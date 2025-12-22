SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    El mensaje de Simpertigue al Senado a horas de posible condena política: “Pido que hagan justicia conmigo”

    Luego del unánime respaldo que le dio la Cámara de Diputados a la acusación constitucional en su contra, el suspendido juez del máximo tribunal quedó en manos del Senado.

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones
    Juez Diego Simpertigue. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    A contar de las 10.00 horas, el Senado está convocado para votar la acusación constitucional contra el suspendido juez de la Corte Suprema, Diego Simpertigue.

    El libelo fue presentado por las bancadas del oficialismo y encabezado por el diputado del Partido Socialista, Daniel Manouchehri.

    A lo largo de los tres capítulos de que consta, en lo medular, a Simpertigue se lo acusa de haber faltado de manera notable al deber de probidad, imparcialidad y probidad.

    Luego del unánime respaldo que le dio la Cámara de Diputados -que de forma inédita contó con el voto favorable de 132 legisladores-, el suspendido juez del máximo tribunal quedó en manos del Senado.

    Para la condena política del magistrado basta que se apruebe uno de los tres capítulos. Para ello, un total de 26 senadores deberán concurrir con voto a favor.

    Por ello, Simpertigue se dirigió directamente a los senadores antes de que estos actúen como jueces y, eventualmente, puedan sancionarlo con la condena de prohibición de cinco años de ejercer algún cargo público.

    En conversación con Mesa Central de Canal 13, se mostró sorprendido por la votación en la Cámara Baja, señalando que se “podría haber revisado de mejor manera lo que se acompañó, las explicaciones que se dieron”.

    Por lo tanto, agregó el suspendido juez, que “lo lógico es que el Senado, dentro de sus ámbitos, de sus facultades, espero que haya una mayor reflexión, equilibrio y desarrollo de los argumentos”.

    En esa línea, dijo esperar que la Cámara Alta valore “de una manera distinta lo que ha ocurrido, porque en mi concepto, aquí no ha habido ninguna irregularidad”.

    Más adelante, y dirigiéndose directamente a los senadores, agregó: “Me he presentado, no solamente por mis orígenes, como una persona humilde y sencilla, sino que ante los poderosos, pero especialmente ante la gente más desvalida. Lo único que pido a los senadores -y yo tengo mucha confianza en que ello vaya a ser así- es que mañana (hoy) hagan justicia conmigo ahora”.

    Para la sesión en el Senado presentarán la acusación los diputados Jorge Rathgeb (RN), Carolina Tello (FA) y Daniel Manouchehri (PS).

    Más sobre:PolíticaAcusación ConstitucionalSenadoCámara de DiputadosDiego Simpértegui

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    China condena la “detención arbitraria” de petroleros venezolanos por parte de Estados Unidos

    Qué se sabe del atentado con coche bomba contra un general militar de Rusia

    CEO de Latam Cargo: “Este es el año en el que más hemos tenido que repensar el negocio”

    Tráfico aéreo de pasajeros en Chile registra en noviembre caída récord desde la pandemia, afectado por huelga en Latam

    Inmobiliaria Las Salinas: “El año 2026 para nosotros es un año relevante”

    Corea del Sur descarta reformar la Constitución para reconocer Corea del Norte como Estado independiente

    Lo más leído

    1.
    “No hemos debatido el monto del sueldo”: Kast evita comprometer una rebaja en su remuneración como Presidente

    “No hemos debatido el monto del sueldo”: Kast evita comprometer una rebaja en su remuneración como Presidente

    2.
    Incendio en Estación Central: fuego destruye locales comerciales colindantes al Persa Estación y deja una persona en riesgo vital

    Incendio en Estación Central: fuego destruye locales comerciales colindantes al Persa Estación y deja una persona en riesgo vital

    3.
    Decretan arresto domiciliario total y arraigo nacional para imputado por incendio forestal en San Pedro de Melipilla

    Decretan arresto domiciliario total y arraigo nacional para imputado por incendio forestal en San Pedro de Melipilla

    4.
    Armada rescata con éxito a familia australiana que quedó varada en sector de canal Ballenero, en Magallanes

    Armada rescata con éxito a familia australiana que quedó varada en sector de canal Ballenero, en Magallanes

    5.
    Tribunal declara admisible querella contra alcalde Sebastián Sichel por presunta denuncia calumniosa

    Tribunal declara admisible querella contra alcalde Sebastián Sichel por presunta denuncia calumniosa

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 22 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 22 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Senapred declara alerta roja en La Ligua y Zapallar por incendio forestal

    Senapred declara alerta roja en La Ligua y Zapallar por incendio forestal

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Barcelona en TV y streaming

    Homicidio en Puente Alto: hombre muere tras ser apuñalado en plena vía pública
    Chile

    Homicidio en Puente Alto: hombre muere tras ser apuñalado en plena vía pública

    Simpertigue niega irregularidades y descarta “estrecha familiaridad” con abogados imputados Lagos y Vargas

    Temblor hoy, lunes 22 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    CEO de Latam Cargo: “Este es el año en el que más hemos tenido que repensar el negocio”
    Negocios

    CEO de Latam Cargo: “Este es el año en el que más hemos tenido que repensar el negocio”

    Tráfico aéreo de pasajeros en Chile registra en noviembre caída récord desde la pandemia, afectado por huelga en Latam

    Monitoreo del gasto público: evidencia para una mejor gestión fiscal

    Qué se sabe del atentado con coche bomba contra un general militar de Rusia
    Tendencias

    Qué se sabe del atentado con coche bomba contra un general militar de Rusia

    Por qué decir groserías te puede hacer más fuerte físicamente, según un estudio

    Estudio identifica que existen 5 tipos de insomnio: cuáles son, según sus síntomas

    Figura del Betis de Manuel Pellegrini realiza grave denuncia por homofobia
    El Deportivo

    Figura del Betis de Manuel Pellegrini realiza grave denuncia por homofobia

    La prensa española se rinde ante Manuel Pellegrini tras goleada del Betis: “El mejor partido del año, de muchos años”

    Alexis Sánchez no tiene dudas sobre quién debe ser el próximo entrenador de la Roja

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Muere James Ransone, actor de The Wire e It: Capítulo Dos, a los 46 años
    Cultura y entretención

    Muere James Ransone, actor de The Wire e It: Capítulo Dos, a los 46 años

    Muere Julio Zegers, destacado cantautor chileno y ganador del Festival de Viña

    Un karaoke masivo: Macha y el Bloque Depresivo hacen historia con su emotivo show en el Estadio Nacional

    China condena la “detención arbitraria” de petroleros venezolanos por parte de Estados Unidos
    Mundo

    China condena la “detención arbitraria” de petroleros venezolanos por parte de Estados Unidos

    Corea del Sur descarta reformar la Constitución para reconocer Corea del Norte como Estado independiente

    Las primeras medidas económicas de Rodrigo Paz acentúan sus diferencias con su vicepresidente en Bolivia

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida
    Paula

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida

    Más allá del ingreso: las carencias que definen a la niñez en situación de pobreza

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar