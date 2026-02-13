SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    El resguardo de los Campos de Hielo Sur: la avanzada de Carabineros de más difícil acceso en el país

    En una de las zonas más australes de Chile, cinco funcionarios de Carabineros capacitados en alta montaña cumplen labores de fiscalización migratoria y monitoreo del sector.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Entre las regiones de Aysén y Magallanes, al límite con Argentina en la Patagonia andina yacen los Campos de Hielo Sur, una de las zonas más australes de Chile continental.

    La zona es una de las mayores reservas de hielo fuera de las regiones polares y cuenta con una extensión de 16.800 km², de los cuales cerca de 14.200 km² pertenecen a Chile. Estos glaciares descienden hacia fiordos, lagos y ríos, siendo una de las reservas de agua dulce más importantes del mundo.

    Dado su valor ambiental y patrimonial, la zona cuenta con un resguardo especial en la temporada estival, considerando el alto flujo de excursionistas en verano.

    Precisamente esa labor la cumple Carabineros. La institución uniformada junto a la Dirección de Fronteras y Limites del Estado, (DIFROL) coordinó despliegues humanos y logísticos “altamente especializados” -según indicaron- para la instalación y operación de la Avanzada Fronteriza Paso Marconi (TF).

    Actualmente la avanzada está a cargo de un grupo selecto de cinco funcionarios de Carabineros, todos con formación especializada y experiencia en ambientes de alta montaña y frontera.

    El grupo está a liderado del teniente Humberto Echeverría Bolbarán, y está integrado por el suboficial Marco Chávez Bucaray, el sargento 1° Ángel Domínguez González, el sargento 1° Miguel Aravena Aldana y el cabo 1° Felipe Hernández Suazo.

    El personal de la avanzada se hospeda en el Refugio Eduardo García Soto, una infraestructura que funciona como base de operaciones en Campos de Hielo Sur.

    El refugio multipropósito se emplaza al interior del Parque Nacional Bernardo O’Higgins y fue construido originalmente para apoyar expediciones científicas y actividades de andinismo.

    Hoy la dotación está compuesta exclusivamente por funcionarios especializados, que permanecen en el lugar mediante turnos de relevo, que tienen una extensión de 15 días.

    Respecto a sus funciones, el teniente Echeverría aseguró que "los funcionarios con la especialidad en montaña y frontera cumplen funciones de fiscalización migratoria y monitoreo permanente del sector“.

    “Asimismo, mantienen capacidad de reacción ante emergencias como extravíos o accidentes en zonas aisladas, activando protocolos de búsqueda y rescate en coordinación con otras instituciones cuando la situación lo requiere”, sostuvo.

    Echeverría afirmó que con estas labores “Carabineros contribuye de forma concreta a la seguridad del sector fronterizo, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente y fortaleciendo el ejercicio efectivo de la soberanía nacional”.

    Glaciares ANDRES DIAZ

    Cabe recalcar que en los Campos de Hielo Sur no habitan personas y solo transitan excursionistas de forma temporal. La avanzada se realiza en periodo estival, que comienza en diciembre y termina en marzo.

    Desde Carabineros aseguraron que Paso Marconi es una de las avanzadas más australes de Chile y la de más difícil acceso en el país.

