El reclamo contra la Fiscalía de Antofagasta por traspié en preparación del juicio oral de los excadetes de Cobreloa

La abogada Patricia Muñoz acusó este miércoles que, por segunda vez, la no entrega del Ministerio Público de antecedentes requeridos por las defensas repercutió en el proceso contra los excadetes de Cobreloa indagados en un caso de violación grupal a una mujer.

El pasado 2 de septiembre, la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió una solicitud de modificación de cautelares y seis excadetes que se encontraban en prisión preventiva accedieron a arresto domiciliario total.

Esto ocurrió porque el Juzgado de Garantía de Calama constató que el fiscal Eduardo Peña no había entregado todos los antecedentes contenidos en la carpeta investigativa a las defensas, vulnerando el derecho de los acusados.

Este martes, en tanto, el Juzgado de Garantía acogió una incidencia de nulidad que obliga a revertir lo avanzado en la instancia preparatoria del juicio.

La incidencia de nulidad se presentó porque las defensas alegaron que no tuvieron acceso a fotografías, que efectivamente la Fiscalía de Antofagasta entregó al tribunal, a través de un dispositivo de almacenamiento digital, con un oficio, en el que no individualizó a qué causa debía sumarse esa prueba.

PEDRO TAPIA/ATON CHILE

Al carecer de referencias como el Rol Interno del Tribunal (RIT) o el Rol Único de Causa (RUC), el material no se puso a disposición de las partes ya que el tribunal desconocía el proceso al que correspondía.

Ante esta situación, se fijó una nueva audiencia de preparación de juicio oral para el 13 de octubre.

Un nuevo reclamo

Como querellante en el caso, la abogada Muñoz ya había recurrido ante el fiscal regional Juan Castro Bekios, para que se adopten las medidas necesarias para resguardar el debido proceso y que, de ser necesario, se sancione a sus subordinados.

Tras lo ocurrido este martes, Muñoz volvió a formalizar su queja, agregando antecedentes y pidiendo que se le informe si es que se adoptaron medidas administrativas al respecto.

La abogada busca saber si se definió un sumario o no para los responsables.

Desde el Ministerio Público explican que la anulación de la audiencia se vincula a un CD que la Fiscalía de Calama puso a disposición del tribunal, el 5 de septiembre, para que las partes pudieran acceder.

Según indican, el Juzgado de Garantía, en la audiencia de este 30 de septiembre, certificó que efectivamente había sido entregado.

Asimismo, recalcan que si bien el ente persecutor no estaba obligado a la entrega de ese material, en aras de la transparencia y objetividad, el fiscal de la causa dispuso entregarlo a los intervinientes.

Piden 18 años de cárcel para acusados

Óscar Ramírez Mendoza, Cristóbal Saravia Arredondo, Jhan Góngora Ordóñez, Rivaldo Hernández Pizarro, Nicolás Navarro Villafuerte, Patricio Romero Leiva, Lucas Román Avilés, Joaquín Agüero Núñez y Luciano Parra Villanueva, fueron detenidos la mañana del jueves 2 de mayo de 2024 en distintas ciudades del país por su presunta responsabilidad en la agresión sexual contra una joven de 18 años en medio de una celebración por Fiestas Patrias en 2021.

A fines de mayo, la Fiscalía de Antofagasta presentó su acusación contra los involucrados y pidió 18 años de cárcel para cada uno.

La denuncia contra los excadetes del cuadro naranja da cuenta de hechos comparables a los que protagonizó un grupo de sujetos conocidos como La Manada, en España, cuyo actuar derivó en una investigación emblemática respecto a la violencia machista en el país europeo, impulsando el nacimiento del movimiento Me Too en ese territorio.