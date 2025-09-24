SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

El nuevo protocolo de Carabineros con medidas de protección para que sus funcionarios denuncien casos de corrupción

A través de una circular, la policía estableció cinco propuestas, las que van desde la confidencialidad de los denunciantes, hasta la protección legal, laboral y física de los uniformados.

José Carvajal VegaPor 
José Carvajal Vega
JAVIER SALVO/ATON CHILE

Desde su fundación, Carabineros es una institución de carácter militar. La denominación, más allá de la caracterización policial también implica contar con un régimen disciplinario y estrictamente jerarquizado para todos sus funcionarios, quienes están sujetos a respetar indistintamente a sus superiores.

Sin embargo, y pese a dicha tradición, la institución también ha debido asumir el desafío de avanzar hacia la mayor transparencia y al cumplimiento de las legislaciones de probidad. Eso ha derivado en que la policía uniformada cuenten con canales para denunciar cualquier hecho que constituya delito, incluso, de sus superiores.

Por lo mismo, y con el fin de entregar protección a estos denunciantes, Carabineros publicó un conjunto de medidas de resguardo para aquellos funcionarios de la institución que denuncien hechos de corrupción. La nueva normativa imparte instrucciones para establecer y estandarizar dichas medidas de protección hacia esos integrantes de la policía uniformada.

Lo anterior quedó materializado a través de una circular firmada por el contralor general de Carabineros, el general Jean Camus, quien según el documento aprobó dicha normativa por orden del general director de la institución, Marcelo Araya.

Las 10 conductas sancionadas

Se trata de la circula Nº 1901, la cual busca generar un entorno laboral “seguro, confiable y transparente” para los integrantes de la policía uniformada, así como también para que el funcionario de dicha institución “se sienta respaldado denunciando cualquier conducta indebida, sabiendo que serán protegidos y que sus denuncias serán investigadas de manera imparcial y eficaz”.

La nueva normativa policial se basa, según se establece en el mismo documento, en la legislación vigente en materia de probidad y las ordenes de la Contraloría respecto a la materia. Su aplicación será indistintamente para todos los funcionarios policiales.

Según establece la circular el objetivo es proteger a quienes denuncien hechos constitutivos de delitos o faltas consideradas en los principios de probidad administrativos de Carabineros.

Foto: Oscar Guerra / Aton Chile. OSCAR GUERRA/ATON CHILE

Estas faltas son 10 y según el escrito se podrá denunciar a funcionarios a que usan su cargo a beneficio propio, ocupan tiempo para actividades personales, intervienen con sus funciones en actos personales, contravienen sus deberes de legalidad, eficacia y eficiencia, ejercen conductas de acoso sexual o laboral y hasta quienes denuncian falsamente irregularidades, entre otras.

Quienes denuncien ese tipo de hechos estarán sujetos a cinco principios: confidencialidad, probidad administrativa, protección contra represalias, debida diligencia y celeridad y al debido proceso y presunción de inocencia en el caso de los denunciados.

El denunciante de hechos de corrupción, gozará -según la normativa- de protección frente a represalias y dichas medidas podrán ser requeridas tanto por el propio funcionario, como por su cónyuge, conviviente, así como también por cualquier familiar ascendiente, descendiente o incluso colateral.

Las medidas

Dichas medidas de protección buscan resguardar a los denunciantes de actuaciones o actos que afecten su estabilidad laboral de quienes expongan actos de corrupción, así como también de recibir hostigamientos u actuaciones administrativas en su contra.

Para eso, se fijan cuatro principales medidas de protección. La primera de estas es la de confidencialidad en caso de que el denunciante lo solicite, seguido de otra medida de protección física. “En casos en los que la seguridad física del denunciante esté comprometida, se adoptarán medidas adicionales, tales como el cambio de lugar de trabajo”, señala la circular.

Javier Salvo/ Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

La tercera medida es la de protección laboral, fijando que el funcionario “no podrá ser desvinculado a consecuencia de la interposición de la denuncia, sin embargo, podrá ser reubicado, a fin de poder otorgar la debida protección, siempre y cuando ello no irrogue una alteración en sus condiciones laborales”. La cuarta medida es la que establece que también se puede recibir orientación legal cuando se requiera.

Por otro lado, también se fijan medidas extra, como es que la institución podrá determinar la reubicación del funcionario que lo necesite, así como también que quien denuncie no podrá ser evaluado anualmente por quien denunció, en caso de que este sea un superior jerárquico.

La misma circular establece que las medidas de protección se mantendrán hasta que el riesgo que motivó el resguardo haya cesado y también se establece quiénes son los responsables de velar por el cumplimiento de estas. 

Créditos: Carabineros de Chile

Por último, también se fija que serán sancionado como una “falta grave” en contra de quienes hostiguen, acosen o tomen represalias en contra de denunciantes de corrupción. De igual forma en contra de quienes no adopten las medidas que correspondan. 

Misma sanción que igualmente correrá en contra de quienes realicen denuncias de este tipo “de las cuales constare su falsedad, fueren evidentemente infundadas o tuvieren el ánimo deliberado de perjudicar al denunciado, serán consideradas como constitutivas de falta grave a la disciplina, y el denunciante deberá ser sancionado conforme a la normativa institucional. Lo anterior se entiende sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudieren proceder”. 

Más sobre:CarabinerosSeguridadDenunciantesDenuncia corrupciónCorrupción

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Senador Edwards y candidatura a la ONU: “Boric dice que Trump es un mentiroso, ¿creerá que EE.UU. no va a vetar a Bachelet?”

“No la socializó”: Candidatura de Bachelet a la ONU no fue sondeada previamente con la oposición ni comisiones de RR.EE.

Los cálculos íntimos de La Moneda y Bachelet para lanzar candidatura a la ONU

Las razones y dudas sobre el giro de Trump sobre Ucrania y por qué pueden ser malas noticias para Zelensky

De Londres a París: Carolina Tohá dará charlas en Europa y toma distancia de presiones para sumarse al comando de Jara

Por solicitud del Minsal: el desconocido pronunciamiento del Cavei ante nuevo medicamento contra el virus sincicial

Lo más leído

1.
Femicidio en Santiago Centro: sujeto acabó con la vida de su pareja para luego lanzarse desde un piso 11

Femicidio en Santiago Centro: sujeto acabó con la vida de su pareja para luego lanzarse desde un piso 11

2.
Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

3.
Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

4.
La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

5.
Kast rechaza la regularización de inmigrantes para el trabajo agrícola: “Chile no resiste más improvisaciones”

Kast rechaza la regularización de inmigrantes para el trabajo agrícola: “Chile no resiste más improvisaciones”

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Servicios

Cuándo empieza el cobro de IVA en las compras internacionales de sitios como Temu y Shein

Cuándo empieza el cobro de IVA en las compras internacionales de sitios como Temu y Shein

Metro de Santiago informa de funcionamiento parcial en la Línea 1 por persona en la vía

Metro de Santiago informa de funcionamiento parcial en la Línea 1 por persona en la vía

Sernatur abre nuevos cupos del programa de viajes exclusivos para mujeres

Sernatur abre nuevos cupos del programa de viajes exclusivos para mujeres

“No la socializó”: Candidatura de Bachelet a la ONU no fue sondeada previamente con la oposición ni comisiones de RR.EE.
Chile

“No la socializó”: Candidatura de Bachelet a la ONU no fue sondeada previamente con la oposición ni comisiones de RR.EE.

Los cálculos íntimos de La Moneda y Bachelet para lanzar candidatura a la ONU

De Londres a París: Carolina Tohá dará charlas en Europa y toma distancia de presiones para sumarse al comando de Jara

Hyundai y Acciona-Deme se suman a licitación de Puerto Exterior de San Antonio
Negocios

Hyundai y Acciona-Deme se suman a licitación de Puerto Exterior de San Antonio

Multigremial Nacional se suma al llamado de formalizar a inmigrantes irregulares en Chile

José Antonio Kast y ajuste fiscal de US$ 6.000 millones: “En 18 meses júzguenme y me piden el cargo”

4 momentos clave del incendiario discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU
Tendencias

4 momentos clave del incendiario discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU

Así fue el incidente en las escaleras mecánicas de la ONU que involucró a Trump y la primera dama

Qué es el programa de visas H1-B para extranjeros que quieren trabajar en EE.UU. (y por qué está en medio de la polémica)

Quiebres, lesiones y nuevos afectos: la difícil reconstrucción de Alejandro Tabilo para volver a ganar un torneo ATP
El Deportivo

Quiebres, lesiones y nuevos afectos: la difícil reconstrucción de Alejandro Tabilo para volver a ganar un torneo ATP

Australia finaliza su preparación para el Mundial Sub 20 en La Casa del Futbolista del Sifup

La increíble recuperación de Lucas Di Yorio que lo tiene peleando por un puesto para la revancha de la U con Alianza Lima

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile
Finde

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Isabel Allende: “En Chile las periodistas mujeres son mucho mejores que los hombres, desde siempre”
Cultura y entretención

Isabel Allende: “En Chile las periodistas mujeres son mucho mejores que los hombres, desde siempre”

Es solo rock & roll: los Rolling Stones vuelven al estudio y alistan reedición de un clásico

“Tratamos de mantener la idiosincrasia chilena”: la palabra de los creadores de La Casa de los Espíritus (y los elogios de Isabel Allende)

Las razones y dudas sobre el giro de Trump sobre Ucrania y por qué pueden ser malas noticias para Zelensky
Mundo

Las razones y dudas sobre el giro de Trump sobre Ucrania y por qué pueden ser malas noticias para Zelensky

Brasil confía en que la “buena química” entre Lula y Trump desbloquee el ‘impasse’ arancelario con Estados Unidos

Zelenski llama a presionar a Rusia para poner fin a la guerra: “Hemos de utilizar todas las medidas que disponemos”

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?