El mensaje de Simpertigue al Senado a horas de posible condena política: “Pido que hagan justicia conmigo”

A contar de las 10.00 horas, el Senado está convocado para votar la acusación constitucional contra el suspendido juez de la Corte Suprema, Diego Simpertigue.

El libelo fue presentado por las bancadas del oficialismo y encabezado por el diputado del Partido Socialista, Daniel Manouchehri.

A lo largo de los tres capítulos de que consta, en lo medular, a Simpertigue se lo acusa de haber faltado de manera notable al deber de probidad, imparcialidad y probidad.

Luego del unánime respaldo que le dio la Cámara de Diputados -que de forma inédita contó con el voto favorable de 132 legisladores-, el suspendido juez del máximo tribunal quedó en manos del Senado.

Para la condena política del magistrado basta que se apruebe uno de los tres capítulos. Para ello, un total de 26 senadores deberán concurrir con voto a favor.

Por ello, Simpertigue se dirigió directamente a los senadores antes de que estos actúen como jueces y, eventualmente, puedan sancionarlo con la condena de prohibición de cinco años de ejercer algún cargo público.

En conversación con Mesa Central de Canal 13, se mostró sorprendido por la votación en la Cámara Baja, señalando que se “podría haber revisado de mejor manera lo que se acompañó, las explicaciones que se dieron”.

Por lo tanto, agregó el suspendido juez, que “lo lógico es que el Senado, dentro de sus ámbitos, de sus facultades, espero que haya una mayor reflexión, equilibrio y desarrollo de los argumentos”.

En esa línea, dijo esperar que la Cámara Alta valore “de una manera distinta lo que ha ocurrido, porque en mi concepto, aquí no ha habido ninguna irregularidad”.

Más adelante, y dirigiéndose directamente a los senadores, agregó: “Me he presentado, no solamente por mis orígenes, como una persona humilde y sencilla, sino que ante los poderosos, pero especialmente ante la gente más desvalida. Lo único que pido a los senadores -y yo tengo mucha confianza en que ello vaya a ser así- es que mañana (hoy) hagan justicia conmigo ahora”.

Para la sesión en el Senado presentarán la acusación los diputados Jorge Rathgeb (RN), Carolina Tello (FA) y Daniel Manouchehri (PS).