que nuevo gobierno tendrá que pagar menos intereses por deuda
    Negocios

    Vallejo reitera defensa a manejo fiscal y afirma que nuevo gobierno tendrá que pagar menos intereses por deuda

    Presidente de Frutas de Chile desestima que la industria de las cerezas esté en peligro: “Llegó para quedarse”

    Compras de dólares del BC suman casi US$3 mil millones en 6 meses y reservas internacionales bordean los US$50 mil millones

    4 cambios en la alimentación que pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo
    Tendencias

    4 cambios en la alimentación que pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Qué es Ring, la empresa de seguridad de Amazon que causó polémica por su comercial en el Super Bowl

    “Es simplemente aterrador”: el video de Tom Cruise y Brad Pitt hecho con IA que descolocó a Hollywood

    “Cultura racista, misógina, homófoba y hostil”: tenista australiana realiza graves acusaciones al circuito
    El Deportivo

    “Cultura racista, misógina, homófoba y hostil”: tenista australiana realiza graves acusaciones al circuito

    Tomás Holscher finaliza como el mejor sudamericano del Slalom en los Juegos Olímpicos de Invierno

    Nacido en Noruega y con corazón brasileño: Lucas Pinheiro, la historia del primer oro de Latinoamérica en los JJOO de Invierno

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?
    Tecnología

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro

    Review del Redmi Note 15 Pro 5G: para olvidarse del cargador

    Jacob Elordi, Cumbres Borrascosas y una polémica racial: “Esta es la visión de Emerald”
    Cultura y entretención

    Jacob Elordi, Cumbres Borrascosas y una polémica racial: “Esta es la visión de Emerald”

    Prime Video anuncia la fecha para el estreno mundial de La Casa de los Espíritus

    Disco 2026: Pulp vuelve a Chile con show en Movistar Arena

    Sondeo muestra que países occidentales consideran que la Tercera Guerra Mundial está cercana a estallar
    Mundo

    Sondeo muestra que países occidentales consideran que la Tercera Guerra Mundial está cercana a estallar

    Rusia anuncia la toma de dos localidades en Sumi y Donetsk

    Conferencia de Múnich constata las profundas diferencias de enfoque entre Europa y el EE.UU. de Trump

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión
    Paula

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión

    Emilia Müller: La moda como un tema fundamental para entender la sociedad

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín