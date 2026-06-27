El peor descanso: ¿por qué los chilenos duermen mal?

“Siempre he dormido mal y poco, toda mi vida. Cuando me hicieron exámenes, años atrás, aparte de dormir poco, vieron que no entro a la etapa más profunda, porque pienso mucho. No recuerdo la última vez que dormí siete horas seguidas”, cuenta Patricia Arredondo (64). Tal fue el problema, que esta ingeniera eléctrica buscó -en varias oportunidades- ayuda médica, aunque ningún tratamiento prosperó. Por eso, hoy y aún con mal dormir, recurrió a otros métodos: “Trato de tener una rutina en la noche, desconectarme temprano de los aparatos, no ver noticias, leer un poco, tener algún hobby. Tratar un trastorno del sueño es un camino muy largo, porque también implica cambiar hábitos".

Constanza Gianfranco (38) vive algo similar. “Siempre he tenido dificultad para quedarme dormida o mantenerme sin dormir muchas horas. A los 30 fui al doctor por eso y me recetaron medicamentos. Resultó bien, pero no es para largo plazo”.

Por eso optó por mejorar su rutina y ha ido agregado otros elementos. “Durante la noche uso luz roja y un filtro en el celular para no interferir con la producción natural de melatonina. Entre eso y una rutina de sueño consistente ha sido la mejor solución, aunque sigo teniendo episodios de insomnio”, añade la ama de casa.

Los problemas para dormir de Javiera Bravo (31) empezaron con el bruxismo. Además, cuenta que por el estrés despertaba constantemente en medio de la noche y luego de eso, era difícil conciliar el sueño. “Esto hacía que durante el día anduviera cansada, con poca concentración y sintiéndome agotada. Consulté primero con el dentista para tratar el bruxismo y luego con un médico por los despertares nocturnos, quien me indicó tratamiento para la ansiedad”, detalla la joven abogada.

Pero estos no son casos aislados.

Este sencillo truco puede ayudarte a aliviar el dolor de espalda al dormir, según expertos. Foto: referencial.

“Casi no dormí”, “tuve mala noche”, “tengo mucho sueño”, son quejas que se escuchan a diario, y las cifras también confirman que los chilenos no duermen bien. El estudio “Calidad del sueño en Chile y el Mundo” (2025), aplicado en 39 países, situó al país en el penúltimo lugar del ranking global y como el peor evaluado en la región.

Además, según el sondeo, solo el 44% de los chilenos declara dormir bien con frecuencia. Un 18% afirma que nunca logra un descanso adecuado, cifra superior al promedio mundial (13%). Dentro de la región, Chile lidera como el país con la peor calidad de sueño. Entonces, la pregunta es ¿qué es lo que impide el buen descanso?

Lo expertos coinciden que no hay una causa única, sino que son varios los factores que afectan el sueño. Por ejemplo, Gabriel Abudinén, neurólogo, especialista en medicina del sueño y epilepsia del Hospital Clínico Universidad de Chile, advierte que este problema proviene del actual nuevo estilo de vida.

Estas transformaciones pueden ser muy simples, desde el cambio de las ampolletas por las luces LED. “Ese cambio, que también se refleja en televisores, alumbrado público, semáforos y pantallas en general, hace que el espectro de luz sea más intenso que antes. Eso altera el ciclo de secreción entre la melatonina y el cortisol, disminuyendo la producción de melatonina e impactando directamente en nuestro sueño”, explica el experto.

“La modernidad también nos mantiene conectados permanentemente y eso hace que, de forma involuntaria, estemos disponibles para cualquier cosa, por ejemplo, el trabajo. Ser trabajólico también influye, porque muchas personas permanecen activas hasta altas horas de la noche, alterando las etapas del sueño. Si nos acostamos muy tarde, eso repercute en la arquitectura del sueño y terminamos durmiendo mal”, plantea Abudinén.

De acuerdo con el estudio, el 47% de los chilenos admite que se queda despierto hasta tarde usando el teléfono o la computadora, cifra muy superior al promedio global (27%). Las mujeres (52%) son más propensas a extender sus horas de vigilia por el uso de pantallas en comparación con los hombres (42%).

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Gonzalo Nazar, médico otorrinolaringólogo del Centro del Sueño Clínica MEDS, coincide que “son múltiples factores, pero uno puede echarle bastante culpa al estilo de vida moderno. En la práctica, tendemos a estar muy ocupados, ya sea estudiando o trabajando. Eso hace que tengamos largas jornadas en las que predomina el sedentarismo. Hay una menor actividad física durante el día, que justamente ayuda a acumular cierto cansancio que favorece conciliar el sueño. Entonces, el sedentarismo nos perjudica”.

También sostiene que “por otro lado, estos horarios extensos de trabajo hacen que muchas veces comamos más tarde de lo deseable, y acostarse con el estómago más bien lleno puede producir problemas de reflujo y alteraciones del sueño”.

Las ventajas del sueño

Dormir bien -entre siete y nueve horas- hace que el cuerpo funcione bien al día siguiente y también tiene otros beneficios: mejora la memoria, la concentración y ayudar a evitar enfermedades crónicas. De ahí la importancia de tener un buen sueño, un hábito que no todos los chilenos logran mantener.

Por eso, el especialista de la Clínica Meds afirma que “creo que eso es una buena noticia, en el sentido de que hoy existe más conciencia sobre la importancia del sueño. Probablemente, hace unos 20 años, muchas personas entendían dormir mal como un síntoma de otra enfermedad y no como un problema en sí mismo”.

Pero, ¿cuándo es necesario buscar ayuda profesional? Roberto Arias, otorrinolaringólogo y director del Centro del Sueño de Clínica Indisa, especifica que “las personas que deben consultar por mal dormir son todas las personas que, al despertar, despiertan cansadas, sin ánimo, andan sin ganas o pierden la concentración. O sea, aquellas personas que no tienen un sueño reparador”. También deben consultar quienes roncan o presentan pausas respiratorias mientras duermen, es decir, apnea.

“Las apneas están asociadas a algunos problemas importantes de salud, como los infartos, los accidentes vasculares y los problemas metabólicos. Todo este grupo de pacientes tiene que consultar, ya que representa un porcentaje importante de la población”, detalla el especialista.

Eso sí, advierte que todos estos problemas tienen solución que van desde un tratamiento farmacológicos hasta intervenciones quirúrgicas. De hecho, frente al aumento de la demanda de personas que consultan por esta dificultad, ha crecido la oferta de médicos tratantes. Incluso, en algunos centros ya existen unidades completas dedicadas al sueño o clínicas especializadas en el tema.

Hay varias medidas que las personas pueden tomar para mejorar el sueño. Específicamente, cambios en la rutina que son esenciales para tener un buen dormir. Como por ejemplo, tener horarios de comida regulares: desayunar, almorzar y cenar a la misma hora todos los días. Esto regula el ritmo circadiano, que es el “reloj interno” del cuerpo que está a cargo del sincronizar el ciclo del sueño.

Giesela Hornung, académica Facultad de Medicina Universidad San Sebastián, recomienda “evitar las bebidas que contengan cafeína y teína. Ojalá no beberlas durante la tarde. Para quienes tienen insomnio, evitar el alcohol y fumar varias horas antes de dormir, porque estos tienen algún estimulante y, además, pueden hacer que el sueño sea de mala calidad y más superficial”.

La especialista también afirma que realizar ejercicio regularmente durante al menos una hora al día con luz solar, preferentemente por la tarde, y siempre con al menos tres horas antes de ir a la cama, es beneficioso para el descanso.

“Tenemos que favorecer que nuestro cerebro se entere de que llegó la fase de descanso para él, y para esto es importante desconectarnos de las pantallas, computadores, aparatos electrónicos, o hacer cosas que nos puedan estimular, como luces, videojuegos, por lo menos una hora antes de ir acostándonos”, concluye la académica.