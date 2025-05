“El profesorado necesita respuestas”: gremio docente da inicio a movilización y no descarta pasar a paro indefinido

Esta jornada miles de estudiantes en el país han quedado sin clases ante el paro nacional y movilizaciones convocadas por el Colegio de Profesores para hoy jueves 15 de mayo. Esto, en demanda por la pronta tramitación de su agenda corta , negociación que lleva el Colegio de Profesores con el Ministerio de Educación y que a juicio del gremio no ha tenido la urgencia esperada.

“Este es un paro que hemos denominado ‘de alerta’, ‘paro preventivo’, para que el gobierno se dé cuenta y va a darse cuenta porque hoy día va a haber miles, decenas, de profesores en las calles, no solo en Santiago, en muchas ciudades del país”, afirmó el presidente del gremio, Mario Aguilar.

“Se van a hacer grandes movilizaciones para demostrar que el profesorado efectivamente necesita respuestas, que estos temas son problemas reales ”, sostuvo, en referencia a la agenda corta, en donde destacan entre sus seis puntos la Ley de Titularidad, Carrera Docente, Agobio laboral, Violencia, Agresiones, Profesor Jefe, Educación Pública (Slep), y Calendario escolar con pertinencia regional.

Cada uno de esos temas, añadió, hoy día está afectando el funcionamiento del sistema educacional y a los niños y niñas, “y por lo tanto esperamos nosotros que el gobierno, a partir de esta movilización, acelere respuestas y dé soluciones efectivas a cada uno de los puntos”.

Consultado sobre los siguientes pasos a seguir, Aguilar expresó que “mañana tenemos una reunión por este mismo tema, nuestra expectativa es que ya vengan respuestas”.

“No esperamos que ahí se solucione todo, pero si ya comienza a verse una voluntad, y en los próximos días, con siguientes reuniones, porque vamos a ir tratando los distintos temas, cada uno de los temas tenga respuestas y soluciones que nos permitan sentir que en esos temas se avanza”, apuntó.

En cuanto a cuál sería un buen plazo para no llegar a medidas más complejas como un paro indefinido, el presidente del gremio apuntó a que el próximo mes sería un plazo razonable.