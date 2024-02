El relato de la influencer Naya Fácil tras sufrir robo frustrado en La Florida: “Quedé muy en shock”

A eso de las 6.00 de la mañana de este viernes, la influencer conocida como Naya Fácil sufrió un robo frustrado en la comuna de La Florida. La creadora de contenido fue abordada por un grupo de delincuentes mientras se encontraba en su automóvil junto a su hermana y, al intentar huir, chocó contra la reja de una casa.

“Ella (la vecina afectada) se molestó mucho porque obviamente choqué la casa, pero bueno, yo no sabía qué hacer. En verdad, solo actué en el momento y perdí el control al chocar y me quedé ahí. Pero bueno, no fue nada intencional, aunque la vecina se molestó demasiado”, señaló esta mañana a la prensa.

Si bien expresó que quedó “muy en shock”, la joven de 26 años dijo “estar tranquila dentro de todo lo que pasó, porque salimos bien, salimos sin lesiones graves, y bueno, lo demás es material”. La figura de redes sociales sufrió el robo de todos sus documentos -carnet, licencia, tarjetas de banco-, además de su cartera y maquillaje.

Según su relato, el grupo que efectuó el robo frustrado se trató de “alrededor de cinco jóvenes adolescentes, todos de alrededor de entre 13 a 16 años más o menos, y no pude ver el rostro de nadie”. Los autores habrían estado cerca de tres minutos intentando romper el vidrio del automóvil con fierros, pero las láminas de seguridad lo habrían impedido, lo que les dio tiempo de esconder sus teléfonos en sus ropas.

Al bajarse del vehículo, ambas lanzaron sus celulares a una casa.

“Eran muy chiquititos”, agregó respecto a los desconocidos, quienes le habrían pedido sus “joyas de oro”. Frente a eso, Naya Fácil explicó: “Yo no ocupo joyas de oro, tenía joyas de fantasía y me las compro en el mall chino porque no ocupo nada de marca ni de oro. Y no andaba con dinero en efectivo. Les dejé las llaves para que se llevaron el auto y no se lo llevaron”.

“No me estaban siguiendo”

Continuando con su relato, la creadora de contenido aseguró que no la estaban siguiendo, sino que “ellos salieron de un pasaje, porque yo me estacioné y nadie me venía siguiendo, y salieron de la nada”.

Luego de chocar contra la casa, entregó las llaves al grupo, pero “ellos, en vez de llevarse el auto que tenía con las llaves mismo, me siguieron a mí y por detrás me tiraron al suelo y ahí me pidieron los aros que andaba trayendo”.

“La verdad, ni siquiera se subieron arriba del vehículo. Igual tiene cortacorriente, pero ellos no se subieron, aseguró.

Consultada respecto a si en algún momento sospechó de un eventual secuestro, Naya Fácil sostuvo: “Mi hermana me dijo que las intenciones de ellos eran secuestrarme, por eso me habían tirado al suelo. La verdad, yo igual lo vi de esa manera, pero intenté no ponerme a la defensiva, como bien se dice, sino que yo cooperé con todo lo que ellos me estaban pidiendo, que eran las llaves, mis joyas, y se las entregué”.

Después de entregarles las cosas, la hermana empezó a gritar desde una esquina y vecinos del sector salieron a socorrerlas. “Nos dieron botellas con agua, todo, y ellos comenzaron a llamar a Carabineros y a la Municipalidad”, agregó.

Respecto a qué información maneja hasta ahora del atraco, mencionó que durante la mañana se enteró de que el mismo grupo presuntamente habría atacado y apuñalado en el tórax a otra persona en La Florida.