El relato del padre de la chilena secuestrada con su pareja en Israel: “Hubiera sido peor encontrarlos ahí, acribillados o quemados, como pasó en varias casas”

Este lunes, el ministerio de Relaciones Exteriores (RR.EE) informó que una mujer identificada como Loren Garcovich, chilena de 47 años, junto con su pareja se encuentran desaparecidos desde el sábado, después de que ocurriera el primer ataque de proyectiles lanzados por Hamas –el grupo que controla la Franja de Gaza– hacia Israel.

Desde Cancillería se confirmó que están al tanto del suceso y en contacto con la familia de la compatriota, estableciendo comunicaciones con autoridades israelís para dar con su paradero. Asimismo, en España se está investigando si se trata de un secuestro por el grupo insurgente o si la chilena y otras personas están desaparecidas por otras razones.

El caso de Loren es el primero que afecta a un connacional, ya que anteriormente el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó el deceso de dos ciudadanos israelís descendientes de chilenos.

Producto de la situación, el padre de la mujer, Danny Garcovich, relató cómo sucedieron los hechos en que su hija, quien había emigrado a Israel en 1984, habría sido secuestrada por integrantes de Hamas.

“Llegaron, entraron a la casa, rompieron todo lo que pudieron haber roto y forzaron la puerta del refugio. Después de que la forzaron, los sacaron (a Loren y a su pareja) y seguramente se los llevaron como rehenes, porque el interés de ellos es poder llevarse rehenes para poder usarlos como monedas de cambios. En un momento determinado, inclusive, pudimos escucharlos por teléfono, conversamos también con mi hija, ella pedía auxilio, diciendo que hay gente dentro de la casa que están rompiendo todo y que tenía miedo, que van a entrar en el refugio y que ellos están aterrorizados. Por último (se escuchó), auxilio, auxilio y después la comunicación de la red celular bajó”, comenzó a relatar Danny Garcovich a Canal 13.

Seguidamente, narró que “antes de ayer (sábado), a eso de las 12:30 del día, fue la última vez que yo hablé con mi hija. Desde ese momento se cortaron todas las comunicaciones y no tuvimos más contacto con nadie. No hay signos de que hubiéramos encontrado algún cadáver o alguna cosa dentro de la casa, por lo tanto nosotros estamos seguros que, como en otros casos de otras familias, fueron secuestrados, porque si los hubieran matado o los hubieran acribillado ahí, se habrían encontrado los cuerpos”.

“El hecho de que pudiéramos haber descubierto que estaban secuestrados y no son víctimas que han sido encontradas ahí, por lo menos nos da una esperanza que algo se va a poder hacer para liberarlos, esa es la esperanza que tenemos. Hubiera sido peor encontrarlos ahí, acribillados o quemados, como pasó en varias casas. Mi esposa es fuerte, ella está enterada de todo. Por otro lado, lo que me refuerza un montón es mi situación como bombero voluntario, ya que estoy acostumbrado a mirar un montón de catástrofes aquí en Israel, eso me hace un poco más fuerte. También, lo que me da bastante esperanza, es que están como secuestrados y no como personas que han muerto en estos ataques”, agregó el padre de Loren.

Por último, Danny Garcovich llamó al gobierno de Chile a actuar mediante la diplomacia para lograr el rescate de su hija. “Hemos pedido que intervengan por intermedio de la diplomacia, que el gobierno chileno intervenga. Hemos pedido también que traten de intervenir por medio de sus contactos, con la Cruz Roja Internacional, para poder contactarse con los secuestradores. No los van a liberar, pero por lo menos van a dar información en qué estado se encuentran, dónde están y cómo están”.